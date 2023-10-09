Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города. Вы побываете в усыпальнице Тамерлана и мечети Биби-Ханум.
Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама.
Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Я расскажу, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с мавзолеем в Индии.
Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. Здесь находятся медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов. Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться и как делают шёлковую бумагу. По желанию осмотрите здания изнутри.
Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Я поделюсь, почему, когда другие дворцы разрушали для строительства новых домов, это место не трогали. А ещё здесь есть аутентичный восточный рынок — если захотите, обязательно заглянете туда.
Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части кладбища. И услышите, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в мекку, должен обязательно прийти сюда.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — примерно $15/чел.
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые голова, ноги и руки.
- По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата за легковое авто — $35, микроавтобус — $55. Детали уточняйте в переписке.
- По вашему желанию маршрут можно скорректировать.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мавзолея Гур-Эмир
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон — ваша команда гидов в Самарканде
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Содикжон. Я родился и проживаю в Самарканде. Я провожу экскурсии уже 3 года по родному и любимому городу. Больше всего на свете люблю делиться атмосферой и красотой Самарканда с путешественниками, пытаясь влюбить в него каждого неравнодушного. Я представляю команду професионалних гидов, которие считаются самыми лучшими в Самарканде. Мы готовы познакомит с великой историей и архитектурными памятниками Самарканда.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
9 окт 2023
Отличная экскурсия, мне понравилось, рекомендую гида!
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