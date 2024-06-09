Самарканд был одним из важнейших городов на пути древнего торгового маршрута: здесь находился крупный центр производства шёлковых тканей — главного товара караванов. На экскурсии вы познакомитесь с традициями этого тонкого ремесла. Посетите бумажную и ковровую фабрики, а также поучаствуете в мастер-классе по вышивке платков.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Самаркандские мастера на протяжении многих поколений занимались изготовлением изделий из шёлка. Вы узнаете об истории развития шёлкового производства и познакомитесь с традиционными орнаментами, которыми украшали искусные работы. Восток — дело тонкое, и тонкость проявляется во всём. Вы увидите, что каждый узор имеет своё значение и символику.
В нашей программе:
- Бумажная фабрика. В деревне Конигиль вы посетите предприятие, на котором изготавливают знаменитую на весь мир шёлковую бумагу по технологии 8 века.
- Площадь Регистан. Вы рассмотрите памятники архитектуры 15-17 веков. А главное, посетите мастер-класс по изготовлению шёлковых шарфов и научитесь основам восточной вышивки «сюзане».
- Ковровая фабрика. Мастера покажут вам технологию ковроткачества и поделятся главными секретами в плетении шёлковых ковров.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер и посещение всех объектов программы
- Дополнительных расходов не предвидится
- В основном, места маршрута — это не закрытые помещения, нужно будет одеваться по погоде
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониер — ваша команда гидов в Самарканде
Меня зовут Дониер. Я родился, вырос и живу в Самарканде. На протяжении 7 лет знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями родного города и Узбекистана в целом. Особое внимание уделяю богатой культуре нашего народа, особенно её практической стороне. Работаю с командой увлечённых гидов. Будем рады видеть вас в гостях!Задать вопрос
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