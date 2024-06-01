Индивидуальная встреча в аэропорту или на вокзале Самарканда с последующей доставкой до нужного адреса на комфортабельном минивэне Hyundai H1 Grand Starex. Водитель поможет с багажом и поделится полезными советами по городу. Услуга не является экскурсией. Для бронирования необходимо указать номер рейса, время прилёта и название отеля. Современный транспорт и пунктуальные водители обеспечат комфорт и удобство
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные минивэны
- 🕒 Экономия времени
- 😊 Дружелюбные водители
- 🛄 Помощь с багажом
- 📍 Доставка в любую точку города
Что можно увидеть
- Аэропорт Самарканда
- Вокзал Самарканда
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту или на вокзале Самарканда. Наш транспорт современный и комфортабельный, водители дружелюбные и пунктуальные. По желанию в пути они поделятся с вами полезными практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть и. т. д.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai H1 Grand Starex
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Меня зовут Муксин, я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 июня 2024
Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
Мария
27 апр 2024
Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из аэропорта был безупречным, а поездка по городу была комфортной и удобной благодаря внимательному водителю. Особенно приятно было получить фотографии на память – это добавило неповторимых впечатлений в наше путешествие. Благодарим за замечательный опыт! Однозначно рекомендуем
Любовь
26 апр 2024
Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания. Вода в трансфере после перелета была приятным бонусом. Лучшие рекомендации 🥳🥳🥳
Фото от нашего водителя ✅
Фото от нашего водителя ✅
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