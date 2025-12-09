Всего несколько часов из Самарканда — и перед вами долина Шинга в окружении Фанских гор. Цель путешествия — цепочка Маргузорских (или Хафткул) озёр, каждое из которых обладает своим характером и цветом. Мы отыщем все семь легендарных «красавиц» — от переменчивого Нежигона до истока Хазорчашмы. И запечатлеем ключевые панорамы во время прогулок и пикника у воды.

за 1–2 человек или $117 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы посетим все семь озёр, двигаясь вверх по долине:

Нежигон («Ресницы») , 1640 м. Самое нижнее и, возможно, самое переменчивое озеро. Отвесные скалы отражаются в его водах, которые способны менять цвет от тёмно-синей глубины до пронзительного бирюзового или даже зеленоватого оттенка

, 1640 м. Самое нижнее и, возможно, самое переменчивое озеро. Отвесные скалы отражаются в его водах, которые способны менять цвет от тёмно-синей глубины до пронзительного бирюзового или даже зеленоватого оттенка Соя («Тень») , 1707 м. Это озеро живёт в вечной прохладе — высокие стены ущелья скрывают его от прямого солнца. Вода здесь играет холодными сине-фиолетовыми переливами

, 1707 м. Это озеро живёт в вечной прохладе — высокие стены ущелья скрывают его от прямого солнца. Вода здесь играет холодными сине-фиолетовыми переливами Хурдак («Малыш») , 1870 м. Компактное и уютное, оно полностью оправдывает своё название, являясь самым маленьким в каскаде

, 1870 м. Компактное и уютное, оно полностью оправдывает своё название, являясь самым маленьким в каскаде Ишор («Бдительный») , 1771 м. Суровый страж долины, окружённый нагромождением скальных обломков и крутыми склонами

, 1771 м. Суровый страж долины, окружённый нагромождением скальных обломков и крутыми склонами Нофин («Пуповинное») , 1779 м. Самое протяжённое озеро. На противоположном склоне приютилась небольшая зелёная роща

, 1779 м. Самое протяжённое озеро. На противоположном склоне приютилась небольшая зелёная роща Маргузор («Луг») , 2139 м. Жемчужина Фанских гор. Самое большое и, по общему признанию, самое живописное озеро

, 2139 м. Жемчужина Фанских гор. Самое большое и, по общему признанию, самое живописное озеро Хазорчашма («Тысяча родников»), 2400 м. Исток всего каскада. Озеро рождается из множества ручьёв у подножия перевала Тавасанг. Здесь воздух чище, а вокруг шумят берёзовые рощи

У каждого озера будет время для прогулки и фотосъёмки. А у того, которое покорит вас больше других, мы устроим пикник на свежем воздухе.

Примерный тайминг

9:00 — выезд от вашего отеля (время можно скорректировать)

~10:00 — прибытие к границе

~10:20 — завершение формальностей и пересечение границы

~11:50 — прибытие к первому озеру Нежигон

12:00–16:00 — неторопливый подъем по каскаду озёр, фотосъёмка, пикник

~16:00 — начало обратного пути

~18:00 — прибытие к границе и её пересечение

~19:00 — возвращение в Самарканд

Организационные детали