1 чел. По популярности Пешая 4 часа 18 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Знакомьтесь, Хива Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей Начало: Лобби отеля €75 за всё до 5 чел. 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Хива в эпоху модерна: дворец Нуруллабай Погрузитесь в атмосферу Хивы, изучая уникальные памятники культуры и истории, где восточные традиции сочетаются с европейским стилем $60 за всё до 6 чел. 2 часа 8 отзывов Индивидуальная Экскурсия по дворцу Нуруллабая Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида Начало: По вашему адресу в Хиве от $80 за всё до 30 чел. Другие экскурсии Хивы

