Благодаря современным скоростным поездам вы всего за пять часов с комфортом доберётесь из Самарканда в древнюю Хиву и раскроете тайны одного из самых загадочных городов Востока. Познакомитесь с историей Хивинского ханства, увидите главные достопримечательности Ичан-Калы, попробуете блюда хорезмской кухни и окунётесь в атмосферу древнего Хорезма.

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Описание экскурсии

9:30 — выезд из Самарканда на современном скоростном поезде, который позволит всего за пять часов добраться до древней Хивы

14:30 — прибытие в Хиву и встреча с гидом на вокзале. После знакомства с городом вас ждёт экскурсия по Ичан-Кале — историческому сердцу Хивы, где вы увидите главные достопримечательности древнего города: крепостные стены, медресе, минареты, дворцы и узкие улочки Великого шелкового пути

Во время прогулки вы узнаете историю Хивинского ханства и древнего Хорезма, услышите о караванах Великого шелкового пути, развитии науки, ремёсел и исламской архитектуры в регионе. Мы поговорим о тайнах Ичан-Калы, жизни ханов, традициях местных жителей и особенностях хорезмской культуры, которые отличают Хиву от других городов Узбекистана. Вы также познакомитесь с национальной кухней, восточными традициями, музыкой и знаменитыми хорезмскими танцами.

18:30 — завершением дня станет встреча заката в одной из самых красивых точек Хивы

Организационные детали