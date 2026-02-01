Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
$707 за человека
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
21 апр в 12:30
$1650 за человека
Архитектура и вкусы Узбекистана: автотур по Самарканду и Бухаре с мастер-классами
Приготовить бухарский плов, побывать в бумажной мастерской и погрузиться в историю городов
Начало: Аэропорт Бухары, 3:30 (при прибытии рекомендованны...
6 мар в 03:30
26 мар в 03:30
€640 за человека
