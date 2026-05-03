Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города. Вы побываете в усыпальнице Тамерлана и мечети Биби-Ханум.
Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама.
Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Я расскажу, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с мавзолеем в Индии.
Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. Здесь находятся медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов. Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться и как делают шёлковую бумагу. По желанию осмотрите здания изнутри.
Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Я поделюсь, почему, когда другие дворцы разрушали для строительства новых домов, это место не трогали. А ещё здесь есть аутентичный восточный рынок — если захотите, обязательно заглянете туда.
Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части кладбища. И услышите, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в мекку, должен обязательно прийти сюда.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир — $7, Регистан — $9, Шахи-Зинда — $7.
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые голова, ноги и руки.
- По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата за легковое авто — $40, микроавтобус — $65. Детали уточняйте в переписке.
во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2407 туристов
Я родился и живу в Самарканде, провожу экскурсии по любимому городу. Работаю с командой профессиональных гидов. Мы глубоко разбираемся в деталях, умеем увлекательно рассказывать и с радостью познакомим вас с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 268 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии с друзьями -8 человек! И все как один, хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Садыку за обзорную экскурсию по Самарканду! Это был не просто набор фактов и
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Хороший гид, добрый человек. спокойно ходили, никуда не торопились, достаточно информации, чтобы понять суть города и основные исторические моменты. сделал красивые фото, я осталась довольна
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Гид Содикжон провел для нас экскурсию по Самарканду. Легкий, с юмором рассказ, интересные исторические факты и подробности современной жизни, прогулка по основным достопримечательностям, вкусный сюрприз от гида в конце экскурсии. Даже внезапный сильный дождь не помешал общению и маршруту. Спасибо большое! Нам всё понравилось!
+2
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Благодарю Содикжона за вчерашнюю классную веселую экскурсию!
Если еще привезу группу в Узбекистан-непременно обращусь еще раз👍 Удачи и всего хорошего 👋
Если еще привезу группу в Узбекистан-непременно обращусь еще раз👍 Удачи и всего хорошего 👋
Содикжон
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплые слова! 😊 Очень рад, что вам понравилась экскурсия. Буду рад снова встретить вас и вашу группу в Узбекистане! 🇺🇿 Удачи вам, хороших путешествий и всего самого доброго 👋
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А
Гиду отдельный благодарность — рассказывал настолько живо и с юмором, что четыре с половиной часа пролетели как одно мгновение. Никакой занудной музейной речи: всё понятно, увлекательно и с душой.
Самое удивительное — к концу прогулки группа дружно “выдохлась”, а наш экскурсовод всё ещё был полон энергии и бодрости! Это дорогого стоит. Организация отличная, атмосфера прекрасная. Спасибо за этот день🫶🌺
Самое удивительное — к концу прогулки группа дружно “выдохлась”, а наш экскурсовод всё ещё был полон энергии и бодрости! Это дорогого стоит. Организация отличная, атмосфера прекрасная. Спасибо за этот день🫶🌺
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Ю
Очень хороший гид Содик, рассказывает с юмором, экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов и исторических, и из современной жизни Узбекистана. Спасибо большое!
+1
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