Начнём с посещения мавзолея Гур-Эмир, где покоится сам Тамерлан, исследуем архитектурные шедевры площади Регистан, заглянем на Сиаб-базар, где можно продегустировать
Описание тура
Организационные детали
Расстояние от Самарканда до Семи озёр — 120 км.
На прохождение границы между странами обычно уходит около 10 минут.
Проживание. Hotel Shahdil, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. В ходе тура можно будет попробовать традиционные блюда, такие как самаркандский плов, узбекские лепёшки и халису. По запросу могут быть предложены вегетарианские блюда.
Транспорт. Chery Tigo 7 Pro, Chevrolet Captiva, Grand Starekx. Все автомобили оснащены кондиционером, USB-портами, мини-баром и климат-контролем.
Возраст участников. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
История и архитектура Самарканда
Начнём с увлекательной экскурсии по Самарканду: я погружу вас в историю и культуру этого древнего города. Мы побываем в мавзолее Гур-Эмир — усыпальнице великого полководца Тамерлана и его потомков, где вы узнаете о золотом веке Тимуридов. Далее отправимся на площадь Регистан и осмотрим величественные медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. После вас ждёт перерыв на чай и восточные сладости. Затем мы переместимся к мечети Биби-Ханум, а также прогуляемся по Сиаб-базару: у вас будет возможность попробовать халву, сухофрукты и другие традиционные угощения.
Во время обеда вы отведаете знаменитого самаркандского плова (не входит в стоимость). Завершим посещением некрополя Шахи-Зинда и обсерватории Улугбека, где вы сможете узнать о научных открытиях великого астронома и увидеть его сохранившиеся труды. Вечером пройдём по пешеходной улице Ислама Каримова, где можно заглянуть в уютные кофейни и сувенирные лавочки.
Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.
Путешествие в Таджикистан: Маргузорские озёра и посещение села
Сегодня мы отправимся в соседний Таджикистан. Через час пути доберёмся до границы, которую пересечём за 30-40 минут. Затем по горным серпантинам поедем в Фанские горы, где посетим Маргузорские озёра, также известные как Семь озёр. Начнем с озера, расположенного на высоте 1640 метров, и постепенно будем подниматься к озеру на отметке 2400 метров. В каждом месте будем останавливаться на 10-20 минут, чтобы прогуляться, полюбоваться невероятными видами и цветом воды и сделать потрясающие фотографии. Также заглянем в одно из сёл, где вы сможете пообщаться с местными жителями и узнать об укладе их жизни.
После поедем обратно. Пересечём границу и вернёмся в Самарканд.
Продолжительность экскурсии: 8–9 часов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и минеральная вода для каждого участника
- Все трансферы по маршруту
- Экскурсии с профессиональными гидами по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Самарканда и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи и достопримечательности (примерная стоимость на человека - $19)