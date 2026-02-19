￼ ￼￼￼Mariya На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда прекрасная прогулка на свежем воздухе с великолепными лошадками! если умеете управлять сами, вам такую возможность предоставят, если нет - проведут на поводке) лошади очень хорошо управляются, спокойные, чистые. спасибо организаторам за чудесное путешествие!

М Максим На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Огромное спасибо за трансфер Давлату. Очень приятный и вежливый парень, рассказал по дороге пару интересностей. Экскурсия проходит загородом, ехать полчаса туда-обратно и час непосредственно езды. Как в парках - сопровождающий ведет лошадь за веревочку.

В Виталий На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше одному, но все прошло отлично, аутентично покатался. Если у вас есть опыть в верховой езде, он вам мало поможет) здесь все по другому конечно, учитывайте это, это не конный клуб. Жалко что не дали покормить лошадку на которой покатался, и чтобы нормально пофоткаться нужно ехать не одному Все отлично, организация на уровне и действительно вы покататься с видом на горы, увидеть виноградники. Поначалу было немного страшно ехать

А Ахмед На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Спасибо большое Давлату. Поездка на лошадях очень понравилась. Все идеально. Советую.

Д Дарья На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа. Нам рассказали об особенностях менталитета и национальных особенностях!

Е Екатерина На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город и отвез к месту назначения. Само катание было у гор, что создавало дополнительную атмосферу 😍

О Ольга На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше прогулку и наслаждались пейзажами.

Наш гид Давлат бережно довез нас до места прогулки и обратно на комфортном авто с кондиционером. В общем, прогулка прошла замечательно. Рекомендую😃 Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с сыном выбрали более неспешную

А Алексей На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше и про страну в целом) сама прогулка на лошадях тоже понравилась, всё организовано чтобы вы ни о чём не думали и просто приятно провели время!) Всё понравилось, организация супер, гид встретил у отеля, довёз с комфортом, ответил на все интересующие вопросы и про предстоящую прогулку

Г Галина На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Очень приятная недолгая прогулка! Водитель у нас был замечательный, всё подробно объяснял, большое спасибо! Если эту прогулку дополнить ещё и небольшим визитом самой фермы, тогда вообще будет замечательно!