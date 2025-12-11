Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Хива в эпоху модерна: дворец Нуруллабай
Погрузитесь в атмосферу Хивы, изучая уникальные памятники культуры и истории, где восточные традиции сочетаются с европейским стилем
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по дворцу Нуруллабая
Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида
Начало: По вашему адресу в Хиве
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
от $80 за всё до 30 чел.
