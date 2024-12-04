Индивидуальная экскурсия из Самарканда к озеру Искандеркуль подарит вам возможность насладиться видами Анзобского перевала и Фанских гор. Путешествие познакомит с историей Александра Македонского и тайнами озера. Вы узнаете о жизни в горных селениях и старинных торговых путях. Уникальная экосистема горных лесов и водопад Искандер оставят незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для любителей природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🗺️ Древние легенды и истории
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🌿 Богатая флора и фауна
- 💧 Загадочные озера
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Перевал Анзоб
- Искандеркуль
- Горы Фан
- Водопад Искандер
- Озеро Змеиное
Описание экскурсии
- Перевал Анзоб. Дорога будет пролегать через узкие серпантины, открывая захватывающие виды на снежные вершины и глубокие ущелья
- Искандеркуль. Главный объект программы расположен на высоте 2195 метров. Получил название в честь Александра Македонского — а почему, вы выясните при встрече
- Горы Фан. Окружают озеро одни из самых живописных и древних горных массивов Центральной Азии. Их высота достигает 5000 метров
- Водопад Искандер, или Фанская Жемчужина. Находится недалеко от озера и впечатляет своей мощью
- Горные леса. Состоят из реликтовых деревьев и кустарников, представляют собой удивительную экосистему, богатую редкими видами растений и животных
- Озеро Змеиное. Менее известное, чем Искандеркуль, очень атмосферное и уединённое место
Вы узнаете:
- Об истории и традиционной культуре горных кишлаков, таких как Сарытаг
- Как люди здесь приспособились к суровым горным условиям
- Что за тайны скрывает озеро Македонского и какие маршруты к нему вели
- Какие старинные пути проходили через местные горы и какое историческое значение они имели
- В чём особенность здешних геологических образований
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане или минивэне Chevrolet, Toyota. Время в пути в одну сторону составит ~ 3,5 часа
- Убедитесь, что ваш паспорт действителен на весь срок пребывания в Узбекистане и Таджикистане
- Для посещения Таджикистана не требуется виза для граждан СНГ и Евросоюза
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 305 туристов
Меня зовут Муксин, я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 дек 2024
Спасибо организаторам экскурсии, все прошло 👍. Отдельная благодарности гиду Мускину! Вернувшись на Родину, все лучшие воспоминания были связаны с людьми и их доброжелательностью! Встречали как родных, даже Бали в этом отношении уступает Узбекистану)
Мускин покорил наши сердца) 💕
Мускин покорил наши сердца) 💕
Л
Ларин
5 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Величественная и красивая природа, горы оставляют неизгладимое впечатление. Такие виды необходимо посетить хотя бы раз в жизни, колоссальные воспоминания и впечатления гарантированы!
Отдельное спасибо хотел бы высказать нашему
Отдельное спасибо хотел бы высказать нашему
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