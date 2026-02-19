Индивидуальная
до 3 чел.
На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни, проезжая на лошади через деревни и поля. Опытные инструкторы помогут вам освоиться в седле и насладиться поездкой
Начало: По вашему адресу в Самарканде
«Он проведёт краткий инструктаж по технике безопасности и объяснит основы управления лошадью»
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
€129 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Лавандовая ферма в Самарканде
Пройти по цветущим садам и познакомиться с узбекскими традициями
Начало: На улице Амира Темура
Расписание: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
$20 за человека
4%
Мини-группа
до 5 чел.
Конная прогулка по деревенским окрестностям Самарканда
Верхом - среди полей и садов
Начало: У вашего отеля
«Знакомство с лошадьми и инструктаж»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
$48
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ￼￼￼￼Mariya19 февраля 2026прекрасная прогулка на свежем воздухе с великолепными лошадками! если умеете управлять сами, вам такую возможность предоставят, если нет - проведут на поводке) лошади очень хорошо управляются, спокойные, чистые. спасибо организаторам за чудесное путешествие!
- ММаксим16 октября 2025Огромное спасибо за трансфер Давлату. Очень приятный и вежливый парень, рассказал по дороге пару интересностей. Экскурсия проходит загородом, ехать полчаса туда-обратно и час непосредственно езды. Как в парках - сопровождающий ведет лошадь за веревочку.
- ВВиталий9 октября 2025Все отлично, организация на уровне и действительно вы покататься с видом на горы, увидеть виноградники. Поначалу было немного страшно ехать
- ААхмед18 сентября 2025Спасибо большое Давлату. Поездка на лошадях очень понравилась. Все идеально. Советую.
- ДДарья22 августа 2025Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа. Нам рассказали об особенностях менталитета и национальных особенностях!
- ЕЕкатерина28 июля 2025Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город и отвез к месту назначения. Само катание было у гор, что создавало дополнительную атмосферу 😍
- ООльга9 мая 2025Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с сыном выбрали более неспешную
- ААлексей25 апреля 2025Всё понравилось, организация супер, гид встретил у отеля, довёз с комфортом, ответил на все интересующие вопросы и про предстоящую прогулку
- ГГалина20 апреля 2025Очень приятная недолгая прогулка! Водитель у нас был замечательный, всё подробно объяснял, большое спасибо! Если эту прогулку дополнить ещё и небольшим визитом самой фермы, тогда вообще будет замечательно!
- ЮЮлия12 апреля 2025Катание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часа. Доехали до горы, потом
