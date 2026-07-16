Отправляемся на прогулку по историческому сердцу Бухары — городу, где каждый камень хранит память о Великом шёлковом пути. Мы осмотрим известные архитектурные ансамбли, заглянем в старинные торговые купола. И, конечно, поговорим о выдающихся правителях, учёных и легендах, которые веками живут в этих местах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз

Торговые купола Бухары

Комплекс Пои-Калян (минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб)

Медресе Улугбека

Медресе Абдулазиз-хана

Крепость Арк (внешний осмотр)

Мечеть Боло-Хауз

Вы узнаете:

как город стал важным центром Великого шёлкового пути

какую роль он играл в торговле, науке и культуре

в чём особенность архитектуры местных мечетей, медресе и мавзолеев

какие выдающиеся учёные и правители связаны с Бухарой

А также о местных традициях, ремёслах, повседневной жизни горожан и легендах, которые передаются из поколения в поколение.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.