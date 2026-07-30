Экскурсия "Сияние куполов древнего Самарканда" приглашает вас в увлекательное путешествие по самым живописным и исторически значимым местам города.
Вас ждет встреча с величественным мавзолеем Гур-Эмир, прогулка по восхитительной площади Регистан, осмотр
Вас ждет встреча с величественным мавзолеем Гур-Эмир, прогулка по восхитительной площади Регистан, осмотр
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю Самарканда
- 📜 Уникальные легенды и рассказы
- 🏛 Посещение знаменитых достопримечательностей
- 🖌 Участие в мастер-классе по изготовлению шёлковой бумаги
- 🍲 Дегустация традиционного узбекского плова
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мемориальный комплекс Шахи Зинда
- Бумажная фабрика «Конигиль»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём экскурсию с посещения усыпальницы Амира Темура — мавзолея Гур-Эмир. Вы полюбуетесь роскошным внутренним убранством и узнаете легенды, связанные с гробницей легендарного завоевателя.
Затем покажу вам визитную карточку Узбекистана — площадь Регистан. Расскажу, почему она так называется, когда была построена и какие здания на ней находятся.
Мемориальный комплекс Шахи Зинда — следующая точка на нашем маршруте. Здесь отражена 20-вековая история Самарканда. Прогуливаясь по главной улице, полюбуемся изящными усыпальницами и, конечно, заглянем внутрь. По пути вы узнаете, где в городе находится «Святой дедушка», и как появились болтливые мужчины и умные женщины.
После отправимся на бумажную фабрику «Конигиль», где вы поучаствуете в изготовлении шёлковой бумаги по уникальным технологиям 2 века. После экскурсии вы станете настоящими востоковедами, будете знать все традиции и обычаи узбекского народа, раскроете секрет изготовления майолики, мозаики и терракоты, освоите гончарное ремесло и, возможно, даже создадите свой глиняный шедевр.
Ну и, конечно, какой Восток без сытного обеда! Самаркандский плов — один из самых вкусных на территории всего Узбекистана (да простят меня остальные регионы!). Я посоветую вам лучшие места для трапезы, чтобы Самарканд точно навсегда остался в вашем сердце.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Starex или Chevrolet Ravon (в зависимости от размера группы).
- Обед и входные билеты оплачиваются отдельно ($12 — для взрослых и $6 — для детей до 14 лет).
в понедельник в 11:00, во вторник в 10:00, 11:00 и 12:00, в среду в 12:30 и 13:00, в четверг и пятницу в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00, в воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$29
|Дети до 14 лет
|$17
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мавзолей Гур эмир
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник в 10:00, 11:00 и 12:00, в среду в 12:30 и 13:00, в четверг и пятницу в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00, в воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 477 туристов
Меня зовут Тимур, с 2016 года активно работаю в сфере туризма. За годы работы создал несколько маршрутов по разным направлениям, в том числе гастрономический и историко-культурный. Большую часть своего свободного времени провожу за чтением исторических и документальных книг, поэтому ни один ваш вопрос не останется без ответа! Рад видеть каждого из вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Осталось прекрасное впечатление от экскурсии. Гид Тимур прекрасно рассказал о всех достопримечательностям Самарканда, в интересной форме. Очень понравилось посещение мавзолея Амира Темура,рассказ о его жизни и подвигах, прогулка по мемориальному
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Были на экскурсии вдвоем с мамой, в январе. Все организовано на высоте! Четко, все вовремя, Тимур очень эрудирован, много нам рассказал об истории и повседневной жизни города и страны! Бумажная
+4
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Очень понравилась экскурсия, Тимур интересный рассказчик, очень интеллигентный, грамотно и структурированно все рассказывал и показывал, было познавательно и взрослым, и дочке 14 лет. Рекомендую!
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Запоминающаяся познавательная экскурсия по знаковым местам древнего Самарканда и на ручное производство шелковой бумаги по старинным технологиям. Прекрасно подходит для первого знакомства с городом и его хрестоматийными достопримечательностями. Ответственный эрудированный
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Очень понравилась экскурсия 👍 Даже ребенок отметил экскурсию как один из самых запоминающихся моментов из отпуска) Забрали из отеля, очень удобно. Передвигались в нашем темпе (с нами были пенсионеры, быстро не получалось). Накануне связались, подтвердили запись. Плов успели поесть, вкусно 👌 Рассказ был интересным и полезным ✅ Фотографии получились отличными. Рекомендуем!
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С
Тимура можно с полной уверенностью рекомендовать. Это не просто прекрасный экскурсовод, который владеет материалом, но и «свой человек» в Самарканде, кто может посоветовать где поесть самый вкусный плов и купить лучшие сувениры и подарки.
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