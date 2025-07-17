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В поисках узбекских традиций

Познакомьтесь с культурой Узбекистана через кухню, музыку и традиции. Погружение в атмосферу восточного гостеприимства в Самарканде
Для узбекского народа гость всегда священен. Эта экскурсия предлагает не только рассказ об обычаях, но и живое знакомство с образом жизни. В гостях у местной семьи можно будет увидеть узбекские традиции через кухню, музыку и одежду.

Хозяева встретят вас игрой на национальных инструментах, предложат надеть традиционные костюмы и угостят самаркандским пловом. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу восточной простоты и лёгкости
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎶 Узбекская музыка
  • 🍽️ Дегустация плова
  • 👗 Традиционные костюмы
  • 🏡 Визит в местную семью
  • 🚌 Трансфер включён
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций
В поисках узбекских традиций

Что можно увидеть

  • Дом местной семьи

Описание экскурсии

То самое гостеприимство

Мы с вами отправимся в пригород Самарканда — в дом местной семьи. Там всё оформлено в аутентичном стиле, есть кишлак, топчан. Особый интерес представляет процесс приёма гостей. Хозяева радушно встретят вас игрой на национальных музыкальных инструментах, расскажут про узбекские традиции и, чтобы погружение в культуру было максимальным, предложат надеть традиционные костюмы. Вы ненадолго перенесётесь на несколько десятилетий назад и окунётесь в атмосферу восточной простоты и лёгкости.

Мастер-классы и дегустация

Приготовьтесь на время забыть о диетах, ведь к вашему приезду в доме уже будет накрыт стол с угощениями. Основные элементы быта и традиционной кухни узбекской семьи — ароматная лепёшка и вкуснейший самаркандский плов на костре. Вы сможете не только попробовать их, но и по желанию поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Все процессы будут сопровождаться рассказами об истории быта, традиций и культуры народов Узбекистана.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из гостиницы, от вокзала или аэропорта и после экскурсии отвезём обратно. Дорога туда-обратно занимает примерно 1 час.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарзад
Фарзад — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Приветствую вас, уважаемый гость! Меня зовут Фарзад. По образованию я филолог-лингвист. Вот уже 8 лет работаю гидом по Самарканду. Очень люблю свою работу. Постараюсь показать свой любимый город во всей красе. Надеюсь на скорую встречу с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Я
Благодарю за интересную экскурсию, все было по плану, душевно и атмосферно! Фарзад очень внимательный и всегда старался делать все, чтобы мы были довольны! Самарканд очень теплый город, с невероятно добрыми людьми!
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