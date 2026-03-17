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За синими воротами: закрытые махалли и частная жизнь Самарканда

Уйти от шумных площадей в старые кварталы, где жизнь течёт так же, как сто лет назад
«Чтобы понять Самарканд, нужно зайти за его ворота» — гласит пословица. Так мы и сделаем. Отправимся гулять по живому городу: он начинается там, где заканчиваются туристические маршруты. Вы побываете в старых жилых кварталах, где во дворе сушится бельё и соседи знают друг друга сто лет. Выясните, что такое махалли на самом деле и почему ворота в них чаще всего синие.
5
2 отзыва
За синими воротами: закрытые махалли и частная жизнь Самарканда
За синими воротами: закрытые махалли и частная жизнь Самарканда
За синими воротами: закрытые махалли и частная жизнь Самарканда

Описание экскурсии

Встретимся у Сиабского базара и постепенно уйдём от шумного рынка в тишину.

Зайдём в узкие улочки старинных кварталов — махалли, где глиняные стены соседствуют с советским кирпичом, резные деревянные двери выкрашены в голубой цвет, а двор скрыт от улицы.

По договорённости посетим внутренний двор. Я расскажу о том, почему дом в Средней Азии строился не наружу, а внутрь, и что символизировала вода во дворе.

Заглянем в район цыган люли, он же район зажиточных евреев города. Обсудим, как так получилось, что 30 лет назад в этих роскошных домах жили купцы, а сегодня собирают стеклотару и пластиковые бутылки местные цыгане. Зайдём в парочку таких домов.

Посетим дом-музей местного коллекционера, который помнит историю разных эпох. Дом-находка, дом-дежавю. Здесь хранятся экспонаты из нашего общего советского детства и в то же время очень много раритетных вещиц из узбекской культуры.

Увидим баню Давида и еврейскую синагогу. Пообщаемся с лидером общины евреев Самарканда. Выясним, сколько осталось в Самарканде еврейского населения и посмотрим на очень необычную баню, которая работает по сей день.

Отдохнём у мавзолея богослова и суффия Мансура аль-Мотуриди. Присядем возле многовековых могил в тени величественных деревьев и поговорим о вечном.

Вы узнаете:

  • что такое махалли на самом деле
  • почему ворота в них зачастую синие
  • как живёт типичная самаркандская семья
  • что здесь осталось от советского периода
  • как устроена местная невидимая экономика

Организационные детали

  • Между локациями перемещаемся на комфортабельном авто Kia Sportage X-Line или Chevrolet
  • За доплату можно организовать экскурсию на минивэне для больших групп (до 10 человек) — детали в переписке

ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети Биби-Ханум
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан! Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Листова
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем», то обязательно запишитесь на эту экскурсию. Гид Бахтиер - отличный собеседник, классный фотограф и галантный человек. Одним словом - хочется стереть себе память и попасть еще раз. спасибо парни ❤️
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,+1
Если вы хотите увидеть, чем дышат местные жители, познакомится с интересными людьми и ощутить себя «самаркандцем»,
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Александра
прекрасный экскурсовод Фируз, очень комфортный человек, который знает много всего интересного, экскурсия прошла на ура!
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