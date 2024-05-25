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приезжают ко мне гости из других стран, мне всегда хочется показать наш прекрасный Узбекистан. Ко мне прbехала подруга с Северного Кавказа и конечно мы посетили прекрасный город Самарканд. В данной экскурсии я впервые увидела средневековый мавзолей Аксарай и была поражена его отделкой сусальным золотом, его великолепием!

Конечно же мы посетили ансамбль Регистан, великолепные медресе: Улугбека, Шер-Дор.

Джамшид настолько увлекательно рассказывал о своем городе, о его истории, об правителях Самарканда, мы даже не заметили как экскурсию подошла к концу. Спасибо сердечное за теплую встречу на вокзале, за организацию нашего замечательного, вкусного обеда.

Очень привлекательно в экскурсии,что мы перемещались на комфортном автомобиле, что очень удобно!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему ГИДу по городу Самарканд, Джамшиду за прекрасно проведенное время с очень умным, харизматичным и очень увлеченным своим делом человеком!