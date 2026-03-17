«Чтобы понять Самарканд, нужно зайти за его ворота» — гласит пословица. Так мы и сделаем. Отправимся гулять по живому городу: он начинается там, где заканчиваются туристические маршруты. Вы побываете в старых жилых кварталах, где во дворе сушится бельё и соседи знают друг друга сто лет. Выясните, что такое махалли на самом деле и почему ворота в них чаще всего синие.

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Описание экскурсии

Встретимся у Сиабского базара и постепенно уйдём от шумного рынка в тишину.

Зайдём в узкие улочки старинных кварталов — махалли, где глиняные стены соседствуют с советским кирпичом, резные деревянные двери выкрашены в голубой цвет, а двор скрыт от улицы.

По договорённости посетим внутренний двор. Я расскажу о том, почему дом в Средней Азии строился не наружу, а внутрь, и что символизировала вода во дворе.

Заглянем в район цыган люли, он же район зажиточных евреев города. Обсудим, как так получилось, что 30 лет назад в этих роскошных домах жили купцы, а сегодня собирают стеклотару и пластиковые бутылки местные цыгане. Зайдём в парочку таких домов.

Посетим дом-музей местного коллекционера, который помнит историю разных эпох. Дом-находка, дом-дежавю. Здесь хранятся экспонаты из нашего общего советского детства и в то же время очень много раритетных вещиц из узбекской культуры.

Увидим баню Давида и еврейскую синагогу. Пообщаемся с лидером общины евреев Самарканда. Выясним, сколько осталось в Самарканде еврейского населения и посмотрим на очень необычную баню, которая работает по сей день.

Отдохнём у мавзолея богослова и суффия Мансура аль-Мотуриди. Присядем возле многовековых могил в тени величественных деревьев и поговорим о вечном.

Вы узнаете:

что такое махалли на самом деле

почему ворота в них зачастую синие

как живёт типичная самаркандская семья

что здесь осталось от советского периода

как устроена местная невидимая экономика

Организационные детали