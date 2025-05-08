Путешествие в Центр ремесленников Самарканда открывает перед вами мир традиционных узбекских ремесел и кулинарии. В мастерской керамики вы увидите, как создаются уникальные изделия, а в зале чеканки попробуете свои силы в гравировке. Кулинарная мастерская познакомит с секретами приготовления плова, а изготовление бумаги из шелкопряда покажет древние методы производства. Завершите день в традиционной чайхане, наслаждаясь узбекским гостеприимством

Описание мастер-класса

В Центре ремесленников вы погрузитесь в многовековые традиции узбекского искусства и кулинарии. Вот ключевые локации и объекты на вашем пути:

Мастерская керамики

Вы увидите глиняную посуду, декоративные плитки и национальные статуэтки. Понаблюдаете за мастером, который покажет тонкости создания керамических изделий от лепки до росписи. А ещё самостоятельно раскрасите фигурку, чтобы прочувствовать трудоёмкость ручной работы и насладиться этим процессом.

Зал чеканки и гравировки

Здесь вас ждут изделия из меди и серебра — декоративные блюда, традиционные узоры на металлических табличках и миниатюрные сувениры. Чеканка — не просто украшение, а вид искусства, в котором отражаются национальные мотивы и самобытность народа. Вы поучаствуете в создании небольшого узора на металле под руководством мастера.

Мастерская резьбы по дереву

Вы рассмотрите изящные резные сундуки, рамы для зеркал, подставки для книг, национальные узоры. И увидите, приняв участие в начальном этапе работы, как каждый удар по дереву обретает форму и смысл.

Кулинарная мастерская по приготовлению плова

От момента выбора ингредиентов до приготовления на открытом огне — вы увидите каждый этап создания плова. Услышите о культуре гостеприимства и попробуете свои силы в готовке, почувствовав единство с традицией.

Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда

Вы оцените кропотливый процесс создания бумаги из коконов шелкопряда. Этот метод практикуется в Узбекистане с древних времён. Вы узнаете, почему эта бумага хранится веками, и получите нежный лист на память.

Мастер-классы по выпечке самсы, бичака и лепёшек

Узбекская выпечка — это многовековые рецепты, передающиеся от поколения к поколению. Вы сформируете лепёшки и самсу, понаблюдаете за выпеканием и насладитесь результатом на дегустации.

Выставка миниатюрных картин и каллиграфии

Миниатюры — это сказания через художественные образы. Изящные узоры и фрагменты каллиграфических надписей продемонстрируют, как искусство букв переплетается с культурой.

Традиционная чайхана

С чашкой ароматного зелёного чая вы отдохнёте в аутентичной чайхане и насладитесь теплом узбекского гостеприимства.

