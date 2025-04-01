5 дней
В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
Приготовить самаркандский плов, увидеть, как делают шёлковую бумагу, и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Самарканда, время по договорённости
1 апр в 10:00
7 апр в 10:00
$999 за человека
2 дня
Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль
Понаблюдать за жизнью местных в кишлаках, побывать на высоте 2400 метров и полюбоваться озёрами
Начало: Самарканд, 8:00
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
€490 за всё до 3 чел.
2 дня
Знакомство с Самаркандом и день у горных озёр Таджикистана. Индивидуальный тур
Полюбоваться Фанскими горами, погостить в таджикском селе и осмотреть архитектуру Самарканда
Начало: Самарканд, точные место и время - по договорённост...
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
40 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Перезагрузка»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Самарканде в марте 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 490 до 40 000.
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Перезагрузка», цены от $490. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май