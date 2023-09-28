Я рад предложить вам обзорную экскурсию по Самарканду, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города всего за 3 часа. Вы раскроете колорит Узбекистана, побывав в некрополе Шахи-Зинду, у мавзолея Гур-Эмир и, конечно же, на площади Регистан. Вы не только полюбуетесь необычайной архитектурой, но и узнаете больше о династии Тимуридов, Тамерлане и многом другом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его семьи. Вы оцените бесподобные архитектурные достижения, изумительные декоративные элементы и фрески.

Регистан — самое известное место Самарканда, главная площадь города. Здесь вы увидите три великолепных медресе, окружённые мощными колоннами и украшенные резьбой и керамикой.

Шахи-Зинду — некрополь Тимуридов, где я расскажу вам о великой династии и деяниях их предков.

Обратите внимание, что программа предполагает лишь внешний осмотр объектов. Вы сможете зайти внутрь каждого из них после окончания экскурсии.

Организационные детали