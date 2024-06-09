Мы покажем и расскажем вам о Самарканде так, как показываем его лучшим друзьям: без исторических глубин и набора дат — зато с фантастическими панорамами и яркими локациями, которые украсят ленты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Шахи Зинда
- Биби Ханым
- Регистан
- Гур Эмир
Описание фото-прогулки
Тайны тысячелетнего города Древний город так и манит путешественников своими яркими голубыми бирюзовыми куполами и витиеватыми узорами на порталах. Но это не все история города, которая насчитывает сотни тысяч лет. Мы погрузим вас в атмосферу волшебного города и параллельно запечатлим все эти красоты. Загадочная Шахи-Зинда, откуда начнется наше путешествие, удивит вас своими яркими красками, где мы загадаем свои желания, которые непременно сбудутся. Величественный Биби Ханым как одно из самых мощных сооружений Амира Тимура поразит вас своими громадными размерами — это характер всех построек Тимура, хотя легенда гласит другое, что вы узнаете на экскурсии Сердце города Регистан — визитная карточка древнего Самарканда и площадь, где у нас будет куча времени, чтобы сделать яркие фотографии и заглянуть внутрь всех трех сооружений. Напоследок увидим усыпальницу Амира Тимура, известного как Тамерлан-комплекс или Гур-Эмир, окутанный жуткими легендами. Я расскажу все о великом полководце и его мощной империи. Все это будет сопровождаться шикарной фотосессией, которая точно запомнится вам надолго!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шахи Зинда
- Биби Ханым
- Регистан
- Гур Эмир
Что включено
- Услуги гида, как и фотограф
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Аренда нарядов
Место начала и завершения?
Отель, вокзал, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы можем выслать вам наш каталог национальных нарядов и образов для фотосесии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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