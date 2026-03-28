Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В Самарканде вас ждет встреча с историей на площади Регистан, участие в создании бумаги из коры тутовника и посещение ковровой фабрики, где вручную создаются шедевры из шелка. Завершите день дегустацией настоящего узбекского плова. Это путешествие станет настоящим открытием для ценителей культуры и традиций Востока. Каждое мгновение будет наполнено красотой и удивлением, оставляя незабываемые впечатления 5 24 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Увидеть площадь Регистан

🧵 Изучить процесс создания шелковых ковров

📜 Поучаствовать в изготовлении бумаги

🍛 Попробовать лучший плов

🌿 Насладиться культурой и традициями

Тимур Ваш гид в Самарканде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% $95 выгода $9.50 $85.50 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 24 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Что можно увидеть Регистан

Описание экскурсии Именно в Самарканде вы увидите архитектурный шедевр средневековья - площадь под названием Регистан, поучаствуете в процессе изготовления необычной бумаги из коры шелковицы, посетите ковровую фабрику, где вручную шьются шелковые ковры неописуемой красоты, отведаете самый вкусный плов в нашей стране (да простят меня остальные города), запивая зелёным чаем с узбекскими лимонами. Да что рассказывать! Приезжайте в гости и сами всё увидите.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Регистан

Мавзолей Тамерлана

Некрополь Шохи-зинда

Мечеть Биби-ханым

Бумажная фабрика

Рынок Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Входные билеты

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: Обсерватория Улугбека Когда и сколько длится? Когда: по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.