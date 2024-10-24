Приглашаем в увлекательное путешествие за пределы Самарканда! Вы познакомитесь с историей этих мест и традициями народов, которые здесь проживали. Побываете в аутентичном кишлаке.
По тропе среди причудливых камней подниметесь на перевал — к местам съёмок известных советских фильмов. И конечно, попробуете главное блюдо местной кухни.
По тропе среди причудливых камней подниметесь на перевал — к местам съёмок известных советских фильмов. И конечно, попробуете главное блюдо местной кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30
Описание экскурсии
- Наш маршрут будет пролегать через горные перевалы. По дороге сделаем множество остановок в красивых местах со скальными породами причудливых форм.
- Полюбуемся бесконечными виноградниками и маковыми полями.
- Заедем в закрытую заповедную зону и устроим лёгкий хайкинг: поднимемся на самую высокую точку перевала, соберём горные целебные травы и сделаем классные фотографии.
- Заглянем в кишлак, пообщаемся с местными жителями и понаблюдаем за их бытом.
- В чайхане закажем самое вкусное блюдо кочевников — «Тандыр гушт на арче». Это баранина, приготовленная в тандыре по секретному рецепту.
Вы узнаете:
- Почему местные мужчины часто впадали в эйфорию, гуляя по этим местам.
- Какие популярные советские фильмы снимали в горах Самарканда.
- Какими целительными свойствами обладают горные травы.
- Как готовится блюдо кочевников «Тандыр гушт на арче» и какие специи в него добавляют.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от количества участников. Расстояние от города — всего 40 км.
- Мясо и напитки оплачиваются дополнительно — $5-10.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 3 лет.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Амиру Темуру
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Ассалам Алейкум, уважаемые путешественники! Я Гульрухсор, профессиональный гид, уже больше 7 лет организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас обучаюсь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!Задать вопрос
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