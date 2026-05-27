Горы, древние легенды и город, связанный с одной из самых ярких фигур Востока, — мы собрали всё это в одном маршруте. Вы увидите Долину демонов, проедете через перевал Тахта-Карача, осмотрите исторический центр Шахрисабза и завершите день в Мираки. А ещё сможете попробовать местную кухню и запустить в небо воздушного журавля.

Описание экскурсии

Перевал Тахта-Карача

Мы проедем по живописной дороге через ущелья Каратегинского хребта. Остановимся на смотровой площадке: отсюда открываются виды на скалы, долины и горные изгибы дороги.

Долина демонов и Плато Дьявола

Здесь расположены крупные валуны странной формы: одни напоминают лица демонов, другие — древних языческих божеств. Гид поделится местными легендами и версиями, объясняющими появление каменных фигур.

Село Мираки

Вы увидите традиционные кишлаки среди гор, сможете пообедать и ближе познакомиться с местным укладом жизни.

Шахрисабз

Мы осмотрим главные памятники эпохи Амира Темура и поговорим о том, почему его имя так важно для истории региона и какую роль город играл на Великом шёлковом пути.

Вы увидите:

руины дворца Ак-Сарай — одного из самых грандиозных сооружений эпохи Тимуридов

— одного из самых грандиозных сооружений эпохи Тимуридов комплекс Дорус Саодат , где покоятся сыновья Амира Темура

, где покоятся сыновья Амира Темура мавзолей Дорус Тиловат , связанный с его духовным наставником и отцом

, связанный с его духовным наставником и отцом мечети, медресе, зелёные парки и аллеи

А ещё узнаете:

почему Темура не похоронили в родном Шахрисабзе

чем отличается архитектура эпохи Тимуридов

что означают элементы арабской каллиграфии на стенах зданий

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из отеля

10:30–12:00 — перевал Тахта-Карача и Долина демонов

12:30–15:30 — Шахрисабз

15:30–17:00 — горное село Мираки

17:00 — возвращение в Самарканд

Организационные детали