Встреча с древней землёй Хорезма начинается с комфорта. Вежливый водитель поможет с багажом и доставит в любую точку Хивы или Ургенча. В пути можно узнать о лучших маршрутах, достопримечательностях и местах для обмена валюты. Услуга подходит как для туристов, так и для бизнес-гостей. Доступны различные классы автомобилей: от эконом до бизнес. Забронируйте заранее, чтобы избежать ожидания, особенно в высокий сезон
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🧳 Помощь с багажом
- 🕒 Быстрая доставка
- 📍 Индивидуальный маршрут
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристический поток умеренный. В летние месяцы может быть жарко, но трансфер с кондиционером обеспечит комфорт. Зимой также возможно путешествие, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторический центр Хивы
Описание трансфер
Встретив вас с табличкой в аэропорту или на вокзале, водитель поможет с вещами и быстро доставит в пункт назначения.
По пути — краткая информация на интересующие вас темы:
- как удобнее строить маршрут по Хиве и региону Хорезм
- что посмотреть в первую очередь и где поесть
- где обменять валюту или купить SIM-карту
Мы обслуживаем не только путешественников, но и бизнес-гостей — можно заранее заказать трансфер с ожиданием, детским креслом или несколькими остановками по пути.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных на седанах, кроссоверах, минивэнах, микроавтобусах и автобусах классов: эконом, комфорт и бизнес
- С вами будет один из водителей нашей команды
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Лучше всего заказывать траснсфер заранее — особенно в высокий сезон. Уточните количество пассажиров и объём багажа, чтобы мы могли подобрать подходящий транспорт
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в здание аэропорта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 2358 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
5 окт 2025
Нас встретили в аэропорту, помогли с багажом и мы отправились в Хиву. Добрались очень быстро. Единственный минус - не получалось составить диалог с водителем, он не владел русским языком. А в остальном всё было хорошо.
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным благодаря современному автомобилю и опытному водителю. Наслаждайтесь комфортом и видами по пути
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
$208 за всё до 4 чел.