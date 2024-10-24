Наследие кочевников: экскурсия из Самарканда

Насладиться горными пейзажами и познакомиться с кухней кочевых народов
Приглашаем в увлекательное путешествие за пределы Самарканда! Вы познакомитесь с историей этих мест и традициями народов, которые здесь проживали. Побываете в аутентичном кишлаке.

По тропе среди причудливых камней подниметесь на перевал — к местам съёмок известных советских фильмов. И конечно, попробуете главное блюдо местной кухни.
Наследие кочевников: экскурсия из Самарканда
Наследие кочевников: экскурсия из Самарканда
Наследие кочевников: экскурсия из Самарканда
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

  • Наш маршрут будет пролегать через горные перевалы. По дороге сделаем множество остановок в красивых местах со скальными породами причудливых форм.
  • Полюбуемся бесконечными виноградниками и маковыми полями.
  • Заедем в закрытую заповедную зону и устроим лёгкий хайкинг: поднимемся на самую высокую точку перевала, соберём горные целебные травы и сделаем классные фотографии.
  • Заглянем в кишлак, пообщаемся с местными жителями и понаблюдаем за их бытом.
  • В чайхане закажем самое вкусное блюдо кочевников — «Тандыр гушт на арче». Это баранина, приготовленная в тандыре по секретному рецепту.

Вы узнаете:

  • Почему местные мужчины часто впадали в эйфорию, гуляя по этим местам.
  • Какие популярные советские фильмы снимали в горах Самарканда.
  • Какими целительными свойствами обладают горные травы.
  • Как готовится блюдо кочевников «Тандыр гушт на арче» и какие специи в него добавляют.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от количества участников. Расстояние от города — всего 40 км.
  • Мясо и напитки оплачиваются дополнительно — $5-10.
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 3 лет.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00 и 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Амиру Темуру
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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