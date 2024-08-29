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экскурсии можно покататься на ослике. Так же вас покормят вкусным обедом. Когда мы были цветов не было, т. к уже не сезон, но все равно было очень живописно и было, что посмотреть. Водитель-гид всегда внимателен. Обувь лучше надевать удобную, придется много ходить. Экскурсия понравилась!