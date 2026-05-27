Это возможность посмотреть Таджикистан, не выделяя на него отдельный отпуск: всего несколько часов — и вы в Фанских горах. Мы продумали маршрут так, чтобы вам было безопасно: с комфортным сопровождением на границе, без поисков такси и прочих хлопот. Вы увидите быт горных таджиков, который не менялся десятилетиями: ослики на дорогах, традиционные печи и пастбища.

Описание экскурсии

Наше приключение начнётся в старинном Пенджикенте, а затем дорога уведёт наверх, к величественным Фанским горам. Вы увидите озёра:

Мижгон — «ресницы» гор. Оно отражает небо, словно зеркало

Сою — с глубоким синим оттенком среди изумрудной зелени

Гушор — бирюзовую чашу, возле которой приятно сделать паузу и насладиться тишиной

Нофин — самое протяжённое озеро каскада, чьи берега кажутся бескрайними

Хурдак — уютную гавань с удивительно тёплой водой

Маргузор — самое крупное из семи озёр с захватывающими видами

Хазорчашма — озеро тысячи родников, самое высокое и уединённое

К первым шести озёрам мы поднимемся на авто, к седьмому — пешком 2,5 км. Возьмите с собой перекус — устроим пикник там, где горы касаются облаков!

О чём поговорим:

как землетрясения тысячи лет назад перегородили реку Шинг, создав эти природные чаши

почему одно озеро бирюзовое, другое — индиго, а третье — почти чёрное

как живут люди в суровых условиях высокогорья: как строят дома из камня и глины и как им удаётся сохранять гостеприимство, несмотря на изоляцию

как в этих ущельях веками ковалась культура таджикского народа

какие растения выживают на высоте более 2000 метров и что такое тянь-шаньская ель

какие животные обитают в труднодоступных скалах Фанских гор

Тайминг маршрута

9:00 — выезд к границе через селение Джар-Тепа

10:00 — прибытие на границу Узбекистан/Таджикистан

10:00–12:00 — пересечение границы (30–40 минут) и посещение таджикского базара

12:00–12:30 — обед в заведении с традиционной азиатской кухней

12:30–17:30 — поездка по семи озёрам. Они расположены в 15 км друг от друга

18:00 — пересечение границы и отправление в Самарканд

20:00 — прибытие в отель

Организационные детали