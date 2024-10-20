Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Хорезму. Вы увидите крепости Кызын-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала, а также дворец хивинских ханов 19 века
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Это древнее государство, через которое проходил Великий шёлковый путь. С тех времён сохранились древние крепости, защищавшие страну от нападений. Вы увидите самые значимые из них: Кызын-Калу, Топрак-Калу и Аяз-Калу. Бонусом станет посещение великолепного дворца хивинских ханов 19 века.
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🏰 Уникальные древние крепости
🏛 Величественный дворец хивинских ханов
🌍 История Великого шёлкового пути
🕌 Архитектурные памятники разных эпох
📜 Погружение в культуру Хорезма
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Кызын-Кала
Топрак-Кала
Аяз-Кала
Дворец Нуруллабая
Описание экскурсии
Приглашение в Хорезм
Приглашаем вас погрузиться в удивительную историю Хорезма! Это древнее государство, которое стало важной частью Великого шёлкового пути. На протяжении веков здесь сохранились впечатляющие крепости, которые защищали страну от нашествий. Вы сможете увидеть самые значимые из них:
Кызыл-Кала
Топрак-Кала
Аяз-Кала
В качестве бонуса вы посетите великолепный дворец хивинских ханов 19 века.
Что вас ожидает
Крепость Кызыл-Кала
Эта крепость стала укрытием для горожан во время нашествий чужеземцев. Здесь вы сможете расшифровать архитектурные особенности и узнать о связи крепости с Великим шёлковым путём.
Крепость Топрак-Кала
Считается, что Топрак-Кала была древней столицей Хорезма во времена правления династии Афригидов. Мы покажем вам, что осталось от этого величественного сооружения.
Крепость Аяз-Кала
Этот памятник кушанского периода истории Средней Азии был возведён до нашей эры и является важной частью культурного наследия региона.
Дворец Нуруллабая
Во время экскурсии вы также посетите дворец хивинских ханов 19 века. Здесь вы сможете прогуляться по парадным залам, где гармонично сочетаются элементы европейской и восточной архитектуры. Увидите красочные изразцовые печи, огромные зеркала и множество других удивительных деталей.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.