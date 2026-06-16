На мастер-классе вы узнаете секреты идеального самаркандского плова и попробуете приготовить его сами.
Мы расскажем, как правильно подбирать ингредиенты, и за чашечкой чая поделимся семейными рецептами в дружеской и весёлой атмосфере.
Мы расскажем, как правильно подбирать ингредиенты, и за чашечкой чая поделимся семейными рецептами в дружеской и весёлой атмосфере.
Описание мастер-класса
- Мастер-класс пройдёт в традиционном узбекском доме у гостеприимной хозяйки.
- Все необходимые ингредиенты будут подготовлены заранее: рис, морковь, мясо, лук и специи. Вы узнаете, как готовится зирвак, и примете участие во всех этапах приготовления плова.
- После мастер-класса вы разместитесь на мягких курпачах, которыми застелен топчан, и попробуете главный шедевр самаркандской кухни — плов.
- Также хозяйка угостит вас шурпой, хрустящей самсой и свежим салатом.
- За чашкой ароматного чая с восточными сладостями мы поговорим об устройстве узбекского дома, гастрономических традициях, обычаях и жизни большой гостеприимной семьи.
- Кроме того, во время мастер-класса вы сможете сделать фотографии и видео в национальных костюмах.
Организационные детали
- В стоимость включены: все необходимые ингредиенты для плова, первое блюдо, самса и сладости.
- До места проведения мастер-класса по плову вам нужно добраться самостоятельно (мы отправим вам геолокацию и поможем со всеми вопросами).
ежедневно в 12:00 и 15:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сообщим после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я историк искусств и лицензированный гид-экскурсовод. профессионально влюбляю в Самарканд! Легко и просто, с юмором и в непринуждённой атмосфере, рассказываю об истории и самаркандской жизни. Вместе с командой мы проводим трансферы и прекрасные мастер-классы по национальным узбекским блюдам. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Самарканде!
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