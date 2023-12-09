Хафткул часто называют Маргузорскими озерами или «Семью Красавицами Шинга» — это уникальный комплекс, состоящий из семи горных озер.
Долина Хафткул, находящаяся у подножия снежных гор на территории Зеравшанской долины на севере Таджикистана — одно из самых необычных и масштабных мест в стране.
Долина Хафткул, находящаяся у подножия снежных гор на территории Зеравшанской долины на севере Таджикистана — одно из самых необычных и масштабных мест в стране.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Долина Хафткул
- Знаменитые таджикские озера с кристально-бирюзовой водой
Описание
Что вас ожидает: Семь озер, Хафткул, Маргузорские озера – всё это название одного прекрасного комплекса озер в глубине Фанских гор. Природная достопримечательность находится в 40 километрах от городка Пенджикент в длинном ущелье реки Шинг. Первое озеро путешественники увидят на высоте 1640 метров над уровнем моря, а последнее уже на отметке 2400 метров. Эти озера привлекают удивительной синевой воды и окружающими горными пейзажами. Особенно красиво здесь летом. Посетители Семи озер сначала увидят небольшое озеро Нежигон, название которого на таджикском языке означает «ресницы». Затем идея Соя – «тень», Гушор – «бдительный», Нофин – «пуповинный», Хурдак – «малыш», Маргузор – «луг», Хазорчашма – «тысяча родников». Вода озера Соя постоянно находится в тени отвесных скал. Нофин — очень вытянутое озеро, похожее по форме на пуповину, и к тому же является центральным. Хурдак очень маленькое озеро и его можно обойти за пять минут. На дальнем краю Маргузора имеются живописные луга. А последнее озеро Хазорчашма питается водами множества ручьев, стекающих с окрестных гор. Семь озер – это не только живописный памятник природы Таджикистана, но и любопытные истории, легенды, знакомство с местной культурой. В окрестностях озера Маргузор были обнаружены петроглифы каменного века. В эпоху Средневековья здесь добывали полудрагоценные минералы. В деревне Падрут у озера Хурдак и в поселении на Маргузоре можно посмотреть на уклад жизни таджикских семей, и даже переночевать в одном из гостевых домов, оформленных в национальном стиле. Местные жители могут рассказать загадочные легенды, связанные с озерами. Важная информация:
- Тем, кто захочет отправиться на своем автомобиле к Семи озерам, стоит знать две вещи. Первое: приближаясь к озерам асфальтированная дорога закончится и начнется хорошая грунтовка с не самыми крутыми подъемами, но малолитражка может не справиться. Второе, и более значительное: местами дорога идет прямо у воды и в летние месяцы ее может затопить (на озерах Нофин и Маргузор).
- Для тех, кому хочется провести больше времени на Семи озерах есть два варианта: остановиться в гостевых домах местных жителей или установить палатку на одной из многочисленных полян. Стоит учитывать, что такое возможно лишь с мая по сентябрь, так как осенью и зимой здесь довольно холодно. Кроме того, в летние месяцы можно отправиться в поход – от озера Маргузор идет известная треккинговая тропа к перевалу Тавасанг (3307 метров), с которым связано несколько пеших маршрутов по Фанским горам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Другие расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда
Похожие туры из Самарканда
Индивидуальная
6 часов
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
€150 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Как приготовить самаркандский плов
Побывать на душевном застолье в местной семье и сделать вместе с хозяйкой настоящий узбекский плов
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
82€74 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тюльпаны и горы Самарканда
Посетить горную деревушку, насладиться цветущей долиной и узнать о быте местных жителей
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
от €100 за всё до 2 чел.