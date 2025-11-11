Мои заказы

Знакомство с Самаркандом и день у горных озёр Таджикистана. Индивидуальный тур

Полюбоваться Фанскими горами, погостить в таджикском селе и осмотреть архитектуру Самарканда
Первый день мы проведём в одном из самых древних городов мира.

Начнём с посещения мавзолея Гур-Эмир, где покоится сам Тамерлан, исследуем архитектурные шедевры площади Регистан, заглянем на Сиаб-базар, где можно продегустировать
восточные сладости и другие традиционные угощения.

На второй день отправимся в соседний Таджикистан, где вас ждут живописные Фанские горы и Семь озёр — настоящее природное чудо Центральной Азии.

Вы насладитесь чарующими пейзажами и цветом водоёмов, а в небольшой деревушке побеседуете с местными жителями.

Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Расстояние от Самарканда до Семи озёр — 120 км.
На прохождение границы между странами обычно уходит около 10 минут.

Проживание. Hotel Shahdil, размещение 2-местное.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. В ходе тура можно будет попробовать традиционные блюда, такие как самаркандский плов, узбекские лепёшки и халису. По запросу могут быть предложены вегетарианские блюда.

Транспорт. Chery Tigo 7 Pro, Chevrolet Captiva, Grand Starekx. Все автомобили оснащены кондиционером, USB-портами, мини-баром и климат-контролем.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

История и архитектура Самарканда

Начнём с увлекательной экскурсии по Самарканду: я погружу вас в историю и культуру этого древнего города. Мы побываем в мавзолее Гур-Эмир — усыпальнице великого полководца Тамерлана и его потомков, где вы узнаете о золотом веке Тимуридов. Далее отправимся на площадь Регистан и осмотрим величественные медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. После вас ждёт перерыв на чай и восточные сладости. Затем мы переместимся к мечети Биби-Ханум, а также прогуляемся по Сиаб-базару: у вас будет возможность попробовать халву, сухофрукты и другие традиционные угощения.

Во время обеда вы отведаете знаменитого самаркандского плова (не входит в стоимость). Завершим посещением некрополя Шахи-Зинда и обсерватории Улугбека, где вы сможете узнать о научных открытиях великого астронома и увидеть его сохранившиеся труды. Вечером пройдём по пешеходной улице Ислама Каримова, где можно заглянуть в уютные кофейни и сувенирные лавочки.

Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.

История и архитектура СамаркандаИстория и архитектура СамаркандаИстория и архитектура СамаркандаИстория и архитектура СамаркандаИстория и архитектура Самарканда
2 день

Путешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение села

Сегодня мы отправимся в соседний Таджикистан. Через час пути доберёмся до границы, которую пересечём за 30-40 минут. Затем по горным серпантинам поедем в Фанские горы, где посетим Маргузорские озёра, также известные как Семь озёр. Начнем с озера, расположенного на высоте 1640 метров, и постепенно будем подниматься к озеру на отметке 2400 метров. В каждом месте будем останавливаться на 10-20 минут, чтобы прогуляться, полюбоваться невероятными видами и цветом воды и сделать потрясающие фотографии. Также заглянем в одно из сёл, где вы сможете пообщаться с местными жителями и узнать об укладе их жизни.

После поедем обратно. Пересечём границу и вернёмся в Самарканд.

Продолжительность экскурсии: 8–9 часов.

Путешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение селаПутешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение селаПутешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение селаПутешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение селаПутешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение селаПутешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение села

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и минеральная вода для каждого участника
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсии с профессиональными гидами по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Самарканда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности (примерная стоимость на человека - $19)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, точные место и время - по договорённости
Завершение: Самарканд, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2192 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
