Индивидуальная встреча в аэропорту или на вокзале Самарканда с последующей доставкой до нужного адреса на комфортабельном минивэне Hyundai H1 Grand Starex. Водитель поможет с багажом и поделится полезными советами по городу. Услуга не является экскурсией. Для бронирования необходимо указать номер рейса, время прилёта и название отеля. Современный транспорт и пунктуальные водители обеспечат комфорт и удобство

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту или на вокзале Самарканда. Наш транспорт современный и комфортабельный, водители дружелюбные и пунктуальные. По желанию в пути они поделятся с вами полезными практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть и. т. д.

Организационные детали