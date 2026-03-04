Знаковые достопримечательности и правильный узбекский плов

Самарканд — город, где с радушием принимают гостей, рассказывают истории, угощают местными блюдами и влюбляют в Узбекистан! Всего за 5 часов вы посетите самые известные места, прогуляетесь по колоритному базару, попробуете традиционный плов. А наш гид сделает для вас отличные фотографии на память о путешествии.

Наследие Самарканда

Наш город — один из древнейших на планете, на протяжении двух тысяч лет он был важнейшим пунктом Великого шелкового пути и, к тому же, являлся одним из наиболее влиятельных центров науки средневекового Востока. Что вас ждет:• Вы посетите «гробницу повелителя» — Гур-Эмир, где находятся захоронения Тамерлана и его ближайших родственников. Услышите самые известные легенды мавзолея, ставшего прототипом Тадж-Махала, и разберетесь в принципах традиционной среднеазиатской архитектуры. Прекрасный образец средневекового зодчества. Ребристый купол и стены склепа сплошь покрыты мозаикой из светло- и тёмноголубых кирпичей, позолотой и росписями. А рельефные розетки на куполе имитируют звёздное небо.

Площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса.

Соборная мечеть Биби-ханым была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.

Сиабский рынок — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.

Некрополь Шахи-Зинда — потрясающий памятник раннесредневековой архитектуры! Куда не посмотришь — везде отличный ракурс для фото. Мы с вами прогуляемся по центральной улице, заглянем в мавзолеи. Гид расскажет, какие царственные особы и представители знати покоятся здесь. Важная информация:.

Мы всегда можем подкорректировать маршрут и сделать небольшой перерыв (по желанию).