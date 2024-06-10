Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды

Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Восток — дело тонкое и вкусное! Такое же, как тесто для мантов, бережно раскатанное руками опытной хозяйки. Она всему научит и вас. Ароматная наваристая машхурда — на первое, горячие манты — на второе. И всё по древним самаркандским рецептам. Будет очень душевно, гостеприимно и аутентично!
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • В уютном частном доме с большим садом вас встретит радушная хозяйка и угостит зелёным чаем с разными травами.
  • Она расскажет про блюда, которые вы будете готовить, а также про ингредиенты и специи, что в них используют.
  • Под её чутким руководством вы приготовите сытную пряную машхурду, а затем раскатаете нежное тонкое тесто, слепите собственные манты и отправите их готовиться.
  • Останется только сесть за стол и насладиться вашими кулинарными творениями!

Организационные детали

  • Все продукты включены в стоимость.
  • Вы можете принести с собой спиртные напитки.
  • По вашему желанию мы организуем день рождения или другой праздник, пригласим фольклорных музыкантов за доплату. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в частном доме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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