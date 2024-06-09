ваших соцсетей. По желанию вы сможете выбрать разные национальные наряды и украшения из нашей большой коллекции. За один день вы объедете главные места притяжения Самарканда. И всё это в сопровождении любопытных историй и легенд города. Я буду фотографировать вас на свой или ваш iPhone и подскажу самые правильные ракурсы.

Описание фото-прогулки

Тайны тысячелетнего города Древний город так и манит путешественников своими яркими голубыми бирюзовыми куполами и витиеватыми узорами на порталах. Но это не все история города, которая насчитывает сотни тысяч лет. Мы погрузим вас в атмосферу волшебного города и параллельно запечатлим все эти красоты. Загадочная Шахи-Зинда, откуда начнется наше путешествие, удивит вас своими яркими красками, где мы загадаем свои желания, которые непременно сбудутся. Величественный Биби Ханым как одно из самых мощных сооружений Амира Тимура поразит вас своими громадными размерами — это характер всех построек Тимура, хотя легенда гласит другое, что вы узнаете на экскурсии Сердце города Регистан — визитная карточка древнего Самарканда и площадь, где у нас будет куча времени, чтобы сделать яркие фотографии и заглянуть внутрь всех трех сооружений. Напоследок увидим усыпальницу Амира Тимура, известного как Тамерлан-комплекс или Гур-Эмир, окутанный жуткими легендами. Я расскажу все о великом полководце и его мощной империи. Все это будет сопровождаться шикарной фотосессией, которая точно запомнится вам надолго!