За синими воротами: закрытые махалли и частная жизнь Самарканда
Уйти от шумных площадей в старые кварталы, где жизнь течёт так же, как сто лет назад
«Чтобы понять Самарканд, нужно зайти за его ворота» — гласит пословица. Так мы и сделаем. Отправимся гулять по живому городу: он начинается там, где заканчиваются туристические маршруты. Вы побываете в старых жилых кварталах, где во дворе сушится бельё и соседи знают друг друга сто лет. Выясните, что такое махалли на самом деле и почему ворота в них чаще всего синие.
Встретимся у Сиабского базара и постепенно уйдём от шумного рынка в тишину.
Зайдём в узкие улочки старинных кварталов — махалли, где глиняные стены соседствуют с советским кирпичом, резные деревянные двери выкрашены в голубой цвет, а двор скрыт от улицы.
По договорённости посетим внутренний двор. Я расскажу о том, почему дом в Средней Азии строился не наружу, а внутрь, и что символизировала вода во дворе.
Заглянем в район цыган люли, он же район зажиточных евреев города. Обсудим, как так получилось, что 30 лет назад в этих роскошных домах жили купцы, а сегодня собирают стеклотару и пластиковые бутылки местные цыгане. Зайдём в парочку таких домов.
Посетим дом-музей местного коллекционера, который помнит историю разных эпох. Дом-находка, дом-дежавю. Здесь хранятся экспонаты из нашего общего советского детства и в то же время очень много раритетных вещиц из узбекской культуры.
Увидим баню Давида и еврейскую синагогу. Пообщаемся с лидером общины евреев Самарканда. Выясним, сколько осталось в Самарканде еврейского населения и посмотрим на очень необычную баню, которая работает по сей день.
Отдохнём у мавзолея богослова и суффия Мансура аль-Мотуриди. Присядем возле многовековых могил в тени величественных деревьев и поговорим о вечном.
Вы узнаете:
что такое махалли на самом деле
почему ворота в них зачастую синие
как живёт типичная самаркандская семья
что здесь осталось от советского периода
как устроена местная невидимая экономика
Организационные детали
Между локациями перемещаемся на комфортабельном авто Kia Sportage X-Line или Chevrolet
За доплату можно организовать экскурсию на минивэне для больших групп (до 10 человек) — детали в переписке
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан!
Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Листова
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем», то обязательно запишитесь на эту экскурсию. Гид Бахтиер - отличный собеседник, классный фотограф и галантный человек. Одним словом - хочется стереть себе память и попасть еще раз. спасибо парни ❤️
+1
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Александра
прекрасный экскурсовод Фируз, очень комфортный человек, который знает много всего интересного, экскурсия прошла на ура!
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