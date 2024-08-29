Экскурсии в Самарканде весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Самарканде на русском языке, цены от $39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
скидка
5%
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
«а затем отправим в духовку и бичаки: весной и летом готовим травяные пирожки, а в холодное время — тыквенные»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
41$39 за человека
Цветущие горы Самарканда
На машине
60 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
от $170 за всё до 2 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
На машине
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
Идеальный отдых на природе с комфортом отеля
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
271$217 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    29 августа 2024
    Восточный дастархан: самса, манты и бичак
    Наша самая искренняя благодарность Замечательной Хозяйке и Красивой женщине Диле! Бесподобный гостеприимный дом и конечно же, мастер класс приготовления национальных блюд!!!! Вообщем,
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    три часа сплошного удовольствия от того, как правильно выстроен весь кулинарный процесс, чтобы все было понятно Гостям и захотелось повторить результат 👌уже дома! С надеждой на встречу! 💯❤️

  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Восточный дастархан: самса, манты и бичак
    Прекрасный мастер-класс! Посидели в уютном дворе, Диля накормила нас домашними сладостями, а потом приступили к готовке. Все очень понятно рассказывала и показывала,
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    даже и не думали, что можно так тонко раскатать тесто! И получилось все невероятно вкусно: манты, бичаки и самсу! Наелись до отвала и весь следующий день еще доедали! Спасибо большое за уютную атмосферу и невероятно вкусную еду, будем готовить дома теперь!

    Прекрасный мастер-класс!Прекрасный мастер-класс!Прекрасный мастер-класс!Прекрасный мастер-класс!Прекрасный мастер-класс!
  • М
    Мария
    31 июля 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Все просто класс, ребята молодцы, всем рекомендую.
  • E
    EKATERINA
    4 июля 2024
    Восточный дастархан: самса, манты и бичак
    Отличный мастер-класс в очень приятной семье, приготовили 3 блюда, хватило на несколько дней потом)
  • Д
    Дарья
    2 июля 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Были на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас с отеля. На первом участке
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    экскурсии можно покататься на ослике. Так же вас покормят вкусным обедом. Когда мы были цветов не было, т. к уже не сезон, но все равно было очень живописно и было, что посмотреть. Водитель-гид всегда внимателен. Обувь лучше надевать удобную, придется много ходить. Экскурсия понравилась!

    Были на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас сБыли на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас сБыли на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас сБыли на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас с
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄 Очень классный получился день, внимательное отношение, возможность выбора 🫶 Мне очень понравилось 😊 спасибо 🙏 ☺️✨
    Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Восточный дастархан: самса, манты и бичак
  2. Цветущие горы Самарканда
  3. Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в сентябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 217 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 75 ⭐ отзывов, цены от $39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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