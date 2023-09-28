Сияние куполов древнего Самарканда

Посетить ключевые достопримечательности города и окунуться в его историю на экскурсии в мини-группе

5
1 отзыв
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Эта экскурсия посвящена прошлому и настоящему Самарканда.

Я открою для вас самые интересные локации: вы побываете на известной площади Регистан и узнаете её историю, погуляете по древнему некрополю Шахи Зинда, прикоснётесь к секретам производства «той самой» шёлковой бумаги по технологиям 2 века нашей эры и попробуете традиционный узбекский плов.
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Сияние куполов древнего Самарканда
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начнём экскурсию с посещения усыпальницы Амира Темура — мавзолея Гур-Эмир. Вы полюбуетесь роскошным внутренним убранством и узнаете легенды, связанные с гробницей легендарного завоевателя.
Затем покажу вам визитную карточку Узбекистана — площадь Регистан. Расскажу, почему она так называется, когда была построена и какие здания на ней находятся.
Мемориальный комплекс Шахи Зинда — следующая точка на нашем маршруте. Здесь отражена 20-вековая история Самарканда. Прогуливаясь по главной улице, полюбуемся изящными усыпальницами и, конечно, заглянем внутрь. По пути вы узнаете, где в городе находится «Святой дедушка», и как появились болтливые мужчины и умные женщины.
После отправимся на бумажную фабрику «Конигиль», где вы поучаствуете в изготовлении шёлковой бумаги по уникальным технологиям 2 века. После экскурсии вы станете настоящими востоковедами, будете знать все традиции и обычаи узбекского народа, раскроете секрет изготовления майолики, мозаики и терракоты, освоите гончарное ремесло и, возможно, даже создадите свой глиняный шедевр.
Ну и, конечно, какой Восток без сытного обеда! Самаркандский плов — один из самых вкусных на территории всего Узбекистана (да простят меня остальные регионы!). Я посоветую вам лучшие места для трапезы, чтобы Самарканд точно навсегда остался в вашем сердце.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Starex или Chevrolet Ravon (в зависимости от размера группы).
  • Обед и входные билеты оплачиваются отдельно ($12 — для взрослых и $6 — для детей до 14 лет).

в понедельник в 17:00, в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мавзолей Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00, в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
28 сен 2023
Всё отлично, мне всё понравилось!! Рекомендую! Единственное, что не понравилось: в описании указано, что гид забирает из отеля. Но это не так и нужно было ехать на место встречи. У меня плохо с ориентировкой, поэтому мне было сложно.

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Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Площадь Регистан
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