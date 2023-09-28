Самарканд за 3 часа

Побывать в ключевых местах города на обзорной экскурсии в мини-группе

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Я рад предложить вам обзорную экскурсию по Самарканду, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города всего за 3 часа.

Вы раскроете колорит Узбекистана, побывав в некрополе Шахи-Зинду, у мавзолея Гур-Эмир и, конечно же, на площади Регистан.

Вы не только полюбуетесь необычайной архитектурой, но и узнаете больше о династии Тимуридов, Тамерлане и многом другом.
Самарканд за 3 часа
Самарканд за 3 часа
Самарканд за 3 часа
Самарканд за 3 часа
Самарканд за 3 часа
Самарканд за 3 часа
Самарканд за 3 часа
Самарканд за 3 часа
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его семьи. Вы оцените бесподобные архитектурные достижения, изумительные декоративные элементы и фрески.

Регистан — самое известное место Самарканда, главная площадь города. Здесь вы увидите три великолепных медресе, окружённые мощными колоннами и украшенные резьбой и керамикой.

Шахи-Зинду — некрополь Тимуридов, где я расскажу вам о великой династии и деяниях их предков.

Обратите внимание, что программа предполагает лишь внешний осмотр объектов. Вы сможете зайти внутрь каждого из них после окончания экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость не включено посещение объектов (по желанию и после экскурсии) — 11€/чел. за все три места
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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В
28 сен 2023
Первый раз была в Самарканде. Очень довольна экскурсией! Гид очень интересно рассказывает. Так же предлагает сделать фотографии.
В общем, я всем рекомендую! Вы не пожалеете)
Первый раз была в Самарканде. Очень довольна экскурсией! Гид очень интересно рассказывает. Так же предлагает сделать фотографии.

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