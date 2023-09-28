Посетить ключевые достопримечательности города и окунуться в его историю на экскурсии в мини-группе
Эта экскурсия посвящена прошлому и настоящему Самарканда.
Я открою для вас самые интересные локации: вы побываете на известной площади Регистан и узнаете её историю, погуляете по древнему некрополю Шахи Зинда, прикоснётесь к секретам производства «той самой» шёлковой бумаги по технологиям 2 века нашей эры и попробуете традиционный узбекский плов.
Я открою для вас самые интересные локации: вы побываете на известной площади Регистан и узнаете её историю, погуляете по древнему некрополю Шахи Зинда, прикоснётесь к секретам производства «той самой» шёлковой бумаги по технологиям 2 века нашей эры и попробуете традиционный узбекский плов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начнём экскурсию с посещения усыпальницы Амира Темура — мавзолея Гур-Эмир. Вы полюбуетесь роскошным внутренним убранством и узнаете легенды, связанные с гробницей легендарного завоевателя.
Затем покажу вам визитную карточку Узбекистана — площадь Регистан. Расскажу, почему она так называется, когда была построена и какие здания на ней находятся.
Мемориальный комплекс Шахи Зинда — следующая точка на нашем маршруте. Здесь отражена 20-вековая история Самарканда. Прогуливаясь по главной улице, полюбуемся изящными усыпальницами и, конечно, заглянем внутрь. По пути вы узнаете, где в городе находится «Святой дедушка», и как появились болтливые мужчины и умные женщины.
После отправимся на бумажную фабрику «Конигиль», где вы поучаствуете в изготовлении шёлковой бумаги по уникальным технологиям 2 века. После экскурсии вы станете настоящими востоковедами, будете знать все традиции и обычаи узбекского народа, раскроете секрет изготовления майолики, мозаики и терракоты, освоите гончарное ремесло и, возможно, даже создадите свой глиняный шедевр.
Ну и, конечно, какой Восток без сытного обеда! Самаркандский плов — один из самых вкусных на территории всего Узбекистана (да простят меня остальные регионы!). Я посоветую вам лучшие места для трапезы, чтобы Самарканд точно навсегда остался в вашем сердце.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Starex или Chevrolet Ravon (в зависимости от размера группы).
- Обед и входные билеты оплачиваются отдельно ($12 — для взрослых и $6 — для детей до 14 лет).
в понедельник в 17:00, в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Мавзолей Амира Тимура
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 17:00, в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Тимур, с 2016 года активно работаю в сфере туризма. За годы работы создал несколько маршрутов по разным направлениям, в том числе гастрономический и историко-культурный. Большую часть своего свободного времени провожу за чтением исторических и документальных книг, поэтому ни один ваш вопрос не останется без ответа! Рад видеть каждого из вас!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
28 сен 2023
Всё отлично, мне всё понравилось!! Рекомендую! Единственное, что не понравилось: в описании указано, что гид забирает из отеля. Но это не так и нужно было ехать на место встречи. У меня плохо с ориентировкой, поэтому мне было сложно.
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