Из Самарканда в Таджикистан - к загадочному озеру Искандеркуль

Погрузитесь в атмосферу древних легенд и живописных пейзажей на пути к загадочному озеру Искандеркуль. Уникальная природа и история ждут вас
Индивидуальная экскурсия из Самарканда к озеру Искандеркуль подарит вам возможность насладиться видами Анзобского перевала и Фанских гор. Путешествие познакомит с историей Александра Македонского и тайнами озера. Вы узнаете о жизни в горных селениях и старинных торговых путях. Уникальная экосистема горных лесов и водопад Искандер оставят незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для любителей природы и истории
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🗺️ Древние легенды и истории
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🌿 Богатая флора и фауна
  • 💧 Загадочные озера
Из Самарканда в Таджикистан - к загадочному озеру Искандеркуль
Из Самарканда в Таджикистан - к загадочному озеру Искандеркуль
Из Самарканда в Таджикистан - к загадочному озеру Искандеркуль
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Перевал Анзоб
  • Искандеркуль
  • Горы Фан
  • Водопад Искандер
  • Озеро Змеиное

Описание экскурсии

  • Перевал Анзоб. Дорога будет пролегать через узкие серпантины, открывая захватывающие виды на снежные вершины и глубокие ущелья
  • Искандеркуль. Главный объект программы расположен на высоте 2195 метров. Получил название в честь Александра Македонского — а почему, вы выясните при встрече
  • Горы Фан. Окружают озеро одни из самых живописных и древних горных массивов Центральной Азии. Их высота достигает 5000 метров
  • Водопад Искандер, или Фанская Жемчужина. Находится недалеко от озера и впечатляет своей мощью
  • Горные леса. Состоят из реликтовых деревьев и кустарников, представляют собой удивительную экосистему, богатую редкими видами растений и животных
  • Озеро Змеиное. Менее известное, чем Искандеркуль, очень атмосферное и уединённое место

Вы узнаете:

  • Об истории и традиционной культуре горных кишлаков, таких как Сарытаг
  • Как люди здесь приспособились к суровым горным условиям
  • Что за тайны скрывает озеро Македонского и какие маршруты к нему вели
  • Какие старинные пути проходили через местные горы и какое историческое значение они имели
  • В чём особенность здешних геологических образований

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане или минивэне Chevrolet, Toyota. Время в пути в одну сторону составит ~ 3,5 часа
  • Убедитесь, что ваш паспорт действителен на весь срок пребывания в Узбекистане и Таджикистане
  • Для посещения Таджикистана не требуется виза для граждан СНГ и Евросоюза
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
4 дек 2024
Спасибо организаторам экскурсии, все прошло 👍. Отдельная благодарности гиду Мускину! Вернувшись на Родину, все лучшие воспоминания были связаны с людьми и их доброжелательностью! Встречали как родных, даже Бали в этом отношении уступает Узбекистану)
Мускин покорил наши сердца) 💕
Спасибо организаторам экскурсии, все прошло 👍. Отдельная благодарности гиду Мускину! Вернувшись на Родину, все лучшие воспоминания
Л
5 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Величественная и красивая природа, горы оставляют неизгладимое впечатление. Такие виды необходимо посетить хотя бы раз в жизни, колоссальные воспоминания и впечатления гарантированы!

Отдельное спасибо хотел бы высказать нашему
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гиду Муксину. Муксин большущий профессионал, ответственный человек и фанат своего дела. Такие люди, которые любят свою землю и историю своей страны не оставляют равнодушными. Помимо этого Муксин является очень интересным рассказчиком, с которым можно полезно и интересно подискутировать на любые темы. Также Муксин показал несколько дополнительных интересных мест в городе Самарканд обязательных к посещению.
В общем, с таким гидом самая дальняя и сложная дорога превращается в интересное путешествие и время пролетает незаметно!

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