Со скидкой – экскурсии в Самарканде

Найдено 22 экскурсии в категории «Со скидкой» в Самарканде на русском языке, цены от €19, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Второй день в Самарканде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
150135 за всё до 7 чел.
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
скидка
3%
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3938 за человека
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
141 отзыв
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:30
153100 за всё до 4 чел.
Как приготовить самаркандский плов
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10095 за всё до 4 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
10085 за всё до 6 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
38 отзывов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
375282 за всё до 3 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170162 за всё до 4 чел.
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10090 за всё до 4 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
50%
Фотопрогулка
2 часа
12 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6834 за всё до 8 чел.
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Самарканда с комфортом и пунктуальностью. Встреча с именной табличкой и помощь с вещами
Завтра в 00:00
8 июля в 00:00
2119 за всё до 4 чел.
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5045 за всё до 10 чел.
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
34 отзыва
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
9 июля в 07:00
10 июля в 07:00
180162 за всё до 4 чел.
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
135122 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
🚗 На машине
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Путешествие по Самарканду: Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-ханым
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5539 за человека
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
290261 за всё до 3 чел.
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8577 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9687 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 3528 за всё до 12 чел.
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Открыть атмосферные нетуристические локации и начать лучше разбираться в исламе
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
150143 за всё до 5 чел.
Самарканд сквозь века: обзорная экскурсия на трамвае
🚋 На трамвае
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Самарканд сквозь века: обзорная экскурсия на трамвае
Полюбоваться сказочной столицей Узбекистана из трамвайного окна
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
130124 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    EKATERINA
    4 июля 2024
    Восточный дастархан: самса, манты и бичак
    Отличный мастер-класс в очень приятной семье, приготовили 3 блюда, хватило на несколько дней потом)
  • К
    Кирилл
    27 июня 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Хотели бы поблагодарить тебя, Аврам, за эту незабываемую экскурсию. Много, где были, как самостоятельно, так и в составах туристических групп. И
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    вот в первый раз попробовали взять индивидуальную, и поняли, что не ошиблись. От встречи у отеля, интересных разговоров, пикника-сюрприза с фруктами из своего сада и ароматной лепешки из тандыра, до отношения к любым пожеланиям, остановкам в незапланированных местах - все на высоте! Виды фантастические, очень насыщенно и колоритно, кадры и видео пересматриваем до сих пор. Благодарим, обязательно увидимся еще!

  • Г
    Гузель
    26 июня 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, знал массу интересных фактов и
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    историй, чем увлекал нас с первых минут. Его энергия, умение поддерживать интерес и отличное чувство юмора сделали нашу поездку по-настоящему запоминающейся. Спасибо большое за такой яркий и увлекательный день, наполненным эмоциями, новыми открытиями, незабываемыми впечатлениями, мы обязательно вернемся к вам снова! P.s: 📷приятный бонус -хорошие фотографии обеспечены, он очень хорошо видит, как лучше сфотографировать.

    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, зналХочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, зналХочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, зналХочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, зналХочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, зналХочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, зналХочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, знал
  • И
    Ирина
    19 июня 2024
    Второй день в Самарканде
    Крутая у нас получилась экскурсия. По ходу дела пришлось перекраивать маршрут из-за определенных обстоятельств, но это нисколько нас не огорчило.
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    Андрей прекрасный гид и интересный собеседник, мы прекрасно провели время, узнали много интересных фактов и увлекательных легенд. Рекомендую на все 100%, не пожалеете.

  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2024
    Старинный самобытный Самарканд
    Шахбох очень приятный молодой человек. Чувствуется глубокое знание материала и профессиональный подход. Интересно рассказывает. Любит свой город и передает знания с этим чувством.
  • Е
    Евгения
    18 июня 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    ❤️ Аврам ❤️ с большой благодарностью от нашей семьи!! Даже не думайте брать или брать экскурсию, однозначно БРАТЬ!! Аврам приехал
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    вовремя, на новеньком комфортном автомобиле. Границу прошли быстро и туда и назад. В Таджикистане пересели в чистый, комфортный автомобиль. Да, дорога немного тяжеловата, но с Аврамом все прошло легко, он чудесный молодой человек с прекрасным чувством юмора, мне кажется мы быстро нашли общий язык) И конечно я не могу описать, как все понравилось!! Очень красиво, ОЧЕНЬ! А еще Аврам нас после экскурсии завез в очень вкусный ресторан😊 за 3 дня в Самарканде, это самое достойное место, где мы были!! И Самое главное, важная информация для самых красивых 😊 бонусом Аврам делает потрясающие фото! Спасибо Вам!!

  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Поездка в Самарканд-это возможность погрузиться в атмосферу восточных сказок, увидеть красивые дворцы и мечети, попробовать блюда узбекской кухни, невероятные фрукты,
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    почувствовать непередаваемый колорит восточных рынков, купить местную керамику или ткань адрас, которая также входит в наследие Юнеско. Так случилось, что я вернулась в Узбекистан через 40 лет и уже два раза была в Самарканде. Мне очень захотелось погрузиться в эту сказку, увидеть родные места недалеко от Ташкента и показать мужу город, связанный с правлением Амира Темура. Шохрух,наш гид-невероятно приятный в общении, скромный, внимательный, интеллигентный, тактичный и, по-восточному, очень воспитанный молодой человек. Он учел все наши пожелания в нашей переписке (а мы точно знали,что хотим увидеть), внес изменения в нашу программу так, что она началась рано утром, а закончилась, практически, на закате. Отлично, что мы увидели весь Самарканд за один день, от этого наши впечатления от этой «восточной сказки» стали ещё сильнее! И, если вы ищете грамотного и профессионального гида, молодого и мобильного, отлично знающего историю, эрудированного, с чувством юмора и очень уважительного к своим гостям, однозначно, вы не ошибетесь в выборе! Хочу пожелать Вам, Шохрух, дальнейшего роста, интересных путешествий, о которых Вы мечтаете и только умных и мудрых людей на Вашем пути! Спасибо за эмоции, это было полезно, интересно и незабываемо для нас! 🔥🔥🔥

  • Ю
    Юлия
    10 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Очень красивая экскурсия, мы с мужем остались под сильным впечатлением! У Темура очень красивый голос))). Отлично провели время! Однозначно рекомендую гида.
  • В
    Виталий
    7 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Темур проявил себя как отличный организатор, и очень грамотный гид. Погружение в историю страны было полным, легким и очень познавательным.
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Второй день в Самарканде
  2. Сказка вечернего Самарканда
  3. Чарующий Самарканд
  4. Старинный самобытный Самарканд
  5. Как приготовить самаркандский плов
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Со скидкой" можно забронировать 22 экскурсии от 19 до 282 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 600 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2024 год по теме «Со скидкой», 600 ⭐ отзывов, цены от €19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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