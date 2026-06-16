Предлагаем вам незабываемое путешествие по Самарканду, которое позволит вам за короткое время ознакомиться с его главными достопримечательностями. Вас ждет встреча с усыпальницей Тамерлана и его семьи в Гур-Эмир, где каждый

камень дышит историей. Площадь Регистан удивит вас своими медресе, а некрополь Шахи-Зинду расскажет о великой династии Тимуридов. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с древним городом, его культурой и архитектурой. Организационные детали продуманы до мелочей, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и насыщенным

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Описание экскурсии

Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его семьи. Вы оцените бесподобные архитектурные достижения, изумительные декоративные элементы и фрески.

Регистан — самое известное место Самарканда, главная площадь города. Здесь вы увидите три великолепных медресе, окружённые мощными колоннами и украшенные резьбой и керамикой.

Шахи-Зинду — некрополь Тимуридов, где я расскажу вам о великой династии и деяниях их предков.

Обратите внимание, что программа предполагает лишь внешний осмотр объектов. Вы сможете зайти внутрь каждого из них после окончания экскурсии.

Организационные детали