Вы проедете по следам завоевателей и торговых караванов. Узнаете, как природная изоляция Ферганской долины повлияла на характер, ремёсла и политику региона. Взглянете на кишлак как на модель мира. И уедете с пониманием, что история Узбекистана — это не только дворцы и мечети, а прежде всего диалог человека с суровой и величественной природой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Особенности маршрута

Поездка в Чадак через Камчик считается двухдневным маршрутом из-за сложной дороги. Моя программа — результат точного расчёта: очень ранний выезд, полноприводный внедорожник и опытный гид-водитель, который знает каждую петлю местных дорог.

Для участия в экскурсии важно быть в хорошей физической форме: вас ждёт 16-часовой день с переездами по серпантину и пешим подъёмом.

План путешествия

6:00 — выезд из Ташкента

Ранний старт, чтобы избежать пробок и первыми подняться в горы.

08:30–10:30 — перевал Камчик

Остановки на смотровых площадках в утреннем свете. Суровые хребты Чаткаля, горный серпантин, панорамы Ферганской долины. Вы узнаете, почему этот перевал веками отделял долину от внешнего мира и как строительство тоннеля в 2010-х изменило экономику региона. По желанию — аттракционы над ущельем:

зиплайн на высоте более 2200 м

джампинг

подвесной мост

канатная дорога

11:00–12:30 — спуск в Ферганскую долину и переезд в Чадак

Дорога вдоль реки, ферганские сады и кишлаки. Вы увидите, как резко меняются природа, климат и архитектура по другую сторону гор. А я объясню, как расположение домов, садов и общественного пространства отражает иерархию ценностей и способ выживания в горах.

12:30–15:30 — Чадак

Здесь обсудим, почему горные источники обожествляли и как вода определяла жизнь в засушливой Азии на протяжении тысячелетий. Вас ждёт:

пешая прогулка к «Плачущей скале» (Чош-Тиош)

родник с водой, которая не замерзает зимой

легенда о девушке, превращённой в скалу

ореховые рощи и старые сады

возможность загадать желание у источника

обед в чайхане или гостевом доме (шурпа, лепёшки, свежие овощи)

16:00–18:00 — дорога к перевалу

Обратный путь через горы. Возможна короткая остановка для фотографий в другом освещении.

18:00–22:30 — возвращение в Ташкент

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне или седане. Детские кресла предоставлю по запросу

Экскурсия не подойдёт беременным, а также путешественникам с серьёзными ограничениями по здоровью и боязнью высоты

Если вы планируете участвовать в активностях на перевале Камчик, сообщите об этом при бронировании. Это поможет мне заранее выстроить время на перевале и предупредить о важных нюансах программы

Участие в активностях увеличит продолжительность программы на 1–1,5 часа

Что включено в стоимость, а что — нет: