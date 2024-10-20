Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Это древнее государство, через которое проходил Великий шёлковый путь. С тех времён сохранились древние крепости, защищавшие страну от нападений. Вы увидите самые значимые из них: Кызын-Калу, Топрак-Калу и Аяз-Калу. Бонусом станет посещение великолепного дворца хивинских ханов 19 века.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашение в Хорезм

Приглашаем вас погрузиться в удивительную историю Хорезма! Это древнее государство, которое стало важной частью Великого шёлкового пути. На протяжении веков здесь сохранились впечатляющие крепости, которые защищали страну от нашествий. Вы сможете увидеть самые значимые из них:

Кызыл-Кала

Топрак-Кала

Аяз-Кала

В качестве бонуса вы посетите великолепный дворец хивинских ханов 19 века.

Что вас ожидает

Крепость Кызыл-Кала

Эта крепость стала укрытием для горожан во время нашествий чужеземцев. Здесь вы сможете расшифровать архитектурные особенности и узнать о связи крепости с Великим шёлковым путём.

Крепость Топрак-Кала

Считается, что Топрак-Кала была древней столицей Хорезма во времена правления династии Афригидов. Мы покажем вам, что осталось от этого величественного сооружения.

Крепость Аяз-Кала

Этот памятник кушанского периода истории Средней Азии был возведён до нашей эры и является важной частью культурного наследия региона.

Дворец Нуруллабая

Во время экскурсии вы также посетите дворец хивинских ханов 19 века. Здесь вы сможете прогуляться по парадным залам, где гармонично сочетаются элементы европейской и восточной архитектуры. Увидите красочные изразцовые печи, огромные зеркала и множество других удивительных деталей.