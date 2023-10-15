Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
В своей экскурсии я хочу поведать не просто историю обычаев и традиций, но и наглядно показать наш образ жизни, который сохранил свою актуальность и стал бесценным наследием.
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даты
Описание
Что вас ожидает
То самое гостеприимство
Мы с вами отправимся в пригород Самарканда — в дом местной семьи. Там всё оформлено в аутентичном стиле, есть кишлак, топчан. Особый интерес представляет процесс приёма гостей. Хозяева радушно встретят вас игрой на национальных музыкальных инструментах, расскажут про узбекские традиции и, чтобы погружение в культуру было максимальным, предложат надеть традиционные костюмы. Вы ненадолго перенесётесь на несколько десятилетий назад и окунётесь в атмосферу восточной простоты и лёгкости.
Мастер-классы и дегустация
Приготовьтесь на время забыть о диетах, ведь к вашему приезду в доме уже будет накрыт стол с угощениями. Основные элементы быта и традиционной кухни узбекской семьи — ароматная лепёшка и вкуснейший самаркандский плов на костре. Вы сможете не только попробовать их, но и по желанию поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Все процессы будут сопровождаться рассказами об истории быта, традиций и культуры народов Узбекистана.
Организационные детали
- Мы заберём вас из гостиницы, от вокзала или аэропорта и после экскурсии отвезём обратно. Дорога туда-обратно занимает примерно 1 час.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.