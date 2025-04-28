Вдали от изъезженных маршрутов по Узбекистану скрываются места, откуда невозможно уехать без ярких впечатлений.
Преодолев перевал, разделяющий два города и служивший связующим звеном между культурами и народами Средней Азии, вы прочувствуете весь колорит страны. Проследуете по следам великого полководца, изучите местную природу, архитектуру и гастрономию.
Описание экскурсии
Это будет не просто поездка, а настоящее погружение в богатую историю и культуру Узбекистана. Вы проследуете по маршруту, который соединяет три ключевых точки: захватывающий перевал Тахтакарача, исторический город Шахрисабз и живописные горы Мираки. И всего за один день сможете:
- Узнать о правлении Тамерлана и увидеть величественные памятники его эпохи
- Проехать через знаменитый перевал Тахтакарача, наслаждаясь захватывающими пейзажами
- Посетить горное село, чтобы ощутить атмосферу жизни среди природы и узнать о традициях местных жителей
Самые яркие достопримечательности по пути:
- Захватывающий горный перевал Тахтакарача с панорамными видами
- Исторический центр города Шахрисабз
- Ак-Сарай (Белый дворец) — величественные руины дворца Тамерлана
- Мавзолей Джахонгира — место покоя старшего сына Тамерлана
- Комплекс Дорут-Тиловат — религиозный ансамбль, который познакомит с духовной жизнью региона
- Горное село Мираки — уникальное место среди живописных гор, где вы увидите традиционные кишлаки и пообедаете в кафе, чтобы познакомиться с местным укладом жизни
Организационные детали
Транспорт и уровень комфорта
- Для путешественников до 4 человек — седаны комфорт-класса (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Epica Ласетти)
- Для группы от 5 до 6 человек — кроссоверы комфорт-класса (Chevrolet Captiva, Orlando)
- Для группы от 5 до 7 человек — минивэны комфорт-класса (Hyundai Starex, KIA Carnival)
- Все транспортные средства оборудованы кондиционером и достаточно просторны для комфортного путешествия
Продолжительность и особенности маршрута
- Поездка длится от 8 до 10 часов с учётом переездов и экскурсий
- Общая протяжённость маршрута составляет примерно 200 км
- Во время поездки будут предусмотрены остановки для отдыха и фото на самых живописных точках
Дополнительные расходы
- Обед в одном из кафе на перевале — от $7 до $13 за чел., в зависимости от ваших пожеланий
- Входные билеты в достопримечательности Шахриcабза — от $5 до $7 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2315 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Любовь
28 апр 2025
Спасибо за экскурсию.Очень все понравилось.
Дата посещения: 28 апреля 2025
Давид
11 ноя 2025
Отличная экскурсия! Интересно и доступно познакомил с Шахрисабзом: его историей, культурой и природой! Спасибо огромное организаторам! Грамотный и компетентный экскурсовод Далер сопровождал нас
IRINA
8 ноя 2025
Когда вы впервые приезжаете в новую страну и исследуете её культуру, очень важно кто будет вашим проводником на тропе открытий. Нам невероятно повезло с организатором тура и, конечно с нашим
Е
Елена
4 ноя 2025
Все замечательно! Нам повезло с экскурсоводом (Сардор)!Рассказывал много и интересно, машиной управлял аккуратно, нигде не подгонял. Всегда ждал, пока мы заходили в магазинчики и фотографировал нашу компанию во всех точках, где мы хотели.
David
3 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия. Профессиональный гид, полный комплект очень классного материала. В общем понравилось невероятно
О
Оксана
2 ноя 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему прекрасному гиду Сардору! Была просто чудесная индивидуальная экскурсия в Шахрисабз и горы Мираки, узнали много нового и интересного. Сардор великолепно знает историю, отвечал на все вопросы, еще и фотографий много красивых сделал! Спасибо огромное! 🙏🏽
Наталья
31 окт 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Ваш гид действительно обладает обширными знаниями и видно, с какой любовью он относится к своей стране. Было очень интересно слушать ваши рассказы и узнавать новое. Я получила огромное удовольствие от проведенного времени. Обязательно порекомендую вас своим друзьям.
М
Марк
30 окт 2025
Отличная экскурсия.
Очень приятный экскурсовод Мухсин. Интересно рассказывает, любит свой город.
Узнали с супругой для себя много нового.
Однозначно рекомендую!
Очень приятный экскурсовод Мухсин. Интересно рассказывает, любит свой город.
Узнали с супругой для себя много нового.
Однозначно рекомендую!
А
Алла
28 окт 2025
Очень понравился гид и выбранный маршрут. Очень увлекательно! Душевно! Особенно хочется отметить внимательное, очень уважительное отношение к нам, туристам.
Глубокие знания, легкость в преподнесении материала и прекрасный русский язык, что еще можно пожелать для 8–ми часовой экскурсии по окрестностям… увлеченный своим делом человек, я рекомендую!
Глубокие знания, легкость в преподнесении материала и прекрасный русский язык, что еще можно пожелать для 8–ми часовой экскурсии по окрестностям… увлеченный своим делом человек, я рекомендую!
Ирина
28 окт 2025
Прекрасно провели день с Давроном👌. Грамотный человек и профессиональный водитель. Природа перевала стоит визита, а размер зданий это вообще нечто. Рекомендую к посещению этот прекрасный город.
Upd. Организатору отдельная благодарность за оперативное реагирование и ведение чата через вастап сразу после оформления на сайте 👍
Upd. Организатору отдельная благодарность за оперативное реагирование и ведение чата через вастап сразу после оформления на сайте 👍
М
Максим
18 окт 2025
Поездка получилась просто супер. Бахтиёр - отличный гид и водитель. Путешествие получилось с комфортом. Увидели живописные пейзажи окрестностей Самарканда. Поели вкусного плова. Узнали много интересного из истории древнего и современного Узбекистана.
А
Асель
17 окт 2025
Нам очень понравилась поездка. Гид знал очень много информации и интересно рассзкаывал. Машина тоже была комфортная и чистая. Рекомендуем данную экскурсию!
Yekaterina
15 окт 2025
Путешествие в Шахрисабз из Самарканда прошло отлично и оставило много приятных эмоций. Дорога была комфортной и живописной, виды гор и долин радовали глаз. Атмосфера с самого утра была лёгкой и
Н
Наталия
13 окт 2025
Хорошая экскурсия, красивые места, вкусная еда.
П
Полина
11 окт 2025
Для экскурсии такого формата - полный световой день, извилистая горная дорога, переходящие полосу коровки, разбросанные локации - Муксин настоящая находка. Он сочетает знания историка с невероятными навыками вождения, поэтому путешествие дается комфортно, увлекательно и с удовольствием👍
