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почувствовать непередаваемый колорит восточных рынков, купить местную керамику или ткань адрас, которая также входит в наследие Юнеско. Так случилось, что я вернулась в Узбекистан через 40 лет и уже два раза была в Самарканде. Мне очень захотелось погрузиться в эту сказку, увидеть родные места недалеко от Ташкента и показать мужу город, связанный с правлением Амира Темура. Шохрух,наш гид-невероятно приятный в общении, скромный, внимательный, интеллигентный, тактичный и, по-восточному, очень воспитанный молодой человек. Он учел все наши пожелания в нашей переписке (а мы точно знали,что хотим увидеть), внес изменения в нашу программу так, что она началась рано утром, а закончилась, практически, на закате. Отлично, что мы увидели весь Самарканд за один день, от этого наши впечатления от этой «восточной сказки» стали ещё сильнее! И, если вы ищете грамотного и профессионального гида, молодого и мобильного, отлично знающего историю, эрудированного, с чувством юмора и очень уважительного к своим гостям, однозначно, вы не ошибетесь в выборе! Хочу пожелать Вам, Шохрух, дальнейшего роста, интересных путешествий, о которых Вы мечтаете и только умных и мудрых людей на Вашем пути! Спасибо за эмоции, это было полезно, интересно и незабываемо для нас! 🔥🔥🔥