1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
150€135 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
154€116 за всё до 4 чел.
скидка
3%
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39€38 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:30
153€100 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100€95 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
100€85 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
375€282 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€162 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100€90 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
100€90 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Фотопрогулка
2 часа
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
68€34 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Самарканда с комфортом и пунктуальностью. Встреча с именной табличкой и помощь с вещами
Завтра в 00:00
8 июля в 00:00
21€19 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
50€45 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
9 июля в 07:00
10 июля в 07:00
180€162 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
135€122 за всё до 2 чел.
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Путешествие по Самарканду: Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-ханым
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
55€39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
290€261 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85€77 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
96€87 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 35€28 за всё до 12 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Открыть атмосферные нетуристические локации и начать лучше разбираться в исламе
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
150€143 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Самарканд сквозь века: обзорная экскурсия на трамвае
Полюбоваться сказочной столицей Узбекистана из трамвайного окна
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
130€124 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEKATERINA4 июля 2024Отличный мастер-класс в очень приятной семье, приготовили 3 блюда, хватило на несколько дней потом)
- ККирилл27 июня 2024Хотели бы поблагодарить тебя, Аврам, за эту незабываемую экскурсию. Много, где были, как самостоятельно, так и в составах туристических групп. И
- ГГузель26 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Авраму, за незабываемую экскурсию⛰️🔥🔥🔥! Он был очень профессионален, знал массу интересных фактов и
- ИИрина19 июня 2024Крутая у нас получилась экскурсия. По ходу дела пришлось перекраивать маршрут из-за определенных обстоятельств, но это нисколько нас не огорчило.
- ДДмитрий19 июня 2024Шахбох очень приятный молодой человек. Чувствуется глубокое знание материала и профессиональный подход. Интересно рассказывает. Любит свой город и передает знания с этим чувством.
- ЕЕвгения18 июня 2024❤️ Аврам ❤️ с большой благодарностью от нашей семьи!! Даже не думайте брать или брать экскурсию, однозначно БРАТЬ!! Аврам приехал
- ТТатьяна10 июня 2024Поездка в Самарканд-это возможность погрузиться в атмосферу восточных сказок, увидеть красивые дворцы и мечети, попробовать блюда узбекской кухни, невероятные фрукты,
- ЮЮлия10 июня 2024Очень красивая экскурсия, мы с мужем остались под сильным впечатлением! У Темура очень красивый голос))). Отлично провели время! Однозначно рекомендую гида.
- ВВиталий7 июня 2024Темур проявил себя как отличный организатор, и очень грамотный гид. Погружение в историю страны было полным, легким и очень познавательным.
- ААнастасия7 июня 2024Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Со скидкой»
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