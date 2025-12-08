Мы поедем через живописный перевал Тахтакарача.
Вы насладитесь пейзажами и дорогой, а в Шахрисабзе самостоятельно познакомитесь с архитектурными шедеврами эпохи темуридов. Не волнуйтесь об обратном пути: наш водитель дождётся вас и доставит в Самарканд.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- Поездка проходит на седане или кроссовере марки Chevrolet
- В дороге возможны санитарные остановки и обед (по желанию)
- С вами будет один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 30 туристов
Ассалам Алейкум, уважаемые путешественники! Я Гулрухсор, профессиональный гид. С 2018 года организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас обучаюсь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
