Это возможность посмотреть Таджикистан, не выделяя на него отдельный отпуск: всего несколько часов — и вы в Фанских горах.
Мы продумали маршрут так, чтобы вам было безопасно: с комфортным сопровождением на границе, без поисков такси и прочих хлопот.
Вы увидите быт горных таджиков, который не менялся десятилетиями: ослики на дорогах, традиционные печи и пастбища.
Мы продумали маршрут так, чтобы вам было безопасно: с комфортным сопровождением на границе, без поисков такси и прочих хлопот.
Вы увидите быт горных таджиков, который не менялся десятилетиями: ослики на дорогах, традиционные печи и пастбища.
Описание экскурсии
Наше приключение начнётся в старинном Пенджикенте, а затем дорога уведёт наверх, к величественным Фанским горам. Вы увидите озёра:
- Мижгон — «ресницы» гор. Оно отражает небо, словно зеркало
- Сою — с глубоким синим оттенком среди изумрудной зелени
- Гушор — бирюзовую чашу, возле которой приятно сделать паузу и насладиться тишиной
- Нофин — самое протяжённое озеро каскада, чьи берега кажутся бескрайними
- Хурдак — уютную гавань с удивительно тёплой водой
- Маргузор — самое крупное из семи озёр с захватывающими видами
- Хазорчашма — озеро тысячи родников, самое высокое и уединённое
К первым шести озёрам мы поднимемся на авто, к седьмому — пешком 2,5 км. Возьмите с собой перекус — устроим пикник там, где горы касаются облаков!
О чём поговорим:
- как землетрясения тысячи лет назад перегородили реку Шинг, создав эти природные чаши
- почему одно озеро бирюзовое, другое — индиго, а третье — почти чёрное
- как живут люди в суровых условиях высокогорья: как строят дома из камня и глины и как им удаётся сохранять гостеприимство, несмотря на изоляцию
- как в этих ущельях веками ковалась культура таджикского народа
- какие растения выживают на высоте более 2000 метров и что такое тянь-шаньская ель
- какие животные обитают в труднодоступных скалах Фанских гор
Тайминг маршрута
9:00 — выезд к границе через селение Джар-Тепа
10:00 — прибытие на границу Узбекистан/Таджикистан
10:00–12:00 — пересечение границы (30–40 минут) и посещение таджикского базара
12:00–12:30 — обед в заведении с традиционной азиатской кухней
12:30–17:30 — поездка по семи озёрам. Они расположены в 15 км друг от друга
18:00 — пересечение границы и отправление в Самарканд
20:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки — по желанию
- Для посещения Таджикистана гражданам СНГ и Евросоюза виза не нужна
- Рекомендуем экскурсию для гостей старше 14 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$148
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1199 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Из Самарканда в Таджикистан к Семи озёрам и Фанским горам»
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$271
$285 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в семь бриллиантовых озер, Фанских гор
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
$189
$210 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Путешествие к семи Маргузорским озёрам из Самарканда
С визитом в горные поселения Таджикистана
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 05:00
от $272
$286 за человека
-
14%
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Самарканда в Таджикистан: Пенджикент, Хафткуль и Семь озёр
Начало: Ваше место пребывания в Самарканде
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$184.90
$215 за всё до 10 чел.
$148 за человека