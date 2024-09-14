Узкой полосой вдоль реки Зарафшан тянется национальный парк, в который мы поедем. Он был создан, что сохранить ценные для экосистемы тугайные леса — вы их увидите. Помимо редких видов растений и диких животных, которые не всегда показываются, здесь много оленей и вольеров с птицами. Гид проведёт вас по маршруту, расскажет о флоре и фауне и покажет местных обитателей.

Описание экскурсии

Дорога: выезд из Самарканда на автобусе или автомобиле. Путь до заповедника займёт около часа.



Вводная информация: по прибытии в заповедник вас встретит гид, который расскажет об истории природного парка, его значении в сохранении биоразнообразия и обитателях.



Пеший тур: вы отправитесь на прогулку по заповеднику, чтобы увидеть редкие виды флоры и фауны. В зависимости от времени года вы сможете наблюдать различные сезонные явления и активности животных. Здесь обитает 207 видов птиц и 24 вида млекопитающих — дикобразы, лисицы, корсак, ондатры, степные кошки, ласка. Если повезёт, увидите их, если нет — не переживайте: в парке много оленей, которых вы обязательно встретите.

Организационные детали