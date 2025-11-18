Это мой авторский маршрут, в который я включила не только основные достопримечательности, но и гастрономические открытия, ремёсла и музеи.
Я расскажу о свадебных традициях, местной кухне, роли резьбы по дереву и особенностях хивинского уклада. И конечно, поделюсь тем, что обычно остаётся за кадром в туристических поездках.
Описание экскурсии
- Дворец Куня-Арк — резиденция хана с мечетями, монетным двором, канцелярией, ремесленными мастерскими и богатым убранством.
- Дворец Таш-Хаули — ханский дворец с тремя внутренними двориками (гарем, приёмная, гостиная), более 120 комнатами и тайным коридором.
- Джума-мечеть — построена в 10 веке, с двумя сотнями колонн, украшенных зороастрийскими символами. Подъём на минарет откроет великолепный вид на Ичан-Калу.
- Минарет Кальта-Минор — недостроенный символ амбиций. История о том, почему его строительство так и не завершили.
- Медресе и мавзолей Пахлаван-Махмуда — священное место с богатым изразцовым декором и легендами о великом поэте.
Вы узнаете:
- почему Ичан-Калу называют жемчужиной Средней Азии.
- как пекутся хивинские лепёшки с тыквой и томатами.
- как был устроен ханский гарем.
- какие традиции резьбы по дереву и керамики живы до сих пор.
- а также об истоках культа зороастризма.
- и людях, которые сделали Хиву великой.
Организационные детали
- Подходит взрослым и детям старше 7 лет.
- Входные билеты оплачиваются отдельно — $22 за всё с чел.
- Еда и напитки не входят в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаййо — ваша команда гидов в Хиве
Всем привет! Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям. Мы эксперты по древним городам Узбекистана: работаем
