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гиду Муксину. Муксин большущий профессионал, ответственный человек и фанат своего дела. Такие люди, которые любят свою землю и историю своей страны не оставляют равнодушными. Помимо этого Муксин является очень интересным рассказчиком, с которым можно полезно и интересно подискутировать на любые темы. Также Муксин показал несколько дополнительных интересных мест в городе Самарканд обязательных к посещению.

В общем, с таким гидом самая дальняя и сложная дорога превращается в интересное путешествие и время пролетает незаметно!