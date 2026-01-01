Мини-группа
до 10 чел.
Секреты хорезмской кухни: кулинарный мастер-класс в Хиве
Приготовить легендарные блюда в гостях у местной семьи и узнать вкус настоящего Хорезма
Начало: У вашего отеля
«Главный момент встречи — дегустация того, что вы создали своими руками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 мар в 08:00
$39 за человека
Групповая
до 20 чел.
Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве
Испечь традиционный хлеб в тандыре под руководством шеф-повара
Начало: У западных ворот Ичан-Калы
«В стоимость входят все ингредиенты и материалы, дегустация с чаем и вареньем»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
2 мар в 11:00
$30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Вкус Хорезма: готовим плов вместе
Познакомиться с Хивой и местной кухней на мастер-классе
Начало: У западных ворот Ичан-Калы
«Дегустация (20–30 мин)После мастер-класса вы попробуете свой плов (или заберёте его с собой)»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 11:00
2 мар в 11:00
$45 за человека
