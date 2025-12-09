Наш путь пройдёт через перевал, известный как Долина Дьявола. Огромные каменные глыбы полны легенд — и вы сами поймёте почему. В Шахрисабзе мы побываем в местах, которые связаны с судьбой великого полководца.
Вы узнаете историю древнего города и насладитесь видом долины за неспешным обедом с ароматной бараниной из тандыра.
Описание экскурсии
Плато Дьявола. Дорога наша будет через прекраснейший перевал Тахтакарча, который местные таинственно прозвали Долиной Дьявола. Постараемся узнать, что же там сохранилось столь таинственного в этих огромных глыбах камней.
Дворец Ак Сарай. Главная резиденция Тамерлана, от которой сохранились лишь фрагменты, но и они поражают масштабом. Я расскажу, какие надписи на стенах окружали правителя.
Мечеть Малик Аштар. Скрытое сокровище Шахрисабза, куда редко приходят туристы. Сюда приходят помолиться местные, которые сами же за ней и ухаживают.
Платан Тамерлана и мечеть Хазрет Имам. Я расскажу вам историю этого храма.
Комплекс Дорус Саодат и склеп Тимура. Мы побываем в мавзолее старшего сына Тимура и увидим место, предназначенное для правителя.
Мечеть Кок Гумбаз и «Душа» Шахрисабза — мавзолей отца и учителя Тамерлана. Мы поговорим о том, каким человеком был наставник Тамерлана.
Встреча с архитектором в мастерской
Заглянем к Азизу Ахмедову на чашку горячего кофе и послушаем лекцию специалиста о реконструкции дворца Ак Сарая.
Обед с видом на Долину Дьявола. На высоте свыше тысячи метров нас ароматная баранина со специями (или другое блюдо по вашему выбору) и невероятный пейзаж.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле бизнес-класса Kia, BYD или Chevrolet
Дополнительно оплачиваются входные билеты — до $10 за чел. Билет для гида покупать не нужно
Обед не входит в стоимость
Рекомендуемый возраст 3+
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Фируз — ваш гид в Самарканде
Я коренной самаркандец. Город показываю не парадный, а настоящий, с его доброй восточной душой. Встречаю путешественников с искренним гостеприимством и провожаю уже с тёплыми воспоминаниями и впечатлениями. Экскурсии со мной — это душевные разговоры на одном дыхании. С нетерпением жду нашей встречи!