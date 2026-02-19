Мои заказы

Экскурсии с животными в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Самарканде на русском языке, цены от €20, скидки до 4%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
Конные прогулки
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни, проезжая на лошади через деревни и поля. Опытные инструкторы помогут вам освоиться в седле и насладиться поездкой
Начало: По вашему адресу в Самарканде
«Он проведёт краткий инструктаж по технике безопасности и объяснит основы управления лошадью»
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
€129 за всё до 3 чел.
Лавандовая ферма в Самарканде
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Лавандовая ферма в Самарканде
Пройти по цветущим садам и познакомиться с узбекскими традициями
Начало: На улице Амира Темура
Расписание: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
$20 за человека
Конная прогулка по деревенским окрестностям Самарканда
Конные прогулки
2.5 часа
-
4%
Мини-группа
до 5 чел.
Конная прогулка по деревенским окрестностям Самарканда
Верхом - среди полей и садов
Начало: У вашего отеля
«Знакомство с лошадьми и инструктаж»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
$48$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼￼￼Mariya
    19 февраля 2026
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    прекрасная прогулка на свежем воздухе с великолепными лошадками! если умеете управлять сами, вам такую возможность предоставят, если нет - проведут на поводке) лошади очень хорошо управляются, спокойные, чистые. спасибо организаторам за чудесное путешествие!
  • М
    Максим
    16 октября 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Огромное спасибо за трансфер Давлату. Очень приятный и вежливый парень, рассказал по дороге пару интересностей. Экскурсия проходит загородом, ехать полчаса туда-обратно и час непосредственно езды. Как в парках - сопровождающий ведет лошадь за веревочку.
  • В
    Виталий
    9 октября 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Все отлично, организация на уровне и действительно вы покататься с видом на горы, увидеть виноградники. Поначалу было немного страшно ехать
    читать дальше

    одному, но все прошло отлично, аутентично покатался. Если у вас есть опыть в верховой езде, он вам мало поможет) здесь все по другому конечно, учитывайте это, это не конный клуб. Жалко что не дали покормить лошадку на которой покатался, и чтобы нормально пофоткаться нужно ехать не одному

  • А
    Ахмед
    18 сентября 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Спасибо большое Давлату. Поездка на лошадях очень понравилась. Все идеально. Советую.
  • Д
    Дарья
    22 августа 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа. Нам рассказали об особенностях менталитета и национальных особенностях!
    Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа. Нам рассказали об особенностях менталитета и национальных особенностях!
  • Е
    Екатерина
    28 июля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город и отвез к месту назначения. Само катание было у гор, что создавало дополнительную атмосферу 😍
    Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город и отвез к месту назначения. Само катание было у гор, что создавало дополнительную атмосферу 😍
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с сыном выбрали более неспешную
    читать дальше

    прогулку и наслаждались пейзажами.
    Наш гид Давлат бережно довез нас до места прогулки и обратно на комфортном авто с кондиционером. В общем, прогулка прошла замечательно. Рекомендую😃

    Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с сыном выбрали более неспешную
  • А
    Алексей
    25 апреля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Всё понравилось, организация супер, гид встретил у отеля, довёз с комфортом, ответил на все интересующие вопросы и про предстоящую прогулку
    читать дальше

    и про страну в целом) сама прогулка на лошадях тоже понравилась, всё организовано чтобы вы ни о чём не думали и просто приятно провели время!)

  • Г
    Галина
    20 апреля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Очень приятная недолгая прогулка! Водитель у нас был замечательный, всё подробно объяснял, большое спасибо! Если эту прогулку дополнить ещё и небольшим визитом самой фермы, тогда вообще будет замечательно!
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Катание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часа. Доехали до горы, потом
    читать дальше

    обратно. Безопасность превыше всего. Наших лошадей вели под узцы все время. Немного проехала рысью (когда то занималась верховой ездой) Лошади ухоженные, красивые. Можно было выбрать любую.

    Катание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часа. Безопасность превыше всего. Наших лошадей вели под узцы все время. Немного проехала рысью (когда то занималась верховой ездой) Лошади ухоженные, красивые. Можно было выбрать любую.

