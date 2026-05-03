Мои заказы

Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе

Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города. Вы побываете в усыпальнице Тамерлана и мечети Биби-Ханум.

Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама.
5
268 отзывов
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Я расскажу, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с мавзолеем в Индии.
Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. Здесь находятся медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов. Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться и как делают шёлковую бумагу. По желанию осмотрите здания изнутри.
Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Я поделюсь, почему, когда другие дворцы разрушали для строительства новых домов, это место не трогали. А ещё здесь есть аутентичный восточный рынок — если захотите, обязательно заглянете туда.
Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части кладбища. И услышите, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в мекку, должен обязательно прийти сюда.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир — $7, Регистан — $9, Шахи-Зинда — $7.
  • Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые голова, ноги и руки.
  • По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата за легковое авто — $40, микроавтобус — $65. Детали уточняйте в переписке.

во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$20
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон
Содикжон — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2407 туристов
Я родился и живу в Самарканде, провожу экскурсии по любимому городу. Работаю с командой профессиональных гидов. Мы глубоко разбираемся в деталях, умеем увлекательно рассказывать и с радостью познакомим вас с
читать дальшеуменьшить

историей нашей столицы и её архитектурными памятниками. Всех гидов объединяет любовь к городу, высокий профессионализм и желание делиться знаниями. Каждый делает экскурсию живой, интересной и лёгкой для восприятия. С нами вы не просто увидите Самарканд, а почувствуете его атмосферу и историю, унесёте с собой яркие впечатления и тёплые эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 268 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
261
4
4
3
3
2
1
Надежда
Были на экскурсии с друзьями -8 человек! И все как один, хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Садыку за обзорную экскурсию по Самарканду! Это был не просто набор фактов и
читать дальшеуменьшить

дат, а настоящее погружение в историю.
Самарканд сам по себе потрясающий: величие Регистана, бирюза мечетей и мавзолеев завораживают. Но именно Садык сделал этот день незабываемым. Знает свое дело на 5+! Чувствуется, что он глубоко увлечен своей работой и городом.
Садык не сухо перечислял даты правления, а очень интересно преподносил материал: с живыми историями о Тамерлане и его потомках, легендами древнего Афрасиаба, забавными случаями из жизни горожан. Информация была сложная, но подавалась легко, с юмором и такой любовью к деталям, что время пролетело незаметно.
Всем, кто едет в Самарканд, настоятельно рекомендую!
Огромное спасибо за эмоции и знания! 👍

Были на экскурсии с друзьями -8 человек! И все как один, хотим выразить огромную благодарность нашему
Были на экскурсии с друзьями -8 человек! И все как один, хотим выразить огромную благодарность нашему
Были на экскурсии с друзьями -8 человек! И все как один, хотим выразить огромную благодарность нашему
Были на экскурсии с друзьями -8 человек! И все как один, хотим выразить огромную благодарность нашему
Были на экскурсии с друзьями -8 человек! И все как один, хотим выразить огромную благодарность нашему
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Хороший гид, добрый человек. спокойно ходили, никуда не торопились, достаточно информации, чтобы понять суть города и основные исторические моменты. сделал красивые фото, я осталась довольна
Хороший гид, добрый человек. спокойно ходили, никуда не торопились, достаточно информации, чтобы понять суть города и
Хороший гид, добрый человек. спокойно ходили, никуда не торопились, достаточно информации, чтобы понять суть города и
Хороший гид, добрый человек. спокойно ходили, никуда не торопились, достаточно информации, чтобы понять суть города и
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и подробности современной жизни, прогулка по основным достопримечательностям, вкусный сюрприз от гида в конце экскурсии. Даже внезапный сильный дождь не помешал общению и маршруту. Спасибо большое! Нам всё понравилось!
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и+2
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Благодарю Содикжона за вчерашнюю классную веселую экскурсию!
Если еще привезу группу в Узбекистан-непременно обращусь еще раз👍 Удачи и всего хорошего 👋
Благодарю Содикжона за вчерашнюю классную веселую экскурсию!
Содикжон
Содикжон
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплые слова! 😊 Очень рад, что вам понравилась экскурсия. Буду рад снова встретить вас и вашу группу в Узбекистане! 🇺🇿 Удачи вам, хороших путешествий и всего самого доброго 👋
Вам был полезен этот отзыв?
А
Гиду отдельный благодарность — рассказывал настолько живо и с юмором, что четыре с половиной часа пролетели как одно мгновение. Никакой занудной музейной речи: всё понятно, увлекательно и с душой.

Самое удивительное — к концу прогулки группа дружно “выдохлась”, а наш экскурсовод всё ещё был полон энергии и бодрости! Это дорогого стоит. Организация отличная, атмосфера прекрасная. Спасибо за этот день🫶🌺
Гиду отдельный благодарность — рассказывал настолько живо и с юмором, что четыре с половиной часа пролетели
Гиду отдельный благодарность — рассказывал настолько живо и с юмором, что четыре с половиной часа пролетели
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и из современной жизни Узбекистана. Спасибо большое!
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и+1
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе»

Самарканд - жемчужина Востока
На машине
6 часов
350 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $136 за всё до 3 чел.
Самарканд на авто
На машине
4 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд на авто
Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: Комплекс Шахи Зинда
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:00
от $109 за всё до 4 чел.
Самарканд за один день: история, культура и архитектура
На машине
5 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Самарканд за один день: история, культура и архитектура
Познакомиться с богатым наследием древнего города
Начало: У комплекса Шахи-Зинда
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
$39 за человека
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:00
от $145 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
$20 за человека