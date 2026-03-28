В Самарканде вас ждет встреча с историей на площади Регистан, участие в создании бумаги из коры тутовника и посещение ковровой фабрики, где вручную создаются шедевры из шелка. Завершите день дегустацией настоящего узбекского плова. Это путешествие станет настоящим открытием для ценителей культуры и традиций Востока. Каждое мгновение будет наполнено красотой и удивлением, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть площадь Регистан
- 🧵 Изучить процесс создания шелковых ковров
- 📜 Поучаствовать в изготовлении бумаги
- 🍛 Попробовать лучший плов
- 🌿 Насладиться культурой и традициями
Что можно увидеть
- Регистан
Описание экскурсииИменно в Самарканде вы увидите архитектурный шедевр средневековья - площадь под названием Регистан, поучаствуете в процессе изготовления необычной бумаги из коры шелковицы, посетите ковровую фабрику, где вручную шьются шелковые ковры неописуемой красоты, отведаете самый вкусный плов в нашей стране (да простят меня остальные города), запивая зелёным чаем с узбекскими лимонами. Да что рассказывать! Приезжайте в гости и сами всё увидите.
по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан
- Мавзолей Тамерлана
- Некрополь Шохи-зинда
- Мечеть Биби-ханым
- Бумажная фабрика
- Рынок
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Обсерватория Улугбека
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Прекрасная экскурсия по Самарканду. Гид Олег выше всяких похвал, много информации о городе, об истории и традициях. Все проходило в очень комфортном темпе и обстоятельно. Большое спасибо за доставленное удовольствие!
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М
Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с городом. Продуманный маршрут, сочетание пешеходных и автомобильных участков. Было познавательно и комфортно: автомобиль, пунктуальность, общение. Мы с мужем были вдвоем, Тимур забрал нас у гостиницы и по окончании отвез в нужное нам место. Спасибо, Тимур.
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Л
Тимур, хорошо знает историю и очень любит свой город! Рекомендуем!
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О
Потрясающе! Нет смысла пересказывать или описывать. Берите экскурсию и наслаждайтесь историей! Задавайте вопросы, все гиды любят общительных. Оценка 10 из 10. Спасибо большое!
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Р
5 часов на одном дыхании! У нас гидом был потрясающий Дильшод (по договорённости с Тимуром, у нас сдвигался график из-за вылета в этот же день) и кажется этот человек знает
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A
Хочу выразить огромную благодарность гиду по Самарканду-Тимуру, он встретил на вокзале с поезда, показал и интересно рассказал про основные достопримечательности очень красивого города Самарканда. Тимур сам живёт в Самарканде и
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