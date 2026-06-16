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Самарканд за 4 часа

Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Предлагаем вам незабываемое путешествие по Самарканду, которое позволит вам за короткое время ознакомиться с его главными достопримечательностями. Вас ждет встреча с усыпальницей Тамерлана и его семьи в Гур-Эмир, где каждый
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камень дышит историей.

Площадь Регистан удивит вас своими медресе, а некрополь Шахи-Зинду расскажет о великой династии Тимуридов. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с древним городом, его культурой и архитектурой.

Организационные детали продуманы до мелочей, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и насыщенным

5
153 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидите главные достопримечательности Самарканда за короткое время
  • 🏛 Узнаете больше о династии Тимуридов и Тамерлане
  • 🎨 Полюбуетесь уникальной архитектурой и декоративными элементами
  • 📸 Сделаете незабываемые фотографии на площади Регистан
  • 👣 Прогуляетесь по историческим местам с опытным гидом
Самарканд за 4 часа
Самарканд за 4 часа
Самарканд за 4 часа

Что можно увидеть

  • Гур-Эмир
  • Регистан
  • Шахи-Зинда

Описание экскурсии

Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его семьи. Вы оцените бесподобные архитектурные достижения, изумительные декоративные элементы и фрески.

Регистан — самое известное место Самарканда, главная площадь города. Здесь вы увидите три великолепных медресе, окружённые мощными колоннами и украшенные резьбой и керамикой.

Шахи-Зинду — некрополь Тимуридов, где я расскажу вам о великой династии и деяниях их предков.

Обратите внимание, что программа предполагает лишь внешний осмотр объектов. Вы сможете зайти внутрь каждого из них после окончания экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость не включено посещение объектов (по желанию и после экскурсии) — $12 за чел. за все три места
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$15
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3384 туристов
С радостью и гордостью мы показываем путешественникам настоящий Узбекистан. Всех гидов нашей команды объединяет любовь к своей стране, её культуре, традициям и природе. Мы создаём маршруты так, чтобы вы не
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просто смотрели достопримечательности, а проживали эмоции, чувствовали атмосферу и увозили с собой тёплые воспоминания. Наша команда специализируется на культурных, исторических, гастрономических и природных маршрутах. Каждый гид глубоко знает историю регионов и местные обычаи, умеет найти подход к разным путешественникам — от семей с детьми до больших групп. Готовы удивлять вас вниманием к деталям и искренним сервисом. Мы делаем программы гибкими и живыми: без сухой подачи информации, с настоящими историями и локальным колоритом. Для нас важно, чтобы вы чувствовали себя не клиентами, а дорогими друзьями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 153 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
152
4
3
1
2
1
алена
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком Бвхадыром, который очень интересно рассказал о Самарканде. Неспешно мы прошли по самым знаменитым местам и 4 часа пролетели незаметно. Спасибо за это чудесное путешествие!
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком
В любом новом месте найти знающего человека - ценность. Вот и мы познакомились с чудесным рассказчиком
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Inna
Экскурсию по Самарканду нам провел Бахадыр. Спасибо ему за прекрасную экскурсию! Четыре часа прошли незаметно: было интересно, легко и очень живо. Особенно понравилось, что история подаётся не сухо и академично,
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а через понятный рассказ, в котором события и люди действительно запоминаются. По ощущениям экскурсия похожа на разговор с другом — отличный вариант для тех, кто хочет узнать новое без перегруза фактами и датами.

Экскурсию по Самарканду нам провел Бахадыр. Спасибо ему за прекрасную экскурсию! Четыре часа прошли незаметно: было
Экскурсию по Самарканду нам провел Бахадыр. Спасибо ему за прекрасную экскурсию! Четыре часа прошли незаметно: было
Экскурсию по Самарканду нам провел Бахадыр. Спасибо ему за прекрасную экскурсию! Четыре часа прошли незаметно: было
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Т
Экскурсовод был Бахадыр! Мы с мужем остались в полном восторге. Кроме нас было еще 2 девушки, практически индивидуальная экскурсия получилась! Было очень познавательно и интересно! Мы так глубоко погрузились в историю! Очень много узнали нового и удивительного!!! А еще он знает все лучшие места для фото и с удовольствием делает отличные кадры. Рекомендую от всей души брать обзорную экскурсию!!!
Экскурсовод был Бахадыр! Мы с мужем остались в полном восторге. Кроме нас было еще 2 девушки,
Экскурсовод был Бахадыр! Мы с мужем остались в полном восторге. Кроме нас было еще 2 девушки,
Экскурсовод был Бахадыр! Мы с мужем остались в полном восторге. Кроме нас было еще 2 девушки,
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анна
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в чарующей атмосфере востока. Особо рекомендую его как фотографа. Таких удачных фото из поездок я еще не привозила. Спасибо организатору и экскурсоводам
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в+2
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
гид Бахадыр замечательный рассказчик. С огромной любовью к своей истории и прекрасными знаниями. Вечер прошел в
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Т
Отличная экскурсия! Группа компактная, экскурсовод прекрасный! Бахадыр с юмором рассказывал нам про каждый посещаемый объект или историческое событие, постоянно вовлекал всех участников группы в диалог, отвечал на все свои наши вопросы. Отдельное спасибо за прекрасные фото и локации. 4 часа пролетели очень быстро, но мы получили много информации для изучения и невероятные впечатления!
Отличная экскурсия! Группа компактная, экскурсовод прекрасный! Бахадыр с юмором рассказывал нам про каждый посещаемый объект или
Отличная экскурсия! Группа компактная, экскурсовод прекрасный! Бахадыр с юмором рассказывал нам про каждый посещаемый объект или
Отличная экскурсия! Группа компактная, экскурсовод прекрасный! Бахадыр с юмором рассказывал нам про каждый посещаемый объект или
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Н
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей возникновения. Некрополь не очень впечатлил, можно не брать билеты. Баха, спасибо за фото.
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей
Очень познавательная экскурсия. Про Тимура (Тамерлана) мы узнали много нового. Регистан впечатлил своей древностью и историей
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