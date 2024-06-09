Дониер — ваша команда гидов в Самарканде

Меня зовут Дониер. Я родился, вырос и живу в Самарканде. На протяжении 7 лет знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями родного города и Узбекистана в целом. Особое внимание уделяю богатой культуре нашего народа, особенно её практической стороне. Работаю с командой увлечённых гидов. Будем рады видеть вас в гостях!