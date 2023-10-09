Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе

Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города. Вы побываете в усыпальнице Тамерлана и мечети Биби-Ханум.

Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама.
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Я расскажу, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с мавзолеем в Индии.
Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. Здесь находятся медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов. Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться и как делают шёлковую бумагу. По желанию осмотрите здания изнутри.
Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Я поделюсь, почему, когда другие дворцы разрушали для строительства новых домов, это место не трогали. А ещё здесь есть аутентичный восточный рынок — если захотите, обязательно заглянете туда.
Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части кладбища. И услышите, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в мекку, должен обязательно прийти сюда.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — примерно $15/чел.
  • Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые голова, ноги и руки.
  • По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата за легковое авто — $35, микроавтобус — $55. Детали уточняйте в переписке.
  • По вашему желанию маршрут можно скорректировать.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
9 окт 2023
Отличная экскурсия, мне понравилось, рекомендую гида!

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