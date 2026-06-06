Из Самарканда в древнюю Хиву - на скоростном поезде
Символы города, культура, традиции и восточный колорит
Благодаря современным скоростным поездам вы всего за пять часов с комфортом доберётесь из Самарканда в древнюю Хиву и раскроете тайны одного из самых загадочных городов Востока.
Познакомитесь с историей Хивинского ханства, увидите главные достопримечательности Ичан-Калы, попробуете блюда хорезмской кухни и окунётесь в атмосферу древнего Хорезма.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Самарканда на современном скоростном поезде, который позволит всего за пять часов добраться до древней Хивы
14:30 — прибытие в Хиву и встреча с гидом на вокзале. После знакомства с городом вас ждёт экскурсия по Ичан-Кале — историческому сердцу Хивы, где вы увидите главные достопримечательности древнего города: крепостные стены, медресе, минареты, дворцы и узкие улочки Великого шелкового пути
Во время прогулки вы узнаете историю Хивинского ханства и древнего Хорезма, услышите о караванах Великого шелкового пути, развитии науки, ремёсел и исламской архитектуры в регионе. Мы поговорим о тайнах Ичан-Калы, жизни ханов, традициях местных жителей и особенностях хорезмской культуры, которые отличают Хиву от других городов Узбекистана. Вы также познакомитесь с национальной кухней, восточными традициями, музыкой и знаменитыми хорезмскими танцами.
18:30 — завершением дня станет встреча заката в одной из самых красивых точек Хивы
Организационные детали
В стоимость входит билет на скоростной поезд Самарканд — Хива
Отдельно оплачиваются входные билеты — примерно $15–20 за чел., питание
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$176
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
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