Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Я расскажу, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с мавзолеем в Индии.

Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. Здесь находятся медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов. Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться и как делают шёлковую бумагу. По желанию осмотрите здания изнутри.

Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Я поделюсь, почему, когда другие дворцы разрушали для строительства новых домов, это место не трогали. А ещё здесь есть аутентичный восточный рынок — если захотите, обязательно заглянете туда.

Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части кладбища. И услышите, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в мекку, должен обязательно прийти сюда.

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