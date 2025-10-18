Мои заказы

Весеннее путешествие в горную деревню Ургут - природа, традиции и местный колорит

Это уникальная экскурсия подарит вам возможность насладиться великолепными пейзажами Зеравшанских гор, посетить тюльпановые поля и познакомиться с укладом жителей горной деревни.

Вы проведёте день в окружении красоты природы и гостеприимства местных жителей, попробуете традиционный казан-кебаб и узнаете больше о культуре и ремёслах Узбекистана.
16 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ждет: 8:00 — выезд из Самарканда Путь лежит через живописные места: скалистые горы, весенние ручьи и знаменитые ургутские чинаровые рощи, где деревья достигают возраста более тысячи лет. Знакомство с жизнью горного селения В деревне вас встретит семья Маматовых. Глава семьи проведёт экскурсию, расскажет о местных ремёслах, включая ковроткачество и табачное производство, и познакомит с традициями региона. Вы узнаете, чем отличается быт Ургута от других частей Узбекистана. Тюльпановое поле у подножия горы Прогулка по горным тропам приведёт вас к живописным тюльпановым полям. Цветы растут среди скал и весенних лугов, создавая невероятные природные картины, которые станут прекрасным фоном для фото. Обратите внимание: тюльпаны цветут с 20 апреля по 15 мая. Гастрономическое удовольствие После прогулки вы вместе с хозяевами деревни приготовите национальное блюдо казан-кебаб. Вкусный обед в компании местных жителей за душевными разговорами завершит насыщенный событиями день. Важная информация:
  • Расстояние: 40 км. от Самарканда до деревни;
  • Время отправления обсуждается при заказе;
  • Продолжительность экскурсии: весь день;
  • Экскурсия рассчитана на любителей активного отдыха. Пешие прогулки включают подъёмы по горным тропам, поэтому выбирайте удобную обувь и одежду.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед (казан-кебаб).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Расстояние: 40 км от Самарканда до деревни
  • Время отправления обсуждается при заказе
  • Продолжительность экскурсии: весь день
  • Экскурсия рассчитана на любителей активного отдыха. Пешие прогулки включают подъёмы по горным тропам, поэтому выбирайте удобную обувь и одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Можно задать вопрос до бронирования?

Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Е
Елена
18 окт 2025
Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию в деревню, поездку на ослике, пикник в необычное месте, где можно загадать желание, безумно вкусный обед, познавательную беседу о жизни и традициях местного населения. Огромная
читать дальше

благодарность Барчиной, с чувством юмора, с огромными знаниями и доброй душой!
На следующий день через этого же гида побывали на мастер классе по изготовлению плова в казане и пекли лепешки в тандыре, в очень душевной узбекской семье, с народными танцами.
Можно было ещё попасть на узбекскую национальную свадьбу, но мы уже улетали, но в следующий приезд, обязательно обратимся к вам за этим мероприятием!
Организованно все супер! Молодцы! Процветания вам! Благодаря вам, мы погрузились в глубину истории, традиций узбекского народа. От души буду рекомендовать вас всем своим знакомым!

Е
Елена
10 июн 2025
Все очень понравилось, замечательно провели день! Доступный маршрут, чудесные ослики, интересные рассказы, вкусный обед, шикарная природа 🔥
Ю
Юлия
25 мая 2025
Замечательная экскурсия, рекомендую от души, если любите пешие прогулки на свежем воздухе🌷
Местный колорит, невероятно красивая природа, вкусный обед в горах, горный чай и увлекательные истории о традициях Узбекистана💫
Ребята, большое спасибо🫶🌷
С
Светлана
24 мая 2025
Прекрасная поездка в горы. Это не экскурсия, не ждите рассказов, это именно поездка в горы. Отлично организованная. Катание на ослике, прогулки по безлюдным нетуристическим маршрутам, стада пасущихся барашков, поедание шелковицы с деревьев, купание в речке и обед в тени деревьев - все это великолепно!
P
Pavel
17 мая 2025
Если вы любите горы и готовы к мини-походу, это отличный вариант. Можно не застать маки, или тюльпаны - природа не цветет по расписанию. Нам повезло с цветущим шиповником - местами
читать дальше

горы были просто усеяны желтыми цветами этого кустарника. А еще в погожий майский день здесь невероятный аромат, будто рядом с вами несут свежезаваренный чай.
При этом чай по ходу этого небольшого путешествия мы будем не только нюзать, но и пробовать на вкус - утром вместе с самсой в Ургуте и днем, когда вам под тенью платана накроют прямо на пригорке у реки только что приготовленный на огне казан-кебаб.
А еще нам очень повезло с гидом - Борчиной очень увлечена своим делом и легко увлекает своих гостей рассказами о месте, природе, истории и людях.

О
Ольга
16 мая 2025
Отличная прогулка по горам, чудесный ослик Алик, красивые горы и вкусный пикник. Ребята стараются, спасибо им за замечательный день.
Не надо ожидать от программы обширного исторического эксурса, это мини-поход в красивое место. Нужна удобная обувь и крем от солнца/закрытая одежда, чтобы не обгореть.
А
Алексей
12 мая 2025
Отличная прогулка в горы. Рекомендую подобную, чтобы разнообразить пребывание в Самарканде. Узнали о быте деревенских жителей Узбекистана, покатались на осликах, сходили на водопад, полюбовались на прекрасные горы и цветение желтого шиповника. В конце попросили свозить нас в очень интересное место неподалеку с древними платанами - Чор Чинор. Гид любезно согласился и сделал это без доплат, за что ему отдельное спасибо!
Е
Елена
10 мая 2025
Посетили экскурсию 10 мая. Само собой цветущих тюльпанов уже не было, но повсюду был цветущий шиповник - очень красиво.

Предыдущие отзывы напугали меня, что трек сложный и это прямо трек. На
читать дальше

деле дорога средней сложности, я бы не сказала, что это серьезный маршрут. Нам выдали палки, что значительно облегчило путь, так же есть опция большую часть пути пройти на ослике (я так делала на обратном пути к машине и ни о чем не жалею). Если были сложные участки пути о них гид сразу предупреждал, всегда помогал их пройти. Прям сложных-сложных мест была пара штук, их можно избежать:) у нас был очень чуткий гид и очень ненавязчивый, что меня сильно порадовало!

Перед выездом нас покормили очень вкусной самсой, купили водички. Вообще вода была всегда в доступе, для меня это очень важно. Обед был вкусный, ну а чай просто невероятный 💔

Ослику Алику передаем здоровья, чтобы жил долго. Просто чудесный, спокойный ослик. Нашему гиду огромную благодарность

Л
Людмила
4 мая 2025
Здравствуйте!!! Благодарю Шодиера и Шерзода за проведённую экскурсию и хотя было очень жарко идти в гору и увидела всего два тюльпана, мне понравилось всё: обед, приготовленный Шерзодом, дастархан под чинарой, дружественное, заботливое отношение!!! Спасибо большое, извините, если вдруг неправильно написала имена. С уважением, Хабарова Людмила. Россия, г. Северодвинск
О
Олеся
3 мая 2025
Вчера в компании 13 человек побывали в трекинге в горы. Это было великолепно. Маков и тюльпанов мы не застали, но было много другой красоты. Множество переходов горной реки, водопад, стадо
читать дальше

овец, конечно горы. Особенно понравился Гид Егор, который со своей командой организовал максимальный комфорт и безопасность. Будьте готовы, что это полноценный тренинг и нужна подготовка и хорошая обувь фиксирующая голеностоп . Мы вышли в 13.00 ч и вернулись в 20.00ч весь день шли

А
Анна
29 апр 2025
Мы были 27 апреля, в целом нам понравилось, поэтому ставим высокую оценку, но есть нюансы.

Ребята, кто сейчас выбирает себе экскурсию:
- маршрут для хорошо физически подготовленных людей, это не прогулка
- обязательно
читать дальше

солнцезащитный крем, кепки и прочее (мы сгорели)
- обувь удобная (никаких скользких кед)
- на момент 27 апреля никакого цветения по факту не было (пару тюльпанов на верху), учтите это, чтобы сильно не разочаровываться

Отдельное спасибо гидам, они были очень терпеливы и внимательны ❤️

А
Анастасия
12 апр 2025
Это невероятный уникальный опыт - индивидуально вас проведут на горный трекинг около 12 км с перевалами около горного родника и около горного домика для обеда по узбекским традициям - узбекское
читать дальше

блюдо, приготовленное узбеками (очень вкусное!), на берегу горной реки, на матрасиках сидя по-узбекски, попивая горный чай по узбекским традициям. Наш проводник Йодгар - невероятно тёплый и заботливый человек. Он помогал выбрать оптимальный путь прохода или обхода, он рассказывал и спрашивал (ему очень нравится общаться на русском языке и практиковать его), он показал нам настоящий узбекский базар, где были одни мужчины, выбрал нам продукты для обеда, которые вез настоящий ослик (как в кавказской пленнице). В общем, этот день останется надолго в памяти о поездке в Узбекистан - в эту солнечную и невероятно доброжелательную и отзывчивую республику.

А
Анна
6 апр 2025
Спасибо большое Шодиеру и его команде за чудное путешествие в горы! Очень красиво, потрясающие виды, запахи и звуки, много интересной информации, поддержка на переходах через реку! Маршрут не простой, нужна минимальная подготовка, удобная обувь и одежда от ветра, но это того стоит! Вкусная самса перед текингом и сытный ужин в завершении путешествия дополнили картину путешествия! Спасибо большое!
Т
Татьяна
2 ноя 2024
Благодарю всех, кто участвовал в организации этого мини-тура в горы с вкуснейшим обедом, приготовленным на костре среди красоты природы. Совершенно всем довольны я и моя десятилетняя дочка. Можно только пожелать ещё раз вернуться.
В
Владислав
17 окт 2024
Хорошая аттракция для тех, кому хочется погулять по горам. Это не экскурсия в традиционном понимании, а просто путешествие на природу с проводником и шофером. В моем случае шофер Шерзод выполнял
читать дальше

также функцию повара и приготовил очень вкусный обед. Заодно он же немного рассказал об этих местах и о жизни местных обитателей. Организованно все было очень хорошо. Однозначно рекомендую это путешествие всем, кто любит горы и не боится пеших переходов по холмистой местности.

