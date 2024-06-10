Уважаемые гурманы и ценители восточной кухни! Приглашаем вас на захватывающий мастер-класс по приготовлению самаркандского плова, в рамках которого вы сможете погрузиться в атмосферу узбекской культуры и насладиться настоящим гостеприимством.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-класса
Вкус и гостеприимство СамаркандаПриготовьте утентичный плов под руководством опытной хозяйки. Вы сами будете готовить каждый этап, а затем насладитесь результатом своей работы в кругу дружелюбной и гостеприимной компании. Семья из самого Самарканда распахнет перед вами свои двери, чтобы поделиться тайнами этого знаменитого блюда. Вас ждет уникальная возможность научиться готовить плов так, как делают это сами местные жители. Под руководством опытной хозяйки дома вы окунетесь в процесс приготовления, от подготовки ингредиентов до главного момента — подачи на стол. Этот мастер-класс представляет собой не только урок кулинарии, но и настоящее путешествие в сердце узбекской культуры, где гостеприимство и любовь к гостям — неотъемлемая часть нашей идентичности. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир восточных вкусов в уютной атмосфере домашней гостеприимной обстановки! Важная информация:
- Заранее оповестите нас, если у вас аллергия на какие-либо продукты.
- Данный мастер-класс не предполагает участие гида.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Продукты для приготовления плова
- Салаты, сладости, фрукты, хлеб, чай
Что не входит в цену
- Спиртные напитки можете взять с собой
Место начала и завершения?
В частном доме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Заранее оповестите нас если у вас аллергия на какие-нибудь продукты
- Данное предложение мастер-класс, где гид не принимает участие
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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