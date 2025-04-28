Мои заказы

Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки

Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Вдали от изъезженных маршрутов по Узбекистану скрываются места, откуда невозможно уехать без ярких впечатлений.

Преодолев перевал, разделяющий два города и служивший связующим звеном между культурами и народами Средней Азии, вы прочувствуете весь колорит страны. Проследуете по следам великого полководца, изучите местную природу, архитектуру и гастрономию.
Описание экскурсии

Это будет не просто поездка, а настоящее погружение в богатую историю и культуру Узбекистана. Вы проследуете по маршруту, который соединяет три ключевых точки: захватывающий перевал Тахтакарача, исторический город Шахрисабз и живописные горы Мираки. И всего за один день сможете:

  • Узнать о правлении Тамерлана и увидеть величественные памятники его эпохи
  • Проехать через знаменитый перевал Тахтакарача, наслаждаясь захватывающими пейзажами
  • Посетить горное село, чтобы ощутить атмосферу жизни среди природы и узнать о традициях местных жителей

Самые яркие достопримечательности по пути:

  • Захватывающий горный перевал Тахтакарача с панорамными видами
  • Исторический центр города Шахрисабз
  • Ак-Сарай (Белый дворец) — величественные руины дворца Тамерлана
  • Мавзолей Джахонгира — место покоя старшего сына Тамерлана
  • Комплекс Дорут-Тиловат — религиозный ансамбль, который познакомит с духовной жизнью региона
  • Горное село Мираки — уникальное место среди живописных гор, где вы увидите традиционные кишлаки и пообедаете в кафе, чтобы познакомиться с местным укладом жизни

Организационные детали

Транспорт и уровень комфорта

  • Для путешественников до 4 человек — седаны комфорт-класса (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Epica Ласетти)
  • Для группы от 5 до 6 человек — кроссоверы комфорт-класса (Chevrolet Captiva, Orlando)
  • Для группы от 5 до 7 человек — минивэны комфорт-класса (Hyundai Starex, KIA Carnival)
  • Все транспортные средства оборудованы кондиционером и достаточно просторны для комфортного путешествия

Продолжительность и особенности маршрута

  • Поездка длится от 8 до 10 часов с учётом переездов и экскурсий
  • Общая протяжённость маршрута составляет примерно 200 км
  • Во время поездки будут предусмотрены остановки для отдыха и фото на самых живописных точках

Дополнительные расходы

  • Обед в одном из кафе на перевале — от $7 до $13 за чел., в зависимости от ваших пожеланий
  • Входные билеты в достопримечательности Шахриcабза — от $5 до $7 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2315 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Л
Любовь
28 апр 2025
Спасибо за экскурсию.Очень все понравилось.
Дата посещения: 28 апреля 2025
Давид
Давид
11 ноя 2025
Отличная экскурсия! Интересно и доступно познакомил с Шахрисабзом: его историей, культурой и природой! Спасибо огромное организаторам! Грамотный и компетентный экскурсовод Далер сопровождал нас
IRINA
IRINA
8 ноя 2025
Когда вы впервые приезжаете в новую страну и исследуете её культуру, очень важно кто будет вашим проводником на тропе открытий. Нам невероятно повезло с организатором тура и, конечно с нашим
читать дальше

гидом. Сердечное спасибо Сардору за профессионализм, эрудицую и тактичность. Впечатления о стране складываются не только по её богатой истории или жипописному ландшафту, главное-люди которые живую на этой земле. И вот именно в этом путешествии одним из важных открытий для меня была удивительная доброта, искренность и открытость этих людей. Так мы не только были слушателями и созерцателями истории, но и её вовлеченными участниками. На Миракском водохранилище мы, например, покружили с местными отдыхающими в танце -нас просто пригласили, потом тоже просто и улучайно угостили вкуснейшим пловом. Здесь щедрость и вежливость - норма. Словом, это путешествие вошло в мою сердечную копилку) Благодарю!

Е
Елена
4 ноя 2025
Все замечательно! Нам повезло с экскурсоводом (Сардор)!Рассказывал много и интересно, машиной управлял аккуратно, нигде не подгонял. Всегда ждал, пока мы заходили в магазинчики и фотографировал нашу компанию во всех точках, где мы хотели.
David
David
3 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия. Профессиональный гид, полный комплект очень классного материала. В общем понравилось невероятно
О
Оксана
2 ноя 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему прекрасному гиду Сардору! Была просто чудесная индивидуальная экскурсия в Шахрисабз и горы Мираки, узнали много нового и интересного. Сардор великолепно знает историю, отвечал на все вопросы, еще и фотографий много красивых сделал! Спасибо огромное! 🙏🏽
Наталья
Наталья
31 окт 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Ваш гид действительно обладает обширными знаниями и видно, с какой любовью он относится к своей стране. Было очень интересно слушать ваши рассказы и узнавать новое. Я получила огромное удовольствие от проведенного времени. Обязательно порекомендую вас своим друзьям.
М
Марк
30 окт 2025
Отличная экскурсия.
Очень приятный экскурсовод Мухсин. Интересно рассказывает, любит свой город.
Узнали с супругой для себя много нового.
Однозначно рекомендую!
А
Алла
28 окт 2025
Очень понравился гид и выбранный маршрут. Очень увлекательно! Душевно! Особенно хочется отметить внимательное, очень уважительное отношение к нам, туристам.
Глубокие знания, легкость в преподнесении материала и прекрасный русский язык, что еще можно пожелать для 8–ми часовой экскурсии по окрестностям… увлеченный своим делом человек, я рекомендую!
Ирина
Ирина
28 окт 2025
Прекрасно провели день с Давроном👌. Грамотный человек и профессиональный водитель. Природа перевала стоит визита, а размер зданий это вообще нечто. Рекомендую к посещению этот прекрасный город.

Upd. Организатору отдельная благодарность за оперативное реагирование и ведение чата через вастап сразу после оформления на сайте 👍
М
Максим
18 окт 2025
Поездка получилась просто супер. Бахтиёр - отличный гид и водитель. Путешествие получилось с комфортом. Увидели живописные пейзажи окрестностей Самарканда. Поели вкусного плова. Узнали много интересного из истории древнего и современного Узбекистана.
А
Асель
17 окт 2025
Нам очень понравилась поездка. Гид знал очень много информации и интересно рассзкаывал. Машина тоже была комфортная и чистая. Рекомендуем данную экскурсию!
Yekaterina
Yekaterina
15 окт 2025
Путешествие в Шахрисабз из Самарканда прошло отлично и оставило много приятных эмоций. Дорога была комфортной и живописной, виды гор и долин радовали глаз. Атмосфера с самого утра была лёгкой и
читать дальше

дружелюбной.
Гид Дамир рассказывал интересно и с душой, делился историческими фактами и местными легендами. Экскурсия проходила без спешки, с возможностью насладиться каждым моментом. Благодаря его рассказам древний Шахрисабз словно оживал перед глазами.
По пути сделали остановку в селе Мираки, где особенно чувствуется дух сельской жизни. Здесь открывались красивые виды на горы, зелёные поля и тянущиеся вдаль дороги. На вершине горы открылся потрясающий вид на водохранилище — одно из самых живописных мест маршрута.
Отдельное спасибо организатору Мухсину за отличную организацию поездки. Всё было продумано до мелочей, начиная от маршрута и заканчивая комфортом в дороге. Поездка получилась насыщенной, познавательной и по-настоящему запоминающейся.

Н
Наталия
13 окт 2025
Хорошая экскурсия, красивые места, вкусная еда.
П
Полина
11 окт 2025
Для экскурсии такого формата - полный световой день, извилистая горная дорога, переходящие полосу коровки, разбросанные локации - Муксин настоящая находка. Он сочетает знания историка с невероятными навыками вождения, поэтому путешествие дается комфортно, увлекательно и с удовольствием👍

