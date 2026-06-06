Мои заказы

Из Самарканда в древнюю Хиву - на скоростном поезде

Символы города, культура, традиции и восточный колорит
Благодаря современным скоростным поездам вы всего за пять часов с комфортом доберётесь из Самарканда в древнюю Хиву и раскроете тайны одного из самых загадочных городов Востока.

Познакомитесь с историей Хивинского ханства, увидите главные достопримечательности Ичан-Калы, попробуете блюда хорезмской кухни и окунётесь в атмосферу древнего Хорезма.
Из Самарканда в древнюю Хиву - на скоростном поезде
Из Самарканда в древнюю Хиву - на скоростном поезде
Из Самарканда в древнюю Хиву - на скоростном поезде

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Самарканда на современном скоростном поезде, который позволит всего за пять часов добраться до древней Хивы

14:30 — прибытие в Хиву и встреча с гидом на вокзале. После знакомства с городом вас ждёт экскурсия по Ичан-Кале — историческому сердцу Хивы, где вы увидите главные достопримечательности древнего города: крепостные стены, медресе, минареты, дворцы и узкие улочки Великого шелкового пути

Во время прогулки вы узнаете историю Хивинского ханства и древнего Хорезма, услышите о караванах Великого шелкового пути, развитии науки, ремёсел и исламской архитектуры в регионе. Мы поговорим о тайнах Ичан-Калы, жизни ханов, традициях местных жителей и особенностях хорезмской культуры, которые отличают Хиву от других городов Узбекистана. Вы также познакомитесь с национальной кухней, восточными традициями, музыкой и знаменитыми хорезмскими танцами.

18:30 — завершением дня станет встреча заката в одной из самых красивых точек Хивы

Организационные детали

  • В стоимость входит билет на скоростной поезд Самарканд — Хива
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — примерно $15–20 за чел., питание
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$176
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Из Самарканда в древнюю Хиву - на скоростном поезде»

Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
На поезде
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: На вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
от $200 за человека
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
На поезде
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Путешествие из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде обещает массу впечатлений. Посетите древние медресе, базар Чорсу и современный «Ташкент-Сити»
Начало: В Ташкенте, на Северном вокзале
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
от $200 за человека
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
На поезде
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Погрузиться в историю и колорит одного из древнейших городов Центральной Азии
Завтра в 10:00
8 июн в 10:00
$160 за человека
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Пешая
На поезде
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Отправиться из Самарканда в один из древнейших городов Средней Азии и изучить его с гидом
Завтра в 10:00
8 июн в 10:00
от $185 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
-5%
до 26 июня
от $176 за человека