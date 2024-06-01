Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города

Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Индивидуальная встреча в аэропорту или на вокзале Самарканда с последующей доставкой до нужного адреса на комфортабельном минивэне Hyundai H1 Grand Starex. Водитель поможет с багажом и поделится полезными советами по городу. Услуга не является экскурсией. Для бронирования необходимо указать номер рейса, время прилёта и название отеля. Современный транспорт и пунктуальные водители обеспечат комфорт и удобство
5
3 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Комфортабельные минивэны
  2. 🕒 Экономия времени
  3. 😊 Дружелюбные водители
  4. 🛄 Помощь с багажом
  5. 📍 Доставка в любую точку города

Что можно увидеть

  • Аэропорт Самарканда
  • Вокзал Самарканда
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту или на вокзале Самарканда. Наш транспорт современный и комфортабельный, водители дружелюбные и пунктуальные. По желанию в пути они поделятся с вами полезными практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть и. т. д.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai H1 Grand Starex
  • При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
И
1 июня 2024
Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
Мария
27 апр 2024
Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из аэропорта был безупречным, а поездка по городу была комфортной и удобной благодаря внимательному водителю. Особенно приятно было получить фотографии на память – это добавило неповторимых впечатлений в наше путешествие. Благодарим за замечательный опыт! Однозначно рекомендуем
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Любовь
26 апр 2024
Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания. Вода в трансфере после перелета была приятным бонусом. Лучшие рекомендации 🥳🥳🥳
Фото от нашего водителя ✅
Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания.

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