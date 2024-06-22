Приглашаю вас очароваться культурным и историческим богатством столицы Тамерлана — великим Самаркандом на обзорно-исторической прогулке.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Знакомство с Самаркандом
Главную культурную ценность Самарканда представляют памятники эпохи Тамерлана. Именно в это время он стал благоустроенным цветущим городом и столицей обширной империи, границы которой простирались от рек Инд и Ганга до Босфора и Черного моря. Приглашаю погрузиться в это блистательное время! Что вас ждет:• Мавзолей Гур Эмир — усыпальница Амира Темура, где также похоронены его ближайшие родственники и духовный наставник. Вы рассмотрите великолепную майолику и резную мозаику и узнаете о жизни великого завоевателя с рождения и до самой смерти. А также раскроете тайну вскрытия могилы Тамерлана и услышите о проклятии, которое он оставил после себя.
- Площадь Регистан — сердце Самарканда, где расположены три старинных медресе. Вы услышите о жизни студентов в их кельях и о том, какие русские архитекторы приложили руку к реставрации архитектурного ансамбля и развитию города.
- Мечеть Биби-Ханым — величественная пятничная мечеть, построенная Тамерланом для своей старшей жены после победоносного похода в Индию. Вы рассмотрите вылитые из семи сплавов металла ворота и узнаете, чьими силами было возведено это грандиозное сооружение и что говорили о нем европейские послы.
- Сиабский базар — старейший базар Самарканда, где вы сможете приобрести местные сувениры, восточные сладости, свежие фрукты и горячие лепешки.
Мемориальный комплекс Шахи Зинда — один из лучших архитектурных ансамблей Средней Азии, который искусствоведы называют «застывшей музыкой» и «подлинным гимном человеческому труду». Я расскажу, как он связан с двоюродным братом пророка Мухаммеда и почему он стал вторым по значимости местом паломничества мусульман после Мекки. Важная информация:.
Мемориальный комплекс Шахи Зинда — один из лучших архитектурных ансамблей Средней Азии, который искусствоведы называют «застывшей музыкой» и «подлинным гимном человеческому труду». Я расскажу, как он связан с двоюродным братом пророка Мухаммеда и почему он стал вторым по значимости местом паломничества мусульман после Мекки. Важная информация:.
• Мемориальный комплекс Шахи Зинда — один из лучших архитектурных ансамблей Средней Азии, который искусствоведы называют «застывшей музыкой» и «подлинным гимном человеческому труду». Я расскажу, как он связан с двоюродным братом пророка Мухаммеда и почему он стал вторым по значимости местом паломничества мусульман после Мекки. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Мемориальный комплекс Шахи Зинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гурэмир Гробница Тамерлана
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Индивидуальная пешая прогулка по старому городу
- Услуга гида
- Входные билеты, питание, трансфер не включены в экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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