Л Любовь Спасибо за экскурсию.Очень все понравилось.

Давид Отличная экскурсия! Интересно и доступно познакомил с Шахрисабзом: его историей, культурой и природой! Спасибо огромное организаторам! Грамотный и компетентный экскурсовод Далер сопровождал нас

IRINA читать дальше гидом. Сердечное спасибо Сардору за профессионализм, эрудицую и тактичность. Впечатления о стране складываются не только по её богатой истории или жипописному ландшафту, главное-люди которые живую на этой земле. И вот именно в этом путешествии одним из важных открытий для меня была удивительная доброта, искренность и открытость этих людей. Так мы не только были слушателями и созерцателями истории, но и её вовлеченными участниками. На Миракском водохранилище мы, например, покружили с местными отдыхающими в танце -нас просто пригласили, потом тоже просто и улучайно угостили вкуснейшим пловом. Здесь щедрость и вежливость - норма. Словом, это путешествие вошло в мою сердечную копилку) Благодарю! Когда вы впервые приезжаете в новую страну и исследуете её культуру, очень важно кто будет вашим проводником на тропе открытий. Нам невероятно повезло с организатором тура и, конечно с нашим

Е Елена Все замечательно! Нам повезло с экскурсоводом (Сардор)!Рассказывал много и интересно, машиной управлял аккуратно, нигде не подгонял. Всегда ждал, пока мы заходили в магазинчики и фотографировал нашу компанию во всех точках, где мы хотели.

David Очень познавательная экскурсия. Профессиональный гид, полный комплект очень классного материала. В общем понравилось невероятно

О Оксана Хотим выразить огромную благодарность нашему прекрасному гиду Сардору! Была просто чудесная индивидуальная экскурсия в Шахрисабз и горы Мираки, узнали много нового и интересного. Сардор великолепно знает историю, отвечал на все вопросы, еще и фотографий много красивых сделал! Спасибо огромное! 🙏🏽

Наталья Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Ваш гид действительно обладает обширными знаниями и видно, с какой любовью он относится к своей стране. Было очень интересно слушать ваши рассказы и узнавать новое. Я получила огромное удовольствие от проведенного времени. Обязательно порекомендую вас своим друзьям.

М Марк Отличная экскурсия.

Очень приятный экскурсовод Мухсин. Интересно рассказывает, любит свой город.

Узнали с супругой для себя много нового.

Однозначно рекомендую!

А Алла Очень понравился гид и выбранный маршрут. Очень увлекательно! Душевно! Особенно хочется отметить внимательное, очень уважительное отношение к нам, туристам.

Глубокие знания, легкость в преподнесении материала и прекрасный русский язык, что еще можно пожелать для 8–ми часовой экскурсии по окрестностям… увлеченный своим делом человек, я рекомендую!

Ирина Прекрасно провели день с Давроном👌. Грамотный человек и профессиональный водитель. Природа перевала стоит визита, а размер зданий это вообще нечто. Рекомендую к посещению этот прекрасный город.



Upd. Организатору отдельная благодарность за оперативное реагирование и ведение чата через вастап сразу после оформления на сайте 👍

М Максим Поездка получилась просто супер. Бахтиёр - отличный гид и водитель. Путешествие получилось с комфортом. Увидели живописные пейзажи окрестностей Самарканда. Поели вкусного плова. Узнали много интересного из истории древнего и современного Узбекистана.

А Асель Нам очень понравилась поездка. Гид знал очень много информации и интересно рассзкаывал. Машина тоже была комфортная и чистая. Рекомендуем данную экскурсию!

Yekaterina читать дальше дружелюбной.

Гид Дамир рассказывал интересно и с душой, делился историческими фактами и местными легендами. Экскурсия проходила без спешки, с возможностью насладиться каждым моментом. Благодаря его рассказам древний Шахрисабз словно оживал перед глазами.

По пути сделали остановку в селе Мираки, где особенно чувствуется дух сельской жизни. Здесь открывались красивые виды на горы, зелёные поля и тянущиеся вдаль дороги. На вершине горы открылся потрясающий вид на водохранилище — одно из самых живописных мест маршрута.

Отдельное спасибо организатору Мухсину за отличную организацию поездки. Всё было продумано до мелочей, начиная от маршрута и заканчивая комфортом в дороге. Поездка получилась насыщенной, познавательной и по-настоящему запоминающейся. Путешествие в Шахрисабз из Самарканда прошло отлично и оставило много приятных эмоций. Дорога была комфортной и живописной, виды гор и долин радовали глаз. Атмосфера с самого утра была лёгкой и

Н Наталия Хорошая экскурсия, красивые места, вкусная еда.