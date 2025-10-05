Мои заказы

Трансфер из аэропорта Ургенча в любую точку Хивы (или наоборот)

Путешествие в Хиву начинается с комфорта. Водитель встретит вас в аэропорту и быстро доставит в нужное место. Без забот и лишних хлопот
Встреча с древней землёй Хорезма начинается с комфорта. Вежливый водитель поможет с багажом и доставит в любую точку Хивы или Ургенча. В пути можно узнать о лучших маршрутах, достопримечательностях и местах для обмена валюты. Услуга подходит как для туристов, так и для бизнес-гостей. Доступны различные классы автомобилей: от эконом до бизнес. Забронируйте заранее, чтобы избежать ожидания, особенно в высокий сезон
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 🕒 Быстрая доставка
  • 📍 Индивидуальный маршрут
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристический поток умеренный. В летние месяцы может быть жарко, но трансфер с кондиционером обеспечит комфорт. Зимой также возможно путешествие, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Исторический центр Хивы

Описание трансфер

Встретив вас с табличкой в аэропорту или на вокзале, водитель поможет с вещами и быстро доставит в пункт назначения.

По пути — краткая информация на интересующие вас темы:

  • как удобнее строить маршрут по Хиве и региону Хорезм
  • что посмотреть в первую очередь и где поесть
  • где обменять валюту или купить SIM-карту

Мы обслуживаем не только путешественников, но и бизнес-гостей — можно заранее заказать трансфер с ожиданием, детским креслом или несколькими остановками по пути.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельных на седанах, кроссоверах, минивэнах, микроавтобусах и автобусах классов: эконом, комфорт и бизнес
  • С вами будет один из водителей нашей команды
  • При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
  • Лучше всего заказывать траснсфер заранее — особенно в высокий сезон. Уточните количество пассажиров и объём багажа, чтобы мы могли подобрать подходящий транспорт

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около входа в здание аэропорта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 2358 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алла
5 окт 2025
Нас встретили в аэропорту, помогли с багажом и мы отправились в Хиву. Добрались очень быстро. Единственный минус - не получалось составить диалог с водителем, он не владел русским языком. А в остальном всё было хорошо.

