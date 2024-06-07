🚶 Пешая Групповая 4 часа 188 отзывов В тренде Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности Начало: От мавзолея Тамерлана Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30 € 11 за человека

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Популярное предложение Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам Начало: С отеля 154 € 116 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка по Регистану в Самарканде: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах Начало: На площади Регистан Расписание: ежедневно в 08:15 € 75 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 4 часа 16 отзывов Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду Начало: У входа в Гур-Эмир Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00 35 € 30 за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 4.5 часа 78 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре Начало: У мавзолея Гур-Эмир Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00 35 € 32 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 114 отзывов Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана € 42 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 119 отзывов Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда Начало: Локация обозначается гостями € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 140 отзывов Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 140 отзывов Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей € 77 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 61 отзыв Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 228 отзывов Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 353 отзыва Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию € 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 135 отзывов О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом € 153 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 5 часов 30 отзывов Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке 100 € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 75 отзывов Фотопрогулка по легендарному Самарканду Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре 100 € 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой Начало: В удобном вам месте € 78 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 28 отзывов Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган € 65 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 27 отзывов 10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 7 отзывов Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории € 103 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Популярное предложение Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки Начало: У входа в мавзолей Тамерлана € 43 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Главное в Самарканде + обед в центре плова Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале от 115 € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 29% скидка Фотопрогулка 2 часа 11 отзывов Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией Начало: У мавзолея Гур-Эмир 68 € 48 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 13 отзывов Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда Начало: Мавзолей Гур эмир Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00 € 26 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Главное о Самарканде и фрески Афросиаба Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Мир искусств Самарканда: полное погружение Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии € 92 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 24 отзыва Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука Начало: В мечети Биби-Ханым Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00 € 24 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Ежедневная групповая прогулка по величественному Самарканду Погрузитесь в атмосферу восточной сказки во время прогулки по историческим местам Самарканда с опытным гидом Начало: У памятника Амира Темура € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда € 97 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 50 отзывов Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии Начало: Встреча в отеле или на вокзале € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 5 часов 1 отзыв Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира Расписание: ежедневно в 10:30 45 € 41 за человека

10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии Начало: Место уточняется с туристами 50 € 45 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 33 отзыва Самарканд тёплый и дружелюбный В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции Начало: У вашего отеля 150 € 135 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля 135 € 129 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 45 отзывов Здравствуй, Самарканд Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды Начало: У мавзолея Тимура € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Самарканд: ярко, вкусно, интересно Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день Начало: Мавзолей Гур Эмир € 99 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Средневековый Самарканд и его древние ремёсла Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки € 140 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 29% скидка Мини-группа 4 часа 5 отзывов Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления Начало: У мавзолея Гур-Эмир 55 € 39 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 5.5 часов 3 отзыва Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память Начало: У мавзолея Гур-Эмир 323 € 275 за всё до 5 чел.