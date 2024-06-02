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нам было удобно начинать экскурсию, модифицировали экскурсию под наши цели. Шухрат подсказал нам, где можно покушать самый вкусный плов, который едят местные и конечно же интересно рассказал про особенности местной кухни, локальные ремёсла и ответил на все наши вопросы! Касательно самой экскурсии - мы посетили ремесленный город, где делают бумагу, съездили в вечный город, на фабрику ковров, Сиабский базар. Можно было на выбор съездить на дегустацию вина или покушать, но мы отказались, поскольку были сытые. Поэтому по нашему желанию съездили в Гур Эмир, где Шухрат очень красочно рассказал о связанных с этим местом исторических событиях. Было очень интересно! Могу смело рекомендовать Шухрата как экскурсовода по архитектурным памятникам. Если же брать экскурсию по ремёслам и кухне, то лучше непосредственно перед нею не кушать и съездить всё-таки на винный завод, иначе экскурсия получается не такая насыщенная как ожидаешь. По итогу мы ничуть не пожалели, что выбрали Шухрата своим экскурсоводом и благодарны за такое приятное первое знакомство с городом!