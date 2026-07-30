Что вас ожидает

Начнём экскурсию с посещения усыпальницы Амира Темура — мавзолея Гур-Эмир. Вы полюбуетесь роскошным внутренним убранством и узнаете легенды, связанные с гробницей легендарного завоевателя.

Затем покажу вам визитную карточку Узбекистана — площадь Регистан. Расскажу, почему она так называется, когда была построена и какие здания на ней находятся.

Мемориальный комплекс Шахи Зинда — следующая точка на нашем маршруте. Здесь отражена 20-вековая история Самарканда. Прогуливаясь по главной улице, полюбуемся изящными усыпальницами и, конечно, заглянем внутрь. По пути вы узнаете, где в городе находится «Святой дедушка», и как появились болтливые мужчины и умные женщины.

После отправимся на бумажную фабрику «Конигиль», где вы поучаствуете в изготовлении шёлковой бумаги по уникальным технологиям 2 века. После экскурсии вы станете настоящими востоковедами, будете знать все традиции и обычаи узбекского народа, раскроете секрет изготовления майолики, мозаики и терракоты, освоите гончарное ремесло и, возможно, даже создадите свой глиняный шедевр.

Ну и, конечно, какой Восток без сытного обеда! Самаркандский плов — один из самых вкусных на территории всего Узбекистана (да простят меня остальные регионы!). Я посоветую вам лучшие места для трапезы, чтобы Самарканд точно навсегда остался в вашем сердце.

Организационные детали