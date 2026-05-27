Из Самарканда - в Шахрисабз через Долину демонов и Мираки
Побывать на родине Амира Темура, рассмотреть загадочные валуны и познакомиться с жизнью кишлака
Горы, древние легенды и город, связанный с одной из самых ярких фигур Востока, — мы собрали всё это в одном маршруте.
Вы увидите Долину демонов, проедете через перевал Тахта-Карача, осмотрите исторический центр Шахрисабза и завершите день в Мираки. А ещё сможете попробовать местную кухню и запустить в небо воздушного журавля.
Описание экскурсии
Перевал Тахта-Карача
Мы проедем по живописной дороге через ущелья Каратегинского хребта. Остановимся на смотровой площадке: отсюда открываются виды на скалы, долины и горные изгибы дороги.
Долина демонов и Плато Дьявола
Здесь расположены крупные валуны странной формы: одни напоминают лица демонов, другие — древних языческих божеств. Гид поделится местными легендами и версиями, объясняющими появление каменных фигур.
Село Мираки
Вы увидите традиционные кишлаки среди гор, сможете пообедать и ближе познакомиться с местным укладом жизни.
Шахрисабз
Мы осмотрим главные памятники эпохи Амира Темура и поговорим о том, почему его имя так важно для истории региона и какую роль город играл на Великом шёлковом пути.
Вы увидите:
руины дворца Ак-Сарай — одного из самых грандиозных сооружений эпохи Тимуридов
комплекс Дорус Саодат, где покоятся сыновья Амира Темура
мавзолей Дорус Тиловат, связанный с его духовным наставником и отцом
мечети, медресе, зелёные парки и аллеи
А ещё узнаете:
почему Темура не похоронили в родном Шахрисабзе
чем отличается архитектура эпохи Тимуридов
что означают элементы арабской каллиграфии на стенах зданий
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из отеля 10:30–12:00 — перевал Тахта-Карача и Долина демонов 12:30–15:30 — Шахрисабз 15:30–17:00 — горное село Мираки 17:00 — возвращение в Самарканд
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобилях Chevrolet Cobalt, Lacetti, Ravon, Tracker или Captiva
Дополнительно оплачиваются входные билеты — $8 с чел., обед — около $10
Можем провести экскурсию для большего количества участников по договорённости
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаййо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям. Мы эксперты по древним городам Узбекистана: работаем в Ташкенте, читать дальшеуменьшить
Самарканде, Хиве, Бухаре и не только. Предлагаем как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам.
Я могу с уверенностью сказать, что каждая наша экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с солнечным Узбекистаном. Мы знаем идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные секреты, которые порой необходимы путешественникам, чтобы полюбить город.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Из Самарканда - в Шахрисабз через Долину демонов и Мираки»