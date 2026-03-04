Откройте для себя наследие одного из древнейших городов планеты, важного пункта Великого шелкового пути и центра науки средневекового Востока!
Описание экскурсии
Знаковые достопримечательности и правильный узбекский плов
Самарканд — город, где с радушием принимают гостей, рассказывают истории, угощают местными блюдами и влюбляют в Узбекистан! Всего за 5 часов вы посетите самые известные места, прогуляетесь по колоритному базару, попробуете традиционный плов. А наш гид сделает для вас отличные фотографии на память о путешествии.
Наследие Самарканда
Наш город — один из древнейших на планете, на протяжении двух тысяч лет он был важнейшим пунктом Великого шелкового пути и, к тому же, являлся одним из наиболее влиятельных центров науки средневекового Востока. Что вас ждет:• Вы посетите «гробницу повелителя» — Гур-Эмир, где находятся захоронения Тамерлана и его ближайших родственников. Услышите самые известные легенды мавзолея, ставшего прототипом Тадж-Махала, и разберетесь в принципах традиционной среднеазиатской архитектуры. Прекрасный образец средневекового зодчества. Ребристый купол и стены склепа сплошь покрыты мозаикой из светло- и тёмноголубых кирпичей, позолотой и росписями. А рельефные розетки на куполе имитируют звёздное небо.
- Площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса.
- Соборная мечеть Биби-ханым была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.
- Сиабский рынок — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.
Некрополь Шахи-Зинда — потрясающий памятник раннесредневековой архитектуры! Куда не посмотришь — везде отличный ракурс для фото. Мы с вами прогуляемся по центральной улице, заглянем в мавзолеи. Гид расскажет, какие царственные особы и представители знати покоятся здесь. Важная информация:.
Мы всегда можем подкорректировать маршрут и сделать небольшой перерыв (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Трехчасовая экскурсия
- «Гробница повелителя» - Гур-Эмир
- Ансамбль Регистан
- Мавзолей Рухабад
- Четырехчасовая экскурсия
- Соборная мечеть Биби-ханым
- Сиабский рынок
- Некрополь Шахи-Зинда
- Пятичасовая экскурсия
Что включено
- Услуги русскоязычного сертифицированного гида
- Фото с экскурсии, которые будут сделаны на хороший IPhone
Что не входит в цену
- Оплата за входные билеты (общая стоимость билетов - 19$ за человека)
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Некрополь Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Мы всегда можем подкорректировать маршрут и сделать небольшой перерыв (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 149 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
4 мар 2026
Отличная экскурсия на 5 часов и прекрасный гид Дониёр, было очень интересно!
D
Dasha
4 мар 2026
Невероятная экскурсия с гидом Шахрухом, который увлекательно рассказал много историй и исторических фактов про Самарканд.
Также как бонус Шахрух прекрасно сфотографирует вас:)
Крайне рекомендую эту прогулку другим туристам!
М
Мария
3 мар 2026
В феврале была на экскурсии по Самарканду с Дониёром.
6ч пролетели быстро, много интересной информации, красивых локаций и пртятного общения.
Было познавательно и очень комфортно. Рада была провести это время именно так. Спасибо!
А
Александра
1 мар 2026
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставила 10. Мы в полном восторге! Парвиз замечательный гид. 4 часа пролетели незаметно. Экскурсия была очень наполненной и интересной, нетривиальной, с уймой интересных фактов и легенд.
Г
Галина
23 фев 2026
Замечательная экскурсия. 6,5 часов на одном дыхании. Интересно и увлекательно. Узнали много нового. Шохрух, спасибо большое. Буду рекомендовать всем своим друзьям
Д
Дидара
18 фев 2026
Очень понравилась экскурсия, Азамат подробно рассказ об истории Самарканда, отвечал на все возникавшие вопросы, на нашу радость нас было только двое, все внимание и время было уделено только нам 🙌 кроме того подсказал где готовят самый вкусный плов 😉
А
Анна
15 фев 2026
Отличный гид,очень интересная экскурсия. Одил замечательный экскурсовод и очень доброжелательный,с глубокими историческими знаниями🌞очень довольны.
L
Laziz
6 фев 2026
Хотим выразить огромную благодарность гиду Уткуру за блестящую экскурсию по Самарканду для нашей компании из 3-х человек. Уткур — профессионал с огромными знаниями и искренней любовью к своему городу. Его
C
Camila
6 фев 2026
Потрясающе! 10 баллов! Высшая оценка работе Азамата 🥇 Всем читающим, даже не рассматривайте другие варианты экскурсий 😁 Гарантирую, это то, что вам нужно! Срочно бронируйте! 😅 Очень приятно иметь дело
D
Dilya
5 фев 2026
Потрясающий день и экскурсия по сказочному Самарканду получились благодаря Фарзоду! За что ему огромное спасибо. Это все 10 звезд из 5-ти возможных) Очень интеллигентный и эрудированный молодой человек, который с
I
Igor
5 фев 2026
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию по Самарканду нашему гиду Азамату. Его профессионализм, эрудиция и искренняя любовь к своему городу сделали экскурсию по-настоящему живой и увлекательной. Он не просто
K
Kseniya
5 фев 2026
Самаркандом можно любоваться бесконечно! Но лучше это делать после посещения экскурсии с Азаматом. Намного понятнее становится история Самарканда, исторические события складываются в логическую цепочку. Азамат интересно рассказывает о жизни Тамерлана. Посетили все места, заявленные в программе экскурсии. Любопытно было и на фабрике ковров Худжум. Экскурсию рекомендую!!! Комфортное передвижение по городу на автомобиле. Спасибо Азамату!!!
Д
Денис
5 фев 2026
Хотели выразить свою благодарность гиду Азамату за погружение в мир древнего Самарканда, старый город ожил для нас, наполнился звуками голосов старых языков, звоном мечей и ржанием боевых коней. Неистовый Железный
A
Alex
3 фев 2026
Выражаю огромную благодарность прекрасному гиду Азамату🙏 Очень вежливый, открытый, дружелюбный, искренне любящий свой город и хорошо знающий историю молодой человек. Слушать рассказы Азамата было очень интересно, проводить время в его
S
Sanya
3 фев 2026
Кажется, что Артем знает о Самарканде все и даже немного больше) Тщательно продуманный маршрут, организованный трансфер (в январе это очень актуально), и невероятный объем информации о всех достопримечательностях, которые мы
