Добро пожаловать в мир узбекской кухни! Вы узнаете секреты идеального самаркандского плова и сами приготовите его.
Хозяйка дома расскажет, как правильно подбирать ингредиенты, и за чашечкой чая поделится историями о быте и традициях узбекских семей.
Описание мастер-класса
- Мастер-класс пройдёт в традиционном гостевом доме.
- Вы узнаете об особенностях узбекского плова, услышите забавные истории о нём, научитесь различать виды этого блюда.
- Хозяйка заранее приготовит все необходимые ингредиенты: рис, морковь, мясо, лук и специи. А после научит делать зирвак — заготовку для плова.
- Вы примете участие во всех этапах, а затем сядете на мягкие курпачи, которыми застелят топчан, и попробуете свой кулинарный шедевр.
- Помимо этого, хозяйка угостит вас шурпой, хрустящей самсой, свежим салатом и ароматным чаем с восточными сладостями. Расскажет об устройстве дома, традициях и жизни одной большой семьи.
- А ещё вы сможете сделать фото и видео в национальных костюмах.
Организационные детали
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно. Мы отправим вам геолокацию и поможем советом.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Обязательных допрасходов нет. По желанию вы можете привезти с собой алкогольные напитки к обеду.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Оби-Рахмат
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаййо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям. Мы эксперты по древним городам Узбекистана: работаем в Ташкенте,
