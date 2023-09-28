Побывать в ключевых местах города на обзорной экскурсии в мини-группе
Я рад предложить вам обзорную экскурсию по Самарканду, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города всего за 3 часа.
Вы раскроете колорит Узбекистана, побывав в некрополе Шахи-Зинду, у мавзолея Гур-Эмир и, конечно же, на площади Регистан.
Вы не только полюбуетесь необычайной архитектурой, но и узнаете больше о династии Тимуридов, Тамерлане и многом другом.
Вы раскроете колорит Узбекистана, побывав в некрополе Шахи-Зинду, у мавзолея Гур-Эмир и, конечно же, на площади Регистан.
Вы не только полюбуетесь необычайной архитектурой, но и узнаете больше о династии Тимуридов, Тамерлане и многом другом.
Ближайшие даты:
14
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15
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16
окт
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его семьи. Вы оцените бесподобные архитектурные достижения, изумительные декоративные элементы и фрески.
Регистан — самое известное место Самарканда, главная площадь города. Здесь вы увидите три великолепных медресе, окружённые мощными колоннами и украшенные резьбой и керамикой.
Шахи-Зинду — некрополь Тимуридов, где я расскажу вам о великой династии и деяниях их предков.
Обратите внимание, что программа предполагает лишь внешний осмотр объектов. Вы сможете зайти внутрь каждого из них после окончания экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость не включено посещение объектов (по желанию и после экскурсии) — 11€/чел. за все три места
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Гур-Эмир
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
28 сен 2023
Первый раз была в Самарканде. Очень довольна экскурсией! Гид очень интересно рассказывает. Так же предлагает сделать фотографии.
В общем, я всем рекомендую! Вы не пожалеете)
В общем, я всем рекомендую! Вы не пожалеете)
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