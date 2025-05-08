В мастерской керамики вы увидите, как создаются уникальные изделия, а в зале чеканки попробуете свои силы в гравировке.
Кулинарная мастерская познакомит с секретами приготовления плова, а изготовление бумаги из шелкопряда покажет древние методы производства. Завершите день в традиционной чайхане, наслаждаясь узбекским гостеприимством
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальные мастер-классы
- 🥘 Аутентичные рецепты плова
- 🖌️ Искусство чеканки и гравировки
- 📜 Изготовление шелковой бумаги
- 🍵 Традиционная узбекская чайхана
Что можно увидеть
- Мастерская керамики
- Зал чеканки и гравировки
- Мастерская резьбы по дереву
- Кулинарная мастерская по приготовлению плова
- Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда
- Выставка миниатюрных картин и каллиграфии
- Традиционная чайхана
Описание мастер-класса
В Центре ремесленников вы погрузитесь в многовековые традиции узбекского искусства и кулинарии. Вот ключевые локации и объекты на вашем пути:
- Мастерская керамики
Вы увидите глиняную посуду, декоративные плитки и национальные статуэтки. Понаблюдаете за мастером, который покажет тонкости создания керамических изделий от лепки до росписи. А ещё самостоятельно раскрасите фигурку, чтобы прочувствовать трудоёмкость ручной работы и насладиться этим процессом.
- Зал чеканки и гравировки
Здесь вас ждут изделия из меди и серебра — декоративные блюда, традиционные узоры на металлических табличках и миниатюрные сувениры. Чеканка — не просто украшение, а вид искусства, в котором отражаются национальные мотивы и самобытность народа. Вы поучаствуете в создании небольшого узора на металле под руководством мастера.
- Мастерская резьбы по дереву
Вы рассмотрите изящные резные сундуки, рамы для зеркал, подставки для книг, национальные узоры. И увидите, приняв участие в начальном этапе работы, как каждый удар по дереву обретает форму и смысл.
- Кулинарная мастерская по приготовлению плова
От момента выбора ингредиентов до приготовления на открытом огне — вы увидите каждый этап создания плова. Услышите о культуре гостеприимства и попробуете свои силы в готовке, почувствовав единство с традицией.
- Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда
Вы оцените кропотливый процесс создания бумаги из коконов шелкопряда. Этот метод практикуется в Узбекистане с древних времён. Вы узнаете, почему эта бумага хранится веками, и получите нежный лист на память.
- Мастер-классы по выпечке самсы, бичака и лепёшек
Узбекская выпечка — это многовековые рецепты, передающиеся от поколения к поколению. Вы сформируете лепёшки и самсу, понаблюдаете за выпеканием и насладитесь результатом на дегустации.
- Выставка миниатюрных картин и каллиграфии
Миниатюры — это сказания через художественные образы. Изящные узоры и фрагменты каллиграфических надписей продемонстрируют, как искусство букв переплетается с культурой.
- Традиционная чайхана
С чашкой ароматного зелёного чая вы отдохнёте в аутентичной чайхане и насладитесь теплом узбекского гостеприимства.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, посещение мастерских и участие в одном из мастер-классов на выбор, дегустация сладостей и чаепитие.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$77
|Дети до 12 лет
|$68
|Пенсионеры
|$68