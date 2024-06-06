Мечеть Магоки-Аттари – экскурсии в Бухаре

Найдено 11 экскурсий в категории «Мечеть Магоки-Аттари» в Бухаре на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и вечно молодая Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Бухара известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
142 отзыва
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
89 за всё до 5 чел.
О Бухаре с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
25 за человека
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
315 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Душевная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Бухара яркая и неповторимая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
84 за всё до 12 чел.
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за всё до 5 чел.
Загадочная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Обзорная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: Ансамбль Ляби хауз
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
63 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
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    Фуркат провел по всем заявленным в описании экскурсии местам, с интересом и знанием материала рассказывал историю разбавляя рассказ легендами и своими комментариями на тему. Экскурсия была пешая в комфортном темпе. Ни осталось вопросов на которые Фуркат не смог бы ответить. Видно что человек знает и любит свой город, готов рассказывать о нем долго и с интересом. Очень советую Фурката как гида, заказывайте его экскурсии не пожалеете, это увлекательно и интересно.

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
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    и от туда мы начали узнавать о интересных событиях и об истории и о достопримечательностях Бухары. Экскурсия прошла легко и без спешки. Фуркат провел нас по всем интересующим локациям, подробно рассказав о каждой с большой любовью. Сразу было видно, что человек любит свою работу и что самое главное свой город. Берите экскурсию у Фурката, не пожалеете 😉!

    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Всё было отлично, нам понравилось 😍
  • В
    Валерий
    3 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
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    что мы этого почти не ощутили. Заглянули в уголки городской старины, где мало туристов заходит, открылись нам маленькие тайны древних водоемов-хаузов, которые заброшены, но необычайно трогательны в современности, во множество маленьких местных действующих и позаброшенных мечетей города и многое другое. Незабываем некрополь …. Нет в нем ощущения смертности человеческой - есть дух добра и жизни вечной! Обед в нетуристическом месте с вкуснейшими мантами и компотом на все сто с присыпочкой. Локацию не скажем, что бы оставить место неиспорченным туристическим наплывом. Может вы станете интересны Армену и он откроет вам и эту городскую нетуристическую точку гастрономической радости. Спасибо за все, Армен!

  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
  • С
    Софья
    2 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Отличная экскурсия от Ислома. Молодой, современный экскурсовод. Много знает и очень интересно рассказывает. Показал Бухару через призму современного молодого человека. Рекомендую👌
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Очень рекомендуем экскурсию с прекрасным организатором и гидом Акбаром! Вы абсолютно точно не пожалеете о выборе этого гида! Были учтены все пожелания
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    по времени, так как приезжали в Бухару 1-м днем. Гастрономические пожелания - насладились лучшей самсой Бухары) Остались самые положительные и эмоциональные впечатления от посещения города и от экскурсии. Очень приятная и грамотная подача информации, было безумно интересно и мы получили ответы на все возникшие вопросы. Город захватывающий и великолепный. Без Акбара многое бы не успели. Огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    О Бухаре с любовью
    Прекрасная экскурсия по Старому городу, наполненная историческими фактами, комментариями! Ислом отличный рассказчик, владеющий информацией, увлечённый историей своего города и народа. Спасибо! Буду рекомендавать.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мечеть Магоки-Аттари»

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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Мечеть Магоки-Аттари" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 25 до 315 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 866 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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