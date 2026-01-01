Найдено 3 экскурсии в категории « С дегустацией » в Хиве на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3 часа Мини-группа до 10 чел. Секреты хорезмской кухни: кулинарный мастер-класс в Хиве Приготовить легендарные блюда в гостях у местной семьи и узнать вкус настоящего Хорезма Начало: У вашего отеля «Главный момент встречи — дегустация того, что вы создали своими руками» Расписание: ежедневно в 08:00 $39 за человека 1 час Групповая до 20 чел. Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве Испечь традиционный хлеб в тандыре под руководством шеф-повара Начало: У западных ворот Ичан-Калы «В стоимость входят все ингредиенты и материалы, дегустация с чаем и вареньем» Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 $30 за человека 3 часа Групповая до 20 чел. Вкус Хорезма: готовим плов вместе Познакомиться с Хивой и местной кухней на мастер-классе Начало: У западных ворот Ичан-Калы «Дегустация (20–30 мин)После мастер-класса вы попробуете свой плов (или заберёте его с собой)» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 16:00 и 17:00 $45 за человека Другие экскурсии Хивы

Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С дегустацией», цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель