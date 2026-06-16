Предлагаем вам незабываемое путешествие по Самарканду, которое позволит вам за короткое время ознакомиться с его главными достопримечательностями. Вас ждет встреча с усыпальницей Тамерлана и его семьи в Гур-Эмир, где каждый
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидите главные достопримечательности Самарканда за короткое время
- 🏛 Узнаете больше о династии Тимуридов и Тамерлане
- 🎨 Полюбуетесь уникальной архитектурой и декоративными элементами
- 📸 Сделаете незабываемые фотографии на площади Регистан
- 👣 Прогуляетесь по историческим местам с опытным гидом
Что можно увидеть
- Гур-Эмир
- Регистан
- Шахи-Зинда
Описание экскурсии
Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его семьи. Вы оцените бесподобные архитектурные достижения, изумительные декоративные элементы и фрески.
Регистан — самое известное место Самарканда, главная площадь города. Здесь вы увидите три великолепных медресе, окружённые мощными колоннами и украшенные резьбой и керамикой.
Шахи-Зинду — некрополь Тимуридов, где я расскажу вам о великой династии и деяниях их предков.
Обратите внимание, что программа предполагает лишь внешний осмотр объектов. Вы сможете зайти внутрь каждого из них после окончания экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость не включено посещение объектов (по желанию и после экскурсии) — $12 за чел. за все три места
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$15
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3384 туристов
С радостью и гордостью мы показываем путешественникам настоящий Узбекистан. Всех гидов нашей команды объединяет любовь к своей стране, её культуре, традициям и природе. Мы создаём маршруты так, чтобы вы не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 153 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком Бвхадыром, который очень интересно рассказал о Самарканде. Неспешно мы прошли по самым знаменитым местам и 4 часа пролетели незаметно. Спасибо за это чудесное путешествие!
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Экскурсию по Самарканду нам провел Бахадыр. Спасибо ему за прекрасную экскурсию! Четыре часа прошли незаметно: было интересно, легко и очень живо. Особенно понравилось, что история подаётся не сухо и академично,
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Т
Экскурсовод был Бахадыр! Мы с мужем остались в полном восторге. Кроме нас было еще 2 девушки, практически индивидуальная экскурсия получилась! Было очень познавательно и интересно! Мы так глубоко погрузились в историю! Очень много узнали нового и удивительного!!! А еще он знает все лучшие места для фото и с удовольствием делает отличные кадры. Рекомендую от всей души брать обзорную экскурсию!!!
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гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в чарующей атмосфере востока. Особо рекомендую его как фотографа. Таких удачных фото из поездок я еще не привозила. Спасибо организатору и экскурсоводам
+2
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Т
Отличная экскурсия! Группа компактная, экскурсовод прекрасный! Бахадыр с юмором рассказывал нам про каждый посещаемый объект или историческое событие, постоянно вовлекал всех участников группы в диалог, отвечал на все свои наши вопросы. Отдельное спасибо за прекрасные фото и локации. 4 часа пролетели очень быстро, но мы получили много информации для изучения и невероятные впечатления!
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Н
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей возникновения. Некрополь не очень впечатлил, можно не брать билеты. Баха, спасибо за фото.
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