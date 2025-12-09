Всего несколько часов из Самарканда — и перед вами долина Шинга в окружении Фанских гор.
Цель путешествия — цепочка Маргузорских (или Хафткул) озёр, каждое из которых обладает своим характером и цветом. Мы отыщем все семь легендарных «красавиц» — от переменчивого Нежигона до истока Хазорчашмы. И запечатлеем ключевые панорамы во время прогулок и пикника у воды.
Описание экскурсии
Мы посетим все семь озёр, двигаясь вверх по долине:
- Нежигон («Ресницы»), 1640 м. Самое нижнее и, возможно, самое переменчивое озеро. Отвесные скалы отражаются в его водах, которые способны менять цвет от тёмно-синей глубины до пронзительного бирюзового или даже зеленоватого оттенка
- Соя («Тень»), 1707 м. Это озеро живёт в вечной прохладе — высокие стены ущелья скрывают его от прямого солнца. Вода здесь играет холодными сине-фиолетовыми переливами
- Хурдак («Малыш»), 1870 м. Компактное и уютное, оно полностью оправдывает своё название, являясь самым маленьким в каскаде
- Ишор («Бдительный»), 1771 м. Суровый страж долины, окружённый нагромождением скальных обломков и крутыми склонами
- Нофин («Пуповинное»), 1779 м. Самое протяжённое озеро. На противоположном склоне приютилась небольшая зелёная роща
- Маргузор («Луг»), 2139 м. Жемчужина Фанских гор. Самое большое и, по общему признанию, самое живописное озеро
- Хазорчашма («Тысяча родников»), 2400 м. Исток всего каскада. Озеро рождается из множества ручьёв у подножия перевала Тавасанг. Здесь воздух чище, а вокруг шумят берёзовые рощи
У каждого озера будет время для прогулки и фотосъёмки. А у того, которое покорит вас больше других, мы устроим пикник на свежем воздухе.
Примерный тайминг
9:00 — выезд от вашего отеля (время можно скорректировать)
~10:00 — прибытие к границе
~10:20 — завершение формальностей и пересечение границы
~11:50 — прибытие к первому озеру Нежигон
12:00–16:00 — неторопливый подъем по каскаду озёр, фотосъёмка, пикник
~16:00 — начало обратного пути
~18:00 — прибытие к границе и её пересечение
~19:00 — возвращение в Самарканд
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на легковом автомобиле-седане (Chevrolet Cobalt / Lacetti или Daewoo Gentra) либо минивэне
- Обед в стоимость экскурсии не входит. Продукты для пикника нужно взять с собой
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2821 туриста
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.
