Е Елена читать дальше благодарность Барчиной, с чувством юмора, с огромными знаниями и доброй душой!

На следующий день через этого же гида побывали на мастер классе по изготовлению плова в казане и пекли лепешки в тандыре, в очень душевной узбекской семье, с народными танцами.

Можно было ещё попасть на узбекскую национальную свадьбу, но мы уже улетали, но в следующий приезд, обязательно обратимся к вам за этим мероприятием!

Организованно все супер! Молодцы! Процветания вам! Благодаря вам, мы погрузились в глубину истории, традиций узбекского народа. От души буду рекомендовать вас всем своим знакомым! Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию в деревню, поездку на ослике, пикник в необычное месте, где можно загадать желание, безумно вкусный обед, познавательную беседу о жизни и традициях местного населения. Огромная

Е Елена Все очень понравилось, замечательно провели день! Доступный маршрут, чудесные ослики, интересные рассказы, вкусный обед, шикарная природа 🔥

Ю Юлия Замечательная экскурсия, рекомендую от души, если любите пешие прогулки на свежем воздухе🌷

Местный колорит, невероятно красивая природа, вкусный обед в горах, горный чай и увлекательные истории о традициях Узбекистана💫

Ребята, большое спасибо🫶🌷

С Светлана Прекрасная поездка в горы. Это не экскурсия, не ждите рассказов, это именно поездка в горы. Отлично организованная. Катание на ослике, прогулки по безлюдным нетуристическим маршрутам, стада пасущихся барашков, поедание шелковицы с деревьев, купание в речке и обед в тени деревьев - все это великолепно!

P Pavel читать дальше горы были просто усеяны желтыми цветами этого кустарника. А еще в погожий майский день здесь невероятный аромат, будто рядом с вами несут свежезаваренный чай.

При этом чай по ходу этого небольшого путешествия мы будем не только нюзать, но и пробовать на вкус - утром вместе с самсой в Ургуте и днем, когда вам под тенью платана накроют прямо на пригорке у реки только что приготовленный на огне казан-кебаб.

А еще нам очень повезло с гидом - Борчиной очень увлечена своим делом и легко увлекает своих гостей рассказами о месте, природе, истории и людях. Если вы любите горы и готовы к мини-походу, это отличный вариант. Можно не застать маки, или тюльпаны - природа не цветет по расписанию. Нам повезло с цветущим шиповником - местами

О Ольга Отличная прогулка по горам, чудесный ослик Алик, красивые горы и вкусный пикник. Ребята стараются, спасибо им за замечательный день.

Не надо ожидать от программы обширного исторического эксурса, это мини-поход в красивое место. Нужна удобная обувь и крем от солнца/закрытая одежда, чтобы не обгореть.

А Алексей Отличная прогулка в горы. Рекомендую подобную, чтобы разнообразить пребывание в Самарканде. Узнали о быте деревенских жителей Узбекистана, покатались на осликах, сходили на водопад, полюбовались на прекрасные горы и цветение желтого шиповника. В конце попросили свозить нас в очень интересное место неподалеку с древними платанами - Чор Чинор. Гид любезно согласился и сделал это без доплат, за что ему отдельное спасибо!

Е Елена



Предыдущие отзывы напугали меня, что трек сложный и это прямо трек. На читать дальше деле дорога средней сложности, я бы не сказала, что это серьезный маршрут. Нам выдали палки, что значительно облегчило путь, так же есть опция большую часть пути пройти на ослике (я так делала на обратном пути к машине и ни о чем не жалею). Если были сложные участки пути о них гид сразу предупреждал, всегда помогал их пройти. Прям сложных-сложных мест была пара штук, их можно избежать:) у нас был очень чуткий гид и очень ненавязчивый, что меня сильно порадовало!



Перед выездом нас покормили очень вкусной самсой, купили водички. Вообще вода была всегда в доступе, для меня это очень важно. Обед был вкусный, ну а чай просто невероятный 💔



Ослику Алику передаем здоровья, чтобы жил долго. Просто чудесный, спокойный ослик. Нашему гиду огромную благодарность Посетили экскурсию 10 мая. Само собой цветущих тюльпанов уже не было, но повсюду был цветущий шиповник - очень красиво.Предыдущие отзывы напугали меня, что трек сложный и это прямо трек. На

Л Людмила Здравствуйте!!! Благодарю Шодиера и Шерзода за проведённую экскурсию и хотя было очень жарко идти в гору и увидела всего два тюльпана, мне понравилось всё: обед, приготовленный Шерзодом, дастархан под чинарой, дружественное, заботливое отношение!!! Спасибо большое, извините, если вдруг неправильно написала имена. С уважением, Хабарова Людмила. Россия, г. Северодвинск

О Олеся читать дальше овец, конечно горы. Особенно понравился Гид Егор, который со своей командой организовал максимальный комфорт и безопасность. Будьте готовы, что это полноценный тренинг и нужна подготовка и хорошая обувь фиксирующая голеностоп . Мы вышли в 13.00 ч и вернулись в 20.00ч весь день шли Вчера в компании 13 человек побывали в трекинге в горы. Это было великолепно. Маков и тюльпанов мы не застали, но было много другой красоты. Множество переходов горной реки, водопад, стадо

А Анна



Ребята, кто сейчас выбирает себе экскурсию:

- маршрут для хорошо физически подготовленных людей, это не прогулка

- обязательно читать дальше солнцезащитный крем, кепки и прочее (мы сгорели)

- обувь удобная (никаких скользких кед)

- на момент 27 апреля никакого цветения по факту не было (пару тюльпанов на верху), учтите это, чтобы сильно не разочаровываться



Отдельное спасибо гидам, они были очень терпеливы и внимательны ❤️ Мы были 27 апреля, в целом нам понравилось, поэтому ставим высокую оценку, но есть нюансы.Ребята, кто сейчас выбирает себе экскурсию:- маршрут для хорошо физически подготовленных людей, это не прогулка- обязательно

А Анастасия читать дальше блюдо, приготовленное узбеками (очень вкусное!), на берегу горной реки, на матрасиках сидя по-узбекски, попивая горный чай по узбекским традициям. Наш проводник Йодгар - невероятно тёплый и заботливый человек. Он помогал выбрать оптимальный путь прохода или обхода, он рассказывал и спрашивал (ему очень нравится общаться на русском языке и практиковать его), он показал нам настоящий узбекский базар, где были одни мужчины, выбрал нам продукты для обеда, которые вез настоящий ослик (как в кавказской пленнице). В общем, этот день останется надолго в памяти о поездке в Узбекистан - в эту солнечную и невероятно доброжелательную и отзывчивую республику. Это невероятный уникальный опыт - индивидуально вас проведут на горный трекинг около 12 км с перевалами около горного родника и около горного домика для обеда по узбекским традициям - узбекское

А Анна Спасибо большое Шодиеру и его команде за чудное путешествие в горы! Очень красиво, потрясающие виды, запахи и звуки, много интересной информации, поддержка на переходах через реку! Маршрут не простой, нужна минимальная подготовка, удобная обувь и одежда от ветра, но это того стоит! Вкусная самса перед текингом и сытный ужин в завершении путешествия дополнили картину путешествия! Спасибо большое!

Т Татьяна Благодарю всех, кто участвовал в организации этого мини-тура в горы с вкуснейшим обедом, приготовленным на костре среди красоты природы. Совершенно всем довольны я и моя десятилетняя дочка. Можно только пожелать ещё раз вернуться.