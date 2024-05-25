Приглашаем на уникальную экскурсию по Самарканду, которая станет незабываемым путешествием в прошлое одного из древнейших городов мира.
Вас ждет посещение легендарной площади Регистан, осмотр трех великолепных медресе и мавзолея Аксарай.
Экскурсия рассчитана
Вас ждет посещение легендарной площади Регистан, осмотр трех великолепных медресе и мавзолея Аксарай.
Экскурсия рассчитана
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнаете историю империи Тамерлана
- 🏛 Посетите три медресе на площади Регистан
- 🌟 Увидите мавзолей Аксарай
- 🚗 Комфортный авто-пешеходный формат
- 🎓 Погрузитесь в атмосферу средневековых студентов
- 📚 Интересные факты об архитектуре и традициях
Что можно увидеть
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Шер-Дор
- Медресе Тилля-Кари
- Мавзолей Аксарай
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
- Раскроете, как зародилась, развивалась и разрушилась империя Тамерлана
- Осмотрите центральную площадь Регистан и расшифруете её название
- Зайдёте в три великолепных медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари
- Увидите лекционные залы и кельи средневековых студентов
- Посетите мавзолей Аксарай, отделанный сусальным золотом
В пути я расскажу много интересного об истории, архитектуре и традициях Самарканда.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Автомобиль — Chevrolet Orlando.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: площадь Регистан — около 5 евро, мавзолей Аксарай — около 1 евро
- Я встречу вас в отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшид — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 83 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Я Джамшед. Родился и вырос в Самарканде, с детства увлекался историей. Вот уже 10 лет работаю гидом. Надеюсь на скорую встречу с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Любовь
25 мая 2024
Очень понравилась экскурсия ГИДа Джамшида. Я приехала в Узбекистан с Северного Кавказа, посетила уже несколько городов, Самарканд меня очаровал своей неповторимой красотой, своим величием, своей архитектурой. Наш ГИД настолько увлекательно
Galina
25 мая 2024
Я безмерно благодарна нашему ГИДу Джамшиду по городу Самарканду. Джамшид провел экскурсию очень увлекательно, интересно.
Раскрыл Самарканд с новой стороны. Я часто бываю в Самарканде, я живу в Ташкенте и когда
Раскрыл Самарканд с новой стороны. Я часто бываю в Самарканде, я живу в Ташкенте и когда
Ариана
21 мая 2024
Джамшид историк, очень глубоко знающий историю Самарканда, Тимуридов и не только. Очень интересно рассказывал, удобно что были на машине, это сэкономило много времени. Я получила гида именно такого уровня которого и хотела! Большое спасибо! Рекомендую!
O
Olga
21 мая 2024
Спасибо огромное Джамшиду за отличную содержательную экскурсию!! Очень понравилось, что началось все с общей информации о стране, все было чётко понятно, информативно, не перегружено мелкими деталями, не только про Самарканд,
Зульфия
20 мая 2024
Джамшид, спасибо вам большое. Экскурсия была очень интересной, узнали много нового. Вы рассказываете увлекательно и грамотно. Мы не заметили как пролетело время. Вернемся к вам снова, успехов вам и удачи!
Е
Елена
16 мая 2024
Джамшид, огромное спасибо за интересную экскурсию.
Всем рекомендую.
Всем рекомендую.
Марина
15 мая 2024
Джамшит, замечательный гид. Мы заказывали экскурсию обзорную в день нашего прилета, были уставшие, но благодаря нашему экскурсоводу получили комфортно максимум ключей для нашего дальнейшего отдыха. Благодарим за отлично поданную информацию, интересно и очень полезно. Рекомендую, наш отдых Джамшит сделал!!! Спасибо
Светлана
12 мая 2024
Джамшид прекрасный рассказчик, опытный профессионал и большой любитель истории своей страны. Он обладает энциклопедическими знаниями и неутомимой энергией. Многочасовая экскурсия пролетела незаметно. Особое спасибо за потрясающий обед в нетуристическом месте- самаркандский плов был изумителен. Мы решили, что это был кулинарный шедевр и кульминация всей поездки. Завидую тем, у кого эти впечатления еще впереди!
М
Михаил
5 мая 2024
Экскурсия была очень познавательной! Джамшид знает много интересного про свою страну и её историю (и конечно же про Самарканд), о чем очень увлекательно рассказывает!
Д
Дарья
2 мая 2024
Спасибо за отличную экскурсию!
Джамшед очень интересно рассказывал, отвечал на любые вопросы!
Джамшед очень интересно рассказывал, отвечал на любые вопросы!
A
Arina
2 мая 2024
Спасибо Джамшиду за познавательную экскурсию. Он может провести по вашему желанию экскурсию покороче или подольше. Рекомендую 3 часа. 2 часа нам было мало. Джамшид знает все про правящие династии, историю Узбекистана, национальные обычаи и многое другое. Рассказывает очень повествовательно, как будто слушаешь или читаешь книгу. Нам очень понравилось, мы многое узнали за 3 часа.
А
Андрей
2 мая 2024
Хочу поблагодарить Джамшида за великолепную экскурсию по Самарканду! Было очень насыщенно и интересно, после экскурсии Джамшид порекомендовал хороший ресторан и помог забронировать столик. Однозначно, будем рекомендовать друзьям!
В
Вадим
29 апр 2024
Рекомендую всем гостям Самарканда гида Джамшида!
В теме на все 100 баллов!
Все спланировано отлично!!!
В теме на все 100 баллов!
Все спланировано отлично!!!
Дарья
29 апр 2024
Джамшид-очень интересный рассказчик. Мы были погружены в историю правления Тамерлана, с интересными фактами, без отвлечения от темы. Время пролетело незаметно, на один объект мы смогли попасть без очереди благодаря нашему экскурсоводу. Мы остались очень довольны.
Е
Екатерина
26 апр 2024
Потрясающая экскурсия по красивейшему городу Самарканду. Очень понравился экскурсовод Джамшид. Интеллигентный, очень образованный человек. Рассказал много интересных исторических фактов. Очень хороший рассказчик и приятный в общении человек.
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