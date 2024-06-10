Вкус и гостеприимство Самарканда

Заранее оповестите нас, если у вас аллергия на какие-либо продукты.

Данный мастер-класс не предполагает участие гида.

Приготовьте утентичный плов под руководством опытной хозяйки. Вы сами будете готовить каждый этап, а затем насладитесь результатом своей работы в кругу дружелюбной и гостеприимной компании. Семья из самого Самарканда распахнет перед вами свои двери, чтобы поделиться тайнами этого знаменитого блюда. Вас ждет уникальная возможность научиться готовить плов так, как делают это сами местные жители. Под руководством опытной хозяйки дома вы окунетесь в процесс приготовления, от подготовки ингредиентов до главного момента — подачи на стол. Этот мастер-класс представляет собой не только урок кулинарии, но и настоящее путешествие в сердце узбекской культуры, где гостеприимство и любовь к гостям — неотъемлемая часть нашей идентичности. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир восточных вкусов в уютной атмосфере домашней гостеприимной обстановки! Важная информация: