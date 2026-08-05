Чтобы увидеть визитную карточку Таджикистана, едем на озеро Искандеркуль. Вы откроете для себя мир бирюзовой воды и горных вершин. увидите живописный водопад, чьи каскады с грохотом срываются со скал.
А ещё сделаете фотографии, которые выглядят как открытки из Швейцарии, подышите чистым воздухом и увезёте с собой ощущение абсолютного спокойствия.
А ещё сделаете фотографии, которые выглядят как открытки из Швейцарии, подышите чистым воздухом и увезёте с собой ощущение абсолютного спокойствия.
Описание экскурсии
Живописная дорога из Самарканда
- Пройдём пограничный контроль.
- Сделаем остановку на отдых в посёлке Айни.
- Проедем по серпантину через Фанские горы.
Озеро Искандеркуль
- Вы сможете насладиться видами на бирюзовую воду и вершины.
- Совершите лёгкую прогулку к водопаду Фанская Ниагара (меньше 1 км. от озера).
- Порыбачите и искупаетесь.
Мы расскажем:
- какие легенды связывают озеро с Александром Македонским (Искандером).
- как формировались Фанские горы и чем они уникальны.
- как живут в горных посёлках и какие традиции сохранились до наших дней.
- почему вода в озере меняет оттенок в зависимости от времени суток и погоды.
- какие природные особенности делают этот регион одним из самых живописных в Центральной Азии.
Организационные детали
- Едем на Chevrolet Cobalt (до 3 чел.) или Hyundai Grand Starex (до 7 чел.).
- Дорога в одну сторону займёт ~4,5 ч. На прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП «Джартепа — Саразм» потратим ~10 мин (заранее подготовьте визы для въезда в Таджикистан).
- Дополнительно оплачивается (по желанию): обед — по меню, рыболовные снасти — $10–20 за комплект.
- Можем провести экскурсию для большего количества человек — подробности в переписке.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
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Провели экскурсии для 3373 туристов
С радостью и гордостью мы показываем путешественникам настоящий Узбекистан. Всех гидов нашей команды объединяет любовь к своей стране, её культуре, традициям и природе. Мы создаём маршруты так, чтобы вы не
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