Узкой полосой вдоль реки Зарафшан тянется национальный парк, в который мы поедем. Он был создан, что сохранить ценные для экосистемы тугайные леса — вы их увидите.
Помимо редких видов растений и диких животных, которые не всегда показываются, здесь много оленей и вольеров с птицами. Гид проведёт вас по маршруту, расскажет о флоре и фауне и покажет местных обитателей.
Помимо редких видов растений и диких животных, которые не всегда показываются, здесь много оленей и вольеров с птицами. Гид проведёт вас по маршруту, расскажет о флоре и фауне и покажет местных обитателей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 17:00
Описание экскурсии
Дорога: выезд из Самарканда на автобусе или автомобиле. Путь до заповедника займёт около часа.
Вводная информация: по прибытии в заповедник вас встретит гид, который расскажет об истории природного парка, его значении в сохранении биоразнообразия и обитателях.
Пеший тур: вы отправитесь на прогулку по заповеднику, чтобы увидеть редкие виды флоры и фауны. В зависимости от времени года вы сможете наблюдать различные сезонные явления и активности животных. Здесь обитает 207 видов птиц и 24 вида млекопитающих — дикобразы, лисицы, корсак, ондатры, степные кошки, ласка. Если повезёт, увидите их, если нет — не переживайте: в парке много оленей, которых вы обязательно встретите.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном авто марки Chevrolet Cobalt или на автобусе в зависимости от кол-ва людей в группе
- В стоимость включены: трансфер, рассказ профессионального гида, бинокль каждому участнику и входной билет в заповедник
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$82
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 517 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
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