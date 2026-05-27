И уедете с пониманием, что история Узбекистана — это не только дворцы и мечети, а прежде всего диалог человека с суровой и величественной природой.
Описание экскурсии
Особенности маршрута
Поездка в Чадак через Камчик считается двухдневным маршрутом из-за сложной дороги. Моя программа — результат точного расчёта: очень ранний выезд, полноприводный внедорожник и опытный гид-водитель, который знает каждую петлю местных дорог.
Для участия в экскурсии важно быть в хорошей физической форме: вас ждёт 16-часовой день с переездами по серпантину и пешим подъёмом.
План путешествия
6:00 — выезд из Ташкента
Ранний старт, чтобы избежать пробок и первыми подняться в горы.
08:30–10:30 — перевал Камчик
Остановки на смотровых площадках в утреннем свете. Суровые хребты Чаткаля, горный серпантин, панорамы Ферганской долины. Вы узнаете, почему этот перевал веками отделял долину от внешнего мира и как строительство тоннеля в 2010-х изменило экономику региона. По желанию — аттракционы над ущельем:
- зиплайн на высоте более 2200 м
- джампинг
- подвесной мост
- канатная дорога
11:00–12:30 — спуск в Ферганскую долину и переезд в Чадак
Дорога вдоль реки, ферганские сады и кишлаки. Вы увидите, как резко меняются природа, климат и архитектура по другую сторону гор. А я объясню, как расположение домов, садов и общественного пространства отражает иерархию ценностей и способ выживания в горах.
12:30–15:30 — Чадак
Здесь обсудим, почему горные источники обожествляли и как вода определяла жизнь в засушливой Азии на протяжении тысячелетий. Вас ждёт:
- пешая прогулка к «Плачущей скале» (Чош-Тиош)
- родник с водой, которая не замерзает зимой
- легенда о девушке, превращённой в скалу
- ореховые рощи и старые сады
- возможность загадать желание у источника
- обед в чайхане или гостевом доме (шурпа, лепёшки, свежие овощи)
16:00–18:00 — дорога к перевалу
Обратный путь через горы. Возможна короткая остановка для фотографий в другом освещении.
18:00–22:30 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или седане. Детские кресла предоставлю по запросу
- Экскурсия не подойдёт беременным, а также путешественникам с серьёзными ограничениями по здоровью и боязнью высоты
- Если вы планируете участвовать в активностях на перевале Камчик, сообщите об этом при бронировании. Это поможет мне заранее выстроить время на перевале и предупредить о важных нюансах программы
- Участие в активностях увеличит продолжительность программы на 1–1,5 часа
Что включено в стоимость, а что — нет:
- В цену входит: трансфер, вода, обед и услуги гида
- Дополнительные расходы (по желанию): зиплайн — 100 000–150 000 сум за чел., подвесной мост — 30 000–50 000 сум за чел., канатная дорога — 50 000–80 000 сум за чел., джампинг — 120 000–200 000 сум за чел.
- Стоимость активностей может меняться. Я помогу с покупкой билетов
в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$135