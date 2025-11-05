Экскурсия с обзором современного горнолыжного курорта Амирсой. Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь красивыми видами Тянь-Шанскими гор. Остановимся на Чарвакском водохранилище, в летние мес. сможете искупаться. Увидите вековые чинары и древние петроглифы. Обед с панорамным видом на горы. Скорректирую маршрут. Доп. локации Институт Солнца, Водопад «Пальтао», Узумфермер (семейная винодельня), Заповедник Сукок, Мечеть Хазрат Али Бува и др.
Описание экскурсииЧто Вас ожидает Горнолыжный курорт Амирсой — расположен в 70 км. от Ташкента на отрогах Чаткальского Хребта в западной части Тянь-Шанских гор. Курорт Амирсой — это современный всесезонный горный курорт Узбекистана, построенный в соответствии с мировыми стандартами располагающийся на площади 900 гектар где открыты трассы для катания на любой вкус. Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь шикарными видами: Тянь-Шанскими горами и пиком Большой Чимган. Чарвакское водохранилище-эта Жемчужина Западного Тянь-Шаня появилась совсем недавно, в 1970 году. Именно тогда была создана каменно-насыпная плотина высотой 168 метров, за которой, на слиянии рек Пскем, Коксу и Чаткал, образовалось прекрасное горное озеро — Чарвакское водохранилище — голубая вода которого в жаркие летние дни так и манит к себе. В летние месяцы можно искупаться. Увидите многовековые чинары и древние наскальные рисунки «петроглифы». Обед с панорамным видом. После насыщенного приключениями дня мы заедем в Бочки — популярное место среди местных жителей, где из множества кафе национальной кухни открывается потрясающий вид на горы, Чарвакское водохранилище и плотину. Здесь вы сможете отдохнуть и оценить любимые блюда ташкентцев. Скорректирую маршрут. (Институт Солнца, Узумфермер, Заповедник Сукок, Мечеть Хазиат Али Бува, Водопад Пальтао и др) Важная информация: - Электрокар или кроссовер (по запросу, уточняйте в переписке!) - Для большой компании, 7ми местный минивэн Hyundai. - Форма оплаты любая, в том числе на рос-е карты.
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Чимганские горы
- Чарвакское водохранилище
- Канатная дорога Ходжикент
- Вековые чинары
- Древние петроглифы
- По запросу для большей компании минивэн
- Услуги гида
- Транспорт.
- Хорошее настроение
- Канатная дорога Амирсой 17-20$ с чел.
- Обед по желанию
Отель, в котором вы остановились
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Электрокар или кроссовер (по запросу, уточняйте в переписке!)
- Для большой компании, 7ми местный минивэн Hyundai
- Форма оплаты любая, в том числе на рос-е карты
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
5 ноя 2025
Все было отлично!
Экскурсия понравилась, организация в целом великолепна, все - супер!
Советую!
Советую!
Экскурсия понравилась, организация в целом великолепна, все - супер!
Советую!
Натали
1 ноя 2025
Екатерина
31 окт 2025
Добрый день.
Хочу поделиться впечатлениями от поездки. Не смотря на дождливую погоду экскурсия прошла чудесным образом. Эти великолепные виды не возможно испортить ничем.
Отдельное спасибо экскурсоводу Бахе, весь день в поездке чувствовала себя, как за каменной стеной. 😁
Хочу поделиться впечатлениями от поездки. Не смотря на дождливую погоду экскурсия прошла чудесным образом. Эти великолепные виды не возможно испортить ничем.
Отдельное спасибо экскурсоводу Бахе, весь день в поездке чувствовала себя, как за каменной стеной. 😁
Пономаренко
30 окт 2025
Прекрасная поездка, шикарные виды, посетили институт солнца- уникальное место, Чарвакское водохранилище- нереальная красота, ребёнок даже полетал на параплане. Отдельное спасибо гиду и водителю Бахе за внимание и терпение, интересный рассказ.
Курганская
16 окт 2025
Съездили на Чимган. Горнолыжный курорт Амирсой. Посмотрели горы, Чарвакское водохранилище. Наверное весной природа выглядит более нарядно.) Отличный электроавтомобиль. Предупредительный водитель. – экскурсовод. Нам всё понравилось.
Тимур
8 окт 2025
Лучше гор могут быть только горы! Прекрасные виды! Очень красиво! Очень насыщенный день полный положительных эмоций! Живописное водохранилище! Канатная дорога! Посмотрели на наскальные древние рисунки, деревья в несколько обхватов. Можно заехать на крутые активности: институт солнца, водопады, слетать на пароплане, катер и разное другое.
Юрий
5 окт 2025
Отличная поездка. Экскурсовод и водитель Бахром провез по красивым местам, все рассказал, показал. То что хотелось увидеть и про что услышать. Интересный вежливый собеседник.
Сергей
3 окт 2025
На отличном комфортном автомобиле нас встретил Тура, за интересной беседой, спокойно провез по маршруту, показал лучшие локации, рассказал тонкости. Дополнительно к маршруту заехали в институт Солнца, все было организовано, договорено заранее по пути, очень чётко. Отлично пообедали местными блюдами тоже по рекомендации гида.
Самые лучшие впечатления от этого дня в горах, от красивейших мест и интересных разговоров. Спасибо большое!
Самые лучшие впечатления от этого дня в горах, от красивейших мест и интересных разговоров. Спасибо большое!
Самые лучшие впечатления от этого дня в горах, от красивейших мест и интересных разговоров. Спасибо большое!
Светлана
1 окт 2025
Большое спасибо гиду Бахтияру, рекомендуем его всем туристам. По дороге рассказал нам много интересного об истории и современной жизни Узбекистана, очень образованный и приятный собеседник. Выполнил все наши
пожелания, по нашей просьбе заехали дополнительно в винодельню, где продегустировали и купили вина. Амирсой просто великолепен, дух захватывает! Чарвак немного обмелел, но все-равно очень красив. Заехали посмотреть на петроглифы. Однозначная пятёрка и рекомендации!
пожелания, по нашей просьбе заехали дополнительно в винодельню, где продегустировали и купили вина. Амирсой просто великолепен, дух захватывает! Чарвак немного обмелел, но все-равно очень красив. Заехали посмотреть на петроглифы. Однозначная пятёрка и рекомендации!
Мария
30 сен 2025
Наталия
28 сен 2025
Все очень понравилось, Альберт очень грамотный специалист, хорошо подобрал гидов, остались очень довольны. Брали экскурсии на Чигман и Чарвакское водохранилище и еще экскурсию по Бухаре. Советую 👍🏻
Оксана
24 сен 2025
Очень красивые виды! Особенно впечатлили горы во время двухчасовой прогулки по канатной дороге и водохранилище. Ехали с комфортом на электрокаре, кушали вкусно, общались с гидом. Альберт доброжелательный и корректирует программу под потребности. Рекомендуем, если хочется насладиться природой
Константин
24 сен 2025
У нас была экскурсия в Амирсой, Чимган и к Чарвакскому водохранилищу. Данная экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Альберт отличный гид, приятный собеседник, аккуратный водитель, пунктуальный и внимательный человек. Спасибо Вам большое! Всем рекомендую! 🔥
Ольга
16 сен 2025
Всё отлично. Написала по факту день в день, что готовы сейчас ехать, через 30 минут машина уже была у нас. Супер оперативность! Гид-водитель общительный и обходительный человек. Везде побывали и даже искупались и вкусно поели. Очень Вам благодарны!
Анатолий
13 сен 2025
Были на экскурсии 12.09.2025г. Организатор был Альберт, гидом Абдугалиб. Впечатления просто потрясающие. Организация и исполнение на высшем уровне. Гид Абдугалиб очень интересный и эрудированый человек, очень интересно всё рассказал и показал. Ни на минуту не торопил. В общем впечатления на 10+. Всем рекомендую экскурсии от Альберта.
