В поисках узбекских традиций

Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов

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Гостеприимство — ключевая черта, которая определяет всю узбекскую культуру. С древнейших времён для нашего народа гость священен.

В своей экскурсии я хочу поведать не просто историю обычаев и традиций, но и наглядно показать наш образ жизни, который сохранил свою актуальность и стал бесценным наследием.
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

То самое гостеприимство

Мы с вами отправимся в пригород Самарканда — в дом местной семьи. Там всё оформлено в аутентичном стиле, есть кишлак, топчан. Особый интерес представляет процесс приёма гостей. Хозяева радушно встретят вас игрой на национальных музыкальных инструментах, расскажут про узбекские традиции и, чтобы погружение в культуру было максимальным, предложат надеть традиционные костюмы. Вы ненадолго перенесётесь на несколько десятилетий назад и окунётесь в атмосферу восточной простоты и лёгкости.

Мастер-классы и дегустация

Приготовьтесь на время забыть о диетах, ведь к вашему приезду в доме уже будет накрыт стол с угощениями. Основные элементы быта и традиционной кухни узбекской семьи — ароматная лепёшка и вкуснейший самаркандский плов на костре. Вы сможете не только попробовать их, но и по желанию поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Все процессы будут сопровождаться рассказами об истории быта, традиций и культуры народов Узбекистана.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из гостиницы, от вокзала или аэропорта и после экскурсии отвезём обратно. Дорога туда-обратно занимает примерно 1 час.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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