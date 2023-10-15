Гостеприимство — ключевая черта, которая определяет всю узбекскую культуру. С древнейших времён для нашего народа гость священен. В своей экскурсии я хочу поведать не просто историю обычаев и традиций, но и наглядно показать наш образ жизни, который сохранил свою актуальность и стал бесценным наследием.

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Описание

Что вас ожидает

То самое гостеприимство

Мы с вами отправимся в пригород Самарканда — в дом местной семьи. Там всё оформлено в аутентичном стиле, есть кишлак, топчан. Особый интерес представляет процесс приёма гостей. Хозяева радушно встретят вас игрой на национальных музыкальных инструментах, расскажут про узбекские традиции и, чтобы погружение в культуру было максимальным, предложат надеть традиционные костюмы. Вы ненадолго перенесётесь на несколько десятилетий назад и окунётесь в атмосферу восточной простоты и лёгкости.

Мастер-классы и дегустация

Приготовьтесь на время забыть о диетах, ведь к вашему приезду в доме уже будет накрыт стол с угощениями. Основные элементы быта и традиционной кухни узбекской семьи — ароматная лепёшка и вкуснейший самаркандский плов на костре. Вы сможете не только попробовать их, но и по желанию поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Все процессы будут сопровождаться рассказами об истории быта, традиций и культуры народов Узбекистана.

Организационные детали