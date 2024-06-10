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Восток — дело тонкое и вкусное! Такое же, как тесто для мантов, бережно раскатанное руками опытной хозяйки. Она всему научит и вас. Ароматная наваристая машхурда — на первое, горячие манты — на второе. И всё по древним самаркандским рецептам. Будет очень душевно, гостеприимно и аутентично!