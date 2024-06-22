Знакомство с Самаркандом

Главную культурную ценность Самарканда представляют памятники эпохи Тамерлана. Именно в это время он стал благоустроенным цветущим городом и столицей обширной империи, границы которой простирались от рек Инд и Ганга до Босфора и Черного моря. Приглашаю погрузиться в это блистательное время! Что вас ждет:• Мавзолей Гур Эмир — усыпальница Амира Темура, где также похоронены его ближайшие родственники и духовный наставник. Вы рассмотрите великолепную майолику и резную мозаику и узнаете о жизни великого завоевателя с рождения и до самой смерти. А также раскроете тайну вскрытия могилы Тамерлана и услышите о проклятии, которое он оставил после себя.

Площадь Регистан — сердце Самарканда, где расположены три старинных медресе. Вы услышите о жизни студентов в их кельях и о том, какие русские архитекторы приложили руку к реставрации архитектурного ансамбля и развитию города.

Мечеть Биби-Ханым — величественная пятничная мечеть, построенная Тамерланом для своей старшей жены после победоносного похода в Индию. Вы рассмотрите вылитые из семи сплавов металла ворота и узнаете, чьими силами было возведено это грандиозное сооружение и что говорили о нем европейские послы.

Сиабский базар — старейший базар Самарканда, где вы сможете приобрести местные сувениры, восточные сладости, свежие фрукты и горячие лепешки.

Мемориальный комплекс Шахи Зинда — один из лучших архитектурных ансамблей Средней Азии, который искусствоведы называют «застывшей музыкой» и «подлинным гимном человеческому труду». Я расскажу, как он связан с двоюродным братом пророка Мухаммеда и почему он стал вторым по значимости местом паломничества мусульман после Мекки. Важная информация:.

Мемориальный комплекс Шахи Зинда — один из лучших архитектурных ансамблей Средней Азии, который искусствоведы называют «застывшей музыкой» и «подлинным гимном человеческому труду». Я расскажу, как он связан с двоюродным братом пророка Мухаммеда и почему он стал вторым по значимости местом паломничества мусульман после Мекки. Важная информация:.

• Мемориальный комплекс Шахи Зинда — один из лучших архитектурных ансамблей Средней Азии, который искусствоведы называют «застывшей музыкой» и «подлинным гимном человеческому труду». Я расскажу, как он связан с двоюродным братом пророка Мухаммеда и почему он стал вторым по значимости местом паломничества мусульман после Мекки. Важная информация: