Наш путь пройдёт через перевал, известный как Долина Дьявола. Огромные каменные глыбы полны легенд — и вы сами поймёте почему. В Шахрисабзе мы побываем в местах, которые связаны с судьбой великого полководца. Вы узнаете историю древнего города и насладитесь видом долины за неспешным обедом с ароматной бараниной из тандыра.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Самарканде

Фируз Ваш гид в Самарканде

Описание экскурсии

Плато Дьявола. Дорога наша будет через прекраснейший перевал Тахтакарча, который местные таинственно прозвали Долиной Дьявола. Постараемся узнать, что же там сохранилось столь таинственного в этих огромных глыбах камней.

Дворец Ак Сарай. Главная резиденция Тамерлана, от которой сохранились лишь фрагменты, но и они поражают масштабом. Я расскажу, какие надписи на стенах окружали правителя.

Мечеть Малик Аштар. Скрытое сокровище Шахрисабза, куда редко приходят туристы. Сюда приходят помолиться местные, которые сами же за ней и ухаживают.

Платан Тамерлана и мечеть Хазрет Имам. Я расскажу вам историю этого храма.

Комплекс Дорус Саодат и склеп Тимура. Мы побываем в мавзолее старшего сына Тимура и увидим место, предназначенное для правителя.

Мечеть Кок Гумбаз и «Душа» Шахрисабза — мавзолей отца и учителя Тамерлана. Мы поговорим о том, каким человеком был наставник Тамерлана.

Встреча с архитектором в мастерской

Заглянем к Азизу Ахмедову на чашку горячего кофе и послушаем лекцию специалиста о реконструкции дворца Ак Сарая.

Обед с видом на Долину Дьявола. На высоте свыше тысячи метров нас ароматная баранина со специями (или другое блюдо по вашему выбору) и невероятный пейзаж.

Организационные детали