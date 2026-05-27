Мои заказы

Дорога через облака: к перевалу Камчик и древнему Чадаку из Ташкента

Увидеть легендарные горные барьеры и понять, как они формировали историю всей Центральной Азии
Вы проедете по следам завоевателей и торговых караванов. Узнаете, как природная изоляция Ферганской долины повлияла на характер, ремёсла и политику региона. Взглянете на кишлак как на модель мира.

И уедете с пониманием, что история Узбекистана — это не только дворцы и мечети, а прежде всего диалог человека с суровой и величественной природой.
Дорога через облака: к перевалу Камчик и древнему Чадаку из Ташкента
Дорога через облака: к перевалу Камчик и древнему Чадаку из Ташкента
Дорога через облака: к перевалу Камчик и древнему Чадаку из Ташкента

Описание экскурсии

Особенности маршрута

Поездка в Чадак через Камчик считается двухдневным маршрутом из-за сложной дороги. Моя программа — результат точного расчёта: очень ранний выезд, полноприводный внедорожник и опытный гид-водитель, который знает каждую петлю местных дорог.
Для участия в экскурсии важно быть в хорошей физической форме: вас ждёт 16-часовой день с переездами по серпантину и пешим подъёмом.

План путешествия

6:00 — выезд из Ташкента

Ранний старт, чтобы избежать пробок и первыми подняться в горы.

08:30–10:30 — перевал Камчик

Остановки на смотровых площадках в утреннем свете. Суровые хребты Чаткаля, горный серпантин, панорамы Ферганской долины. Вы узнаете, почему этот перевал веками отделял долину от внешнего мира и как строительство тоннеля в 2010-х изменило экономику региона. По желанию — аттракционы над ущельем:

  • зиплайн на высоте более 2200 м
  • джампинг
  • подвесной мост
  • канатная дорога

11:00–12:30 — спуск в Ферганскую долину и переезд в Чадак

Дорога вдоль реки, ферганские сады и кишлаки. Вы увидите, как резко меняются природа, климат и архитектура по другую сторону гор. А я объясню, как расположение домов, садов и общественного пространства отражает иерархию ценностей и способ выживания в горах.

12:30–15:30 — Чадак

Здесь обсудим, почему горные источники обожествляли и как вода определяла жизнь в засушливой Азии на протяжении тысячелетий. Вас ждёт:

  • пешая прогулка к «Плачущей скале» (Чош-Тиош)
  • родник с водой, которая не замерзает зимой
  • легенда о девушке, превращённой в скалу
  • ореховые рощи и старые сады
  • возможность загадать желание у источника
  • обед в чайхане или гостевом доме (шурпа, лепёшки, свежие овощи)

16:00–18:00 — дорога к перевалу

Обратный путь через горы. Возможна короткая остановка для фотографий в другом освещении.

18:00–22:30 — возвращение в Ташкент

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне или седане. Детские кресла предоставлю по запросу
  • Экскурсия не подойдёт беременным, а также путешественникам с серьёзными ограничениями по здоровью и боязнью высоты
  • Если вы планируете участвовать в активностях на перевале Камчик, сообщите об этом при бронировании. Это поможет мне заранее выстроить время на перевале и предупредить о важных нюансах программы
  • Участие в активностях увеличит продолжительность программы на 1–1,5 часа

Что включено в стоимость, а что — нет:

  • В цену входит: трансфер, вода, обед и услуги гида
  • Дополнительные расходы (по желанию): зиплайн — 100 000–150 000 сум за чел., подвесной мост — 30 000–50 000 сум за чел., канатная дорога — 50 000–80 000 сум за чел., джампинг — 120 000–200 000 сум за чел.
  • Стоимость активностей может меняться. Я помогу с покупкой билетов

в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Амира Тимура (Ташкент)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 57 туристов
Я не просто гид — я проводник в мир тайн Чарвака и Чимгана. Вот почему путешественники выбирают мои туры: — профессионализм: много лет вожу группы по Узбекистану — образование: гид-экскурсовод. Могу объяснить, почему
читать дальшеуменьшить

горы здесь синие, а мёд — горький — говорю на русском — нескучная подача. Рассказываю, например, как русско-географическое общество нашли петроглифы и почему советские учёные знали об аномальной зоне — беру с собой артефакты — кусок окаменелого дерева или карты 19 века — я люблю эти места. Знаю всех местных — от пасечника Василия до капитана катера — фото и видео сделаю в подарок — сниму на ваш телефон После экскурсии вы уедете не с сувенирами, а с ощущением, что открыли секретный Узбекистан.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Дорога через облака: к перевалу Камчик и древнему Чадаку из Ташкента»

Горное ожерелье Ташкента
На машине
8 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Горное ожерелье Ташкента
Чарвак, Чимган, Амирсой и Институт Солнца за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$50 за человека
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
231 отзыв
Индивидуальная
Лучший выбор
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от $135 за человека
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
На машине
Канатная дорога
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
Сегодня в 13:00
29 мая в 09:00
$154 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в горный оазис: Чимган и канатка Бельдерсая
На машине
Канатная дорога
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - в горный оазис: Чимган и канатка Бельдерсая
Путешествие к заснеженным вершинам Тянь-Шаня с подъемом на канатной дороге Бельдерсая и посещением Чарвакского водохранилища
Начало: У вашего отеля
30 мая в 09:30
4 июн в 09:00
$135 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
$135 за человека