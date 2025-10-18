Это уникальная экскурсия подарит вам возможность насладиться великолепными пейзажами Зеравшанских гор, посетить тюльпановые поля и познакомиться с укладом жителей горной деревни.
Вы проведёте день в окружении красоты природы и гостеприимства местных жителей, попробуете традиционный казан-кебаб и узнаете больше о культуре и ремёслах Узбекистана.
Описание экскурсииЧто вас ждет: 8:00 — выезд из Самарканда Путь лежит через живописные места: скалистые горы, весенние ручьи и знаменитые ургутские чинаровые рощи, где деревья достигают возраста более тысячи лет. Знакомство с жизнью горного селения В деревне вас встретит семья Маматовых. Глава семьи проведёт экскурсию, расскажет о местных ремёслах, включая ковроткачество и табачное производство, и познакомит с традициями региона. Вы узнаете, чем отличается быт Ургута от других частей Узбекистана. Тюльпановое поле у подножия горы Прогулка по горным тропам приведёт вас к живописным тюльпановым полям. Цветы растут среди скал и весенних лугов, создавая невероятные природные картины, которые станут прекрасным фоном для фото. Обратите внимание: тюльпаны цветут с 20 апреля по 15 мая. Гастрономическое удовольствие После прогулки вы вместе с хозяевами деревни приготовите национальное блюдо казан-кебаб. Вкусный обед в компании местных жителей за душевными разговорами завершит насыщенный событиями день. Важная информация:
- Расстояние: 40 км. от Самарканда до деревни;
- Время отправления обсуждается при заказе;
- Продолжительность экскурсии: весь день;
- Экскурсия рассчитана на любителей активного отдыха. Пешие прогулки включают подъёмы по горным тропам, поэтому выбирайте удобную обувь и одежду.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед (казан-кебаб).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 окт 2025
Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию в деревню, поездку на ослике, пикник в необычное месте, где можно загадать желание, безумно вкусный обед, познавательную беседу о жизни и традициях местного населения. Огромная
Е
Елена
10 июн 2025
Все очень понравилось, замечательно провели день! Доступный маршрут, чудесные ослики, интересные рассказы, вкусный обед, шикарная природа 🔥
Ю
Юлия
25 мая 2025
Замечательная экскурсия, рекомендую от души, если любите пешие прогулки на свежем воздухе🌷
Местный колорит, невероятно красивая природа, вкусный обед в горах, горный чай и увлекательные истории о традициях Узбекистана💫
Ребята, большое спасибо🫶🌷
С
Светлана
24 мая 2025
Прекрасная поездка в горы. Это не экскурсия, не ждите рассказов, это именно поездка в горы. Отлично организованная. Катание на ослике, прогулки по безлюдным нетуристическим маршрутам, стада пасущихся барашков, поедание шелковицы с деревьев, купание в речке и обед в тени деревьев - все это великолепно!
P
Pavel
17 мая 2025
Если вы любите горы и готовы к мини-походу, это отличный вариант. Можно не застать маки, или тюльпаны - природа не цветет по расписанию. Нам повезло с цветущим шиповником - местами
О
Ольга
16 мая 2025
Отличная прогулка по горам, чудесный ослик Алик, красивые горы и вкусный пикник. Ребята стараются, спасибо им за замечательный день.
Не надо ожидать от программы обширного исторического эксурса, это мини-поход в красивое место. Нужна удобная обувь и крем от солнца/закрытая одежда, чтобы не обгореть.
А
Алексей
12 мая 2025
Отличная прогулка в горы. Рекомендую подобную, чтобы разнообразить пребывание в Самарканде. Узнали о быте деревенских жителей Узбекистана, покатались на осликах, сходили на водопад, полюбовались на прекрасные горы и цветение желтого шиповника. В конце попросили свозить нас в очень интересное место неподалеку с древними платанами - Чор Чинор. Гид любезно согласился и сделал это без доплат, за что ему отдельное спасибо!
Е
Елена
10 мая 2025
Посетили экскурсию 10 мая. Само собой цветущих тюльпанов уже не было, но повсюду был цветущий шиповник - очень красиво.
Предыдущие отзывы напугали меня, что трек сложный и это прямо трек. На
Л
Людмила
4 мая 2025
Здравствуйте!!! Благодарю Шодиера и Шерзода за проведённую экскурсию и хотя было очень жарко идти в гору и увидела всего два тюльпана, мне понравилось всё: обед, приготовленный Шерзодом, дастархан под чинарой, дружественное, заботливое отношение!!! Спасибо большое, извините, если вдруг неправильно написала имена. С уважением, Хабарова Людмила. Россия, г. Северодвинск
О
Олеся
3 мая 2025
Вчера в компании 13 человек побывали в трекинге в горы. Это было великолепно. Маков и тюльпанов мы не застали, но было много другой красоты. Множество переходов горной реки, водопад, стадо
А
Анна
29 апр 2025
Мы были 27 апреля, в целом нам понравилось, поэтому ставим высокую оценку, но есть нюансы.
Ребята, кто сейчас выбирает себе экскурсию:
- маршрут для хорошо физически подготовленных людей, это не прогулка
- обязательно
А
Анастасия
12 апр 2025
Это невероятный уникальный опыт - индивидуально вас проведут на горный трекинг около 12 км с перевалами около горного родника и около горного домика для обеда по узбекским традициям - узбекское
А
Анна
6 апр 2025
Спасибо большое Шодиеру и его команде за чудное путешествие в горы! Очень красиво, потрясающие виды, запахи и звуки, много интересной информации, поддержка на переходах через реку! Маршрут не простой, нужна минимальная подготовка, удобная обувь и одежда от ветра, но это того стоит! Вкусная самса перед текингом и сытный ужин в завершении путешествия дополнили картину путешествия! Спасибо большое!
Т
Татьяна
2 ноя 2024
Благодарю всех, кто участвовал в организации этого мини-тура в горы с вкуснейшим обедом, приготовленным на костре среди красоты природы. Совершенно всем довольны я и моя десятилетняя дочка. Можно только пожелать ещё раз вернуться.
В
Владислав
17 окт 2024
Хорошая аттракция для тех, кому хочется погулять по горам. Это не экскурсия в традиционном понимании, а просто путешествие на природу с проводником и шофером. В моем случае шофер Шерзод выполнял
