скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
«а затем отправим в духовку и бичаки: весной и летом готовим травяные пирожки, а в холодное время — тыквенные»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
41$39 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
от $170 за всё до 2 чел.
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
Идеальный отдых на природе с комфортом отеля
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
271$217 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара29 августа 2024Наша самая искренняя благодарность Замечательной Хозяйке и Красивой женщине Диле! Бесподобный гостеприимный дом и конечно же, мастер класс приготовления национальных блюд!!!! Вообщем,
- ААнна26 августа 2024Прекрасный мастер-класс! Посидели в уютном дворе, Диля накормила нас домашними сладостями, а потом приступили к готовке. Все очень понятно рассказывала и показывала,
- ММария31 июля 2024Все просто класс, ребята молодцы, всем рекомендую.
- EEKATERINA4 июля 2024Отличный мастер-класс в очень приятной семье, приготовили 3 блюда, хватило на несколько дней потом)
- ДДарья2 июля 2024Были на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас с отеля. На первом участке
- ЮЮлия30 июня 2024Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄 Очень классный получился день, внимательное отношение, возможность выбора 🫶 Мне очень понравилось 😊 спасибо 🙏 ☺️✨
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Весенние»
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