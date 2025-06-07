Знакомство с Самаркандом и день у горных озёр Таджикистана. Индивидуальный тур
Полюбоваться Фанскими горами, погостить в таджикском селе и осмотреть архитектуру Самарканда
Начало: Самарканд, точные место и время - по договорённост...
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
40 000 ₽ за всё до 3 чел.
Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
Начало: Самарканд, точное место и время - по договорённост...
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
$500 за человека
Выходные под пение муэдзинов: основное и малоизведанное в Самарканде и окрестностях
Увидеть главные локации, посетить «Афрасиаб», бумажную мастерскую и еврейский квартал и испечь хлеб
Начало: Место вашего проживания в Самарканде, до 9:00
7 июн в 09:00
14 июн в 09:00
$322 за всё до 3 чел.
Восточный дуэт: путешествие по Самарканду и Бухаре
Поучаствовать в изготовлении бумаги, осмотреть усыпальницы и полюбоваться архитектурой медресе
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Самое главное»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Самарканде в июне 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Самое главное" можно забронировать 4 тура от 322 до 40 000.
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Самое главное», цены от 322₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август