Я встречу вас внутри терминала с именной табличкой и отвезу по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Пока вы удобно устроитесь в салоне, помогу погрузить багаж. Поездка будет не только безопасной, но и душевной — скоротаем дорогу приятной беседой. По пути дам полезные советы, куда сходить, где поесть, что посмотреть и как сэкономить.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Трансфер до/из аэропорта Самарканда с русско- и англоговорящим гидом — это не только гарантия надёжности и фиксированная цена, известная заранее. Это в первую очередь комфортная поездка до любой точки города на премиальном авто с подогревом сидений и индивидуальным климат-контролем для каждого пассажира.
А что ещё?
По пути я поделюсь лайфхаками, полезными советами, рекомендациями, как получить максимум от пребывания в Самарканде и пройтись не только известными маршрутами, но и по особенным местам.
Организационные детали
- Я встречу или провожу вас в любое время суток
- Пунктом назначения может быть как аэропорт, так и вокзал
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 314 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
13 апр 2024
Очень аккуратный водитель, всегда на связи, доброжелательный и внимательный. Старается помочь с любым вопросом. Очень рекомендую.
Е
Екатерина
18 мар 2024
Все отлично, Шохрух встретил, несмотря на то, что рейс задержался на 2 часа, прекрасно и интересно доехали до отеля, устроил нас. Спасибо! Хороший, комфортный автомобиль!
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