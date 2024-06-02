Активности – экскурсии в Самарканде

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Самарканде на русском языке, цены от €37, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узбекский плов: готовим и едим
🚗 На машине
Групповая
4 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
37 за человека
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 230 за всё до 10 чел.
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9687 за всё до 4 чел.
Квест по Русскому Самарканду
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150128 за всё до 5 чел.
Шёлковый путь Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Шёлковый путь Самарканда
Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • С
    Софья
    2 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
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    секреты приготовления настоящего самаркандского плова. Приготовить вместе с хозяйкой дома лепешки в тандыре и плов от начала и до самого конца в казане на открытом огне. А потом поужинать вместе с узбекской семьей за гостеприимным столом. Только ради одного этого стоило приехать в Узбекистан. Если будете в Самарканде, очень рекомендую🔥

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Очень интересный мастер-класс! Если хочется других впечатлений, кроме просмотра достопримечательностей, то рекомендую. Гостеприимная хозяйка Барчиной и ее семья очень тепло
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    встретили! Показали, какие продукты нужно выбирать для плова на рынке, как готовить (мы принимали участие в каждом этапе готовки). Также лепили и пекли лепешки в тандыре. А после - трапеза с рассказами о местных обычаях. Барчиной - прекрасная и веселая рассказчица! Спасибо за проведенный вечер!

  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Всё было превосходно! Хозяйка прекрасная рассказчица, много интересной информации о кухне Самарканда, обычаях Узбекистана. Было очень интересно участвовать на каждом этапе
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    готовки плова: покупка ингредиентов на базаре, чистка и резка овощей, растопка тандыра и очага, само приготовление плова, и конечно же приятно увидеть результат и насладится вкусом настоящего самаркандского слоёного плова!

  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴 Едешь с ветерком, ощущаешь
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    себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻 Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍 Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции! От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!))) Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
  • М
    Михаил
    29 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно,
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    с любым темпом, особенно интересно прокатиться на велосипеде! Обычаи и культура Востока- это очень интересно и полезно, а в подсветке древнего Самарканда и с интересным собеседником-редкое удовольствие! Спасибо, Джалол! Всем рекомендую!

    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытымСпасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым
  • А
    Алёна
    6 апреля 2024
    Кухня и ремёсла Самарканда
    Шухрат - очень приятный человек, прекрасно владеющий русским языком и отличный экскурсовод! Они с водителем подъехали за нами туда, откуда
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    нам было удобно начинать экскурсию, модифицировали экскурсию под наши цели. Шухрат подсказал нам, где можно покушать самый вкусный плов, который едят местные и конечно же интересно рассказал про особенности местной кухни, локальные ремёсла и ответил на все наши вопросы! Касательно самой экскурсии - мы посетили ремесленный город, где делают бумагу, съездили в вечный город, на фабрику ковров, Сиабский базар. Можно было на выбор съездить на дегустацию вина или покушать, но мы отказались, поскольку были сытые. Поэтому по нашему желанию съездили в Гур Эмир, где Шухрат очень красочно рассказал о связанных с этим местом исторических событиях. Было очень интересно! Могу смело рекомендовать Шухрата как экскурсовода по архитектурным памятникам. Если же брать экскурсию по ремёслам и кухне, то лучше непосредственно перед нею не кушать и съездить всё-таки на винный завод, иначе экскурсия получается не такая насыщенная как ожидаешь. По итогу мы ничуть не пожалели, что выбрали Шухрата своим экскурсоводом и благодарны за такое приятное первое знакомство с городом!

  • Н
    Никита
    26 марта 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во все дополнительные интересующие нас
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    места, как по дороге к селу, так и в селе: спуск к водохранилищу, подъём в горы сверх планируемого маршрута, насколько у нас хватило сил. В самом селе достаточно интересных местных мастеров. Бараны паслись без проблем. Берите обувь и штаны, защищающие от небольших колючек в горах

    Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Узбекский плов: готовим и едим
  2. Кухня и ремёсла Самарканда
  3. В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
  4. По вечернему Самарканду - на велосипеде
  5. Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Активности" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 37 до 230 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 90 ⭐ отзывов, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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