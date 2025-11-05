А Алексей Все было отлично!

Экскурсия понравилась, организация в целом великолепна, все - супер!

Советую!

Н Натали

Е Екатерина Добрый день.

Хочу поделиться впечатлениями от поездки. Не смотря на дождливую погоду экскурсия прошла чудесным образом. Эти великолепные виды не возможно испортить ничем.

Отдельное спасибо экскурсоводу Бахе, весь день в поездке чувствовала себя, как за каменной стеной. 😁

П Пономаренко Прекрасная поездка, шикарные виды, посетили институт солнца- уникальное место, Чарвакское водохранилище- нереальная красота, ребёнок даже полетал на параплане. Отдельное спасибо гиду и водителю Бахе за внимание и терпение, интересный рассказ.

К Курганская Съездили на Чимган. Горнолыжный курорт Амирсой. Посмотрели горы, Чарвакское водохранилище. Наверное весной природа выглядит более нарядно.) Отличный электроавтомобиль. Предупредительный водитель. – экскурсовод. Нам всё понравилось.

Т Тимур Лучше гор могут быть только горы! Прекрасные виды! Очень красиво! Очень насыщенный день полный положительных эмоций! Живописное водохранилище! Канатная дорога! Посмотрели на наскальные древние рисунки, деревья в несколько обхватов. Можно заехать на крутые активности: институт солнца, водопады, слетать на пароплане, катер и разное другое.

Ю Юрий Отличная поездка. Экскурсовод и водитель Бахром провез по красивым местам, все рассказал, показал. То что хотелось увидеть и про что услышать. Интересный вежливый собеседник.

С Сергей На отличном комфортном автомобиле нас встретил Тура, за интересной беседой, спокойно провез по маршруту, показал лучшие локации, рассказал тонкости. Дополнительно к маршруту заехали в институт Солнца, все было организовано, договорено заранее по пути, очень чётко. Отлично пообедали местными блюдами тоже по рекомендации гида.

Самые лучшие впечатления от этого дня в горах, от красивейших мест и интересных разговоров. Спасибо большое!

С Светлана Большое спасибо гиду Бахтияру, рекомендуем его всем туристам. По дороге рассказал нам много интересного об истории и современной жизни Узбекистана, очень образованный и приятный собеседник. Выполнил все наши

пожелания, по нашей просьбе заехали дополнительно в винодельню, где продегустировали и купили вина. Амирсой просто великолепен, дух захватывает! Чарвак немного обмелел, но все-равно очень красив. Заехали посмотреть на петроглифы. Однозначная пятёрка и рекомендации!

М Мария

Н Наталия Все очень понравилось, Альберт очень грамотный специалист, хорошо подобрал гидов, остались очень довольны. Брали экскурсии на Чигман и Чарвакское водохранилище и еще экскурсию по Бухаре. Советую 👍🏻

О Оксана Очень красивые виды! Особенно впечатлили горы во время двухчасовой прогулки по канатной дороге и водохранилище. Ехали с комфортом на электрокаре, кушали вкусно, общались с гидом. Альберт доброжелательный и корректирует программу под потребности. Рекомендуем, если хочется насладиться природой

К Константин У нас была экскурсия в Амирсой, Чимган и к Чарвакскому водохранилищу. Данная экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Альберт отличный гид, приятный собеседник, аккуратный водитель, пунктуальный и внимательный человек. Спасибо Вам большое! Всем рекомендую! 🔥

О Ольга Всё отлично. Написала по факту день в день, что готовы сейчас ехать, через 30 минут машина уже была у нас. Супер оперативность! Гид-водитель общительный и обходительный человек. Везде побывали и даже искупались и вкусно поели. Очень Вам благодарны!