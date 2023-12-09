Тем, кто захочет отправиться на своем автомобиле к Семи озерам, стоит знать две вещи. Первое: приближаясь к озерам асфальтированная дорога закончится и начнется хорошая грунтовка с не самыми крутыми подъемами, но малолитражка может не справиться. Второе, и более значительное: местами дорога идет прямо у воды и в летние месяцы ее может затопить (на озерах Нофин и Маргузор).

Для тех, кому хочется провести больше времени на Семи озерах есть два варианта: остановиться в гостевых домах местных жителей или установить палатку на одной из многочисленных полян. Стоит учитывать, что такое возможно лишь с мая по сентябрь, так как осенью и зимой здесь довольно холодно. Кроме того, в летние месяцы можно отправиться в поход – от озера Маргузор идет известная треккинговая тропа к перевалу Тавасанг (3307 метров), с которым связано несколько пеших маршрутов по Фанским горам.

Что вас ожидает: Семь озер, Хафткул, Маргузорские озера – всё это название одного прекрасного комплекса озер в глубине Фанских гор. Природная достопримечательность находится в 40 километрах от городка Пенджикент в длинном ущелье реки Шинг. Первое озеро путешественники увидят на высоте 1640 метров над уровнем моря, а последнее уже на отметке 2400 метров. Эти озера привлекают удивительной синевой воды и окружающими горными пейзажами. Особенно красиво здесь летом. Посетители Семи озер сначала увидят небольшое озеро Нежигон, название которого на таджикском языке означает «ресницы». Затем идея Соя – «тень», Гушор – «бдительный», Нофин – «пуповинный», Хурдак – «малыш», Маргузор – «луг», Хазорчашма – «тысяча родников». Вода озера Соя постоянно находится в тени отвесных скал. Нофин — очень вытянутое озеро, похожее по форме на пуповину, и к тому же является центральным. Хурдак очень маленькое озеро и его можно обойти за пять минут. На дальнем краю Маргузора имеются живописные луга. А последнее озеро Хазорчашма питается водами множества ручьев, стекающих с окрестных гор. Семь озер – это не только живописный памятник природы Таджикистана, но и любопытные истории, легенды, знакомство с местной культурой. В окрестностях озера Маргузор были обнаружены петроглифы каменного века. В эпоху Средневековья здесь добывали полудрагоценные минералы. В деревне Падрут у озера Хурдак и в поселении на Маргузоре можно посмотреть на уклад жизни таджикских семей, и даже переночевать в одном из гостевых домов, оформленных в национальном стиле. Местные жители могут рассказать загадочные легенды, связанные с озерами. Важная информация: