Начнём с увлекательной экскурсии по Самарканду: я погружу вас в историю и культуру этого древнего города. Мы побываем в мавзолее Гур-Эмир — усыпальнице великого полководца Тамерлана и его потомков, где вы узнаете о золотом веке Тимуридов. Далее отправимся на площадь Регистан и осмотрим величественные медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. После вас ждёт перерыв на чай и восточные сладости. Затем мы переместимся к мечети Биби-Ханум, а также прогуляемся по Сиаб-базару: у вас будет возможность попробовать халву, сухофрукты и другие традиционные угощения.

Во время обеда вы отведаете знаменитого самаркандского плова (не входит в стоимость). Завершим посещением некрополя Шахи-Зинда и обсерватории Улугбека, где вы сможете узнать о научных открытиях великого астронома и увидеть его сохранившиеся труды. Вечером пройдём по пешеходной улице Ислама Каримова, где можно заглянуть в уютные кофейни и сувенирные лавочки.

Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.