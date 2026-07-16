Отправляемся на прогулку по историческому сердцу Бухары — городу, где каждый камень хранит память о Великом шёлковом пути. Мы осмотрим известные архитектурные ансамбли, заглянем в старинные торговые купола.
И, конечно, поговорим о выдающихся правителях, учёных и легендах, которые веками живут в этих местах.
И, конечно, поговорим о выдающихся правителях, учёных и легендах, которые веками живут в этих местах.
Описание экскурсии
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Торговые купола Бухары
- Комплекс Пои-Калян (минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб)
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдулазиз-хана
- Крепость Арк (внешний осмотр)
- Мечеть Боло-Хауз
Вы узнаете:
- как город стал важным центром Великого шёлкового пути
- какую роль он играл в торговле, науке и культуре
- в чём особенность архитектуры местных мечетей, медресе и мавзолеев
- какие выдающиеся учёные и правители связаны с Бухарой
А также о местных традициях, ремёслах, повседневной жизни горожан и легендах, которые передаются из поколения в поколение.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
в понедельник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00, во вторник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в среду и четверг в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00, во вторник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в среду и четверг в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 686 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт здесь или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри
Входит в следующие категории Бухары
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