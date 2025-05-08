Мои заказы

Центр ремесленников в Самарканде: керамика, шёлковая бумага и плов. Групповая экскурсия

Узнайте тайны самаркандских ремесел и кулинарии. Участие в мастер-классах по керамике, шелковой бумаге и плову. Незабываемый опыт для всех
Путешествие в Центр ремесленников Самарканда открывает перед вами мир традиционных узбекских ремесел и кулинарии.

В мастерской керамики вы увидите, как создаются уникальные изделия, а в зале чеканки попробуете свои силы в гравировке.

Кулинарная мастерская познакомит с секретами приготовления плова, а изготовление бумаги из шелкопряда покажет древние методы производства. Завершите день в традиционной чайхане, наслаждаясь узбекским гостеприимством
5
5 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальные мастер-классы
  • 🥘 Аутентичные рецепты плова
  • 🖌️ Искусство чеканки и гравировки
  • 📜 Изготовление шелковой бумаги
  • 🍵 Традиционная узбекская чайхана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Мастерская керамики
  • Зал чеканки и гравировки
  • Мастерская резьбы по дереву
  • Кулинарная мастерская по приготовлению плова
  • Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда
  • Выставка миниатюрных картин и каллиграфии
  • Традиционная чайхана

Описание мастер-класса

В Центре ремесленников вы погрузитесь в многовековые традиции узбекского искусства и кулинарии. Вот ключевые локации и объекты на вашем пути:

  • Мастерская керамики

Вы увидите глиняную посуду, декоративные плитки и национальные статуэтки. Понаблюдаете за мастером, который покажет тонкости создания керамических изделий от лепки до росписи. А ещё самостоятельно раскрасите фигурку, чтобы прочувствовать трудоёмкость ручной работы и насладиться этим процессом.

  • Зал чеканки и гравировки

Здесь вас ждут изделия из меди и серебра — декоративные блюда, традиционные узоры на металлических табличках и миниатюрные сувениры. Чеканка — не просто украшение, а вид искусства, в котором отражаются национальные мотивы и самобытность народа. Вы поучаствуете в создании небольшого узора на металле под руководством мастера.

  • Мастерская резьбы по дереву

Вы рассмотрите изящные резные сундуки, рамы для зеркал, подставки для книг, национальные узоры. И увидите, приняв участие в начальном этапе работы, как каждый удар по дереву обретает форму и смысл.

  • Кулинарная мастерская по приготовлению плова

От момента выбора ингредиентов до приготовления на открытом огне — вы увидите каждый этап создания плова. Услышите о культуре гостеприимства и попробуете свои силы в готовке, почувствовав единство с традицией.

  • Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда

Вы оцените кропотливый процесс создания бумаги из коконов шелкопряда. Этот метод практикуется в Узбекистане с древних времён. Вы узнаете, почему эта бумага хранится веками, и получите нежный лист на память.

  • Мастер-классы по выпечке самсы, бичака и лепёшек

Узбекская выпечка — это многовековые рецепты, передающиеся от поколения к поколению. Вы сформируете лепёшки и самсу, понаблюдаете за выпеканием и насладитесь результатом на дегустации.

  • Выставка миниатюрных картин и каллиграфии

Миниатюры — это сказания через художественные образы. Изящные узоры и фрагменты каллиграфических надписей продемонстрируют, как искусство букв переплетается с культурой.

  • Традиционная чайхана

С чашкой ароматного зелёного чая вы отдохнёте в аутентичной чайхане и насладитесь теплом узбекского гостеприимства.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, посещение мастерских и участие в одном из мастер-классов на выбор, дегустация сладостей и чаепитие.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный$77
Дети до 12 лет$68
Пенсионеры$68
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Д
Диана
8 мая 2025
Обязательно к посещению! Очень крутой проект-пространство, позволяющий познакомиться с местными ремеслами. Если вы хотите отдохнуть от посещения достопримечательностей и получить супер крутой опыт - то вам сюда! Нам провели индивидуальный
читать дальше

мастер-класс по приготовлению плова, узнали все секреты, легенды, гостеприимно напоили чаем, а сама атмосфера и люди просто вау! Отдельной благодарности заслуживает шеф-повар Джама - весело и незаметно пролетели 2,5 часа. Ребята провели экскурсию и ознакомили с другими ремеслами Самарканда - очень тепло и дружелюбно. Посещение traditions square однозначно одно из самых ярких событий путешествия по Узбекистану ☀️

Обязательно к посещению! Очень крутой проект-пространство, позволяющий познакомиться с местными ремеслами. Если вы хотите отдохнуть от посещения достопримечательностей и получить супер крутой опыт - то вам сюда! Нам провели индивидуальный мастер-класс по приготовлению плова, узнали все секреты, легенды, гостеприимно напоили чаем, а сама атмосфера и люди просто вау! Отдельной благодарности заслуживает шеф-повар Джама - весело и незаметно пролетели 2,5 часа. Ребята провели экскурсию и ознакомили с другими ремеслами Самарканда - очень тепло и дружелюбно. Посещение traditions square однозначно одно из самых ярких событий путешествия по Узбекистану ☀️
Е
Екатерина
28 апр 2025
Мы с дочкой взяли мастер-класс роспись по шёлку, получили огромное удовольствие! Время пролетело незаметно! Огромное спасибо за шикарную атмосферу, в которой отдыхаешь душой по-настоящему!
Мы с дочкой взяли мастер-класс роспись по шёлку, получили огромное удовольствие! Время пролетело незаметно! Огромное спасибо за шикарную атмосферу, в которой отдыхаешь душой по-настоящему!
Т
Татьяна
1 апр 2025
Потрясающее место где можно выбрать большое количество мастер классов. Организаторы невероятно гостеприимны, место очень уютное. Пробовали делать самаркандскую бумагу и каллиграфию. Так же смотрели как куют ножи! Но мечтали попробовать все мастер классы! Рекомендую. Отдельное спасибо нашему сопровождающему: Икрому, за советы и помощь в поисках лучшего плова!
Владислав
Владислав
12 янв 2025
Посещали центр ремесленников в Самарканде, и это было потрясающе! Удивительно наблюдать, как мастера вручную создают керамику, ткани и украшения. Очень аутентичное место, где чувствуешь дух старого Самарканда. Рекомендую всем, кто ценит ручную работу и историю!
Аркадий
Аркадий
23 ноя 2024
Визит в центр ремесленников Самарканда стал для нас настоящим открытием. Здесь мы познакомились с удивительным мастерством, передаваемым из поколения в поколение, и узнали больше о традиционных ремеслах Узбекистана. Атмосфера этого места позволяет почувствовать дух времени и вдохновляет на новые открытия. Уехали с чувством восторга и благодарности за такой уникальный опыт

Входит в следующие категории Самарканда

