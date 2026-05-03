В этом маршруте мы объединили древнюю историю, горные пейзажи и современные инженерные проекты. Вы посетите Институт Солнца — научный комплекс с одной из крупнейших солнечных печей в мире.
А затем отправитесь в горный район Чинаркент, где подниметесь по канатной дороге и увидите панорамы Чаткальских гор. Петроглифы, Чарвакское водохранилище, альпийские пейзажи и панорамы Тянь-Шаня — также в программе.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Ташкента
По пути — короткий рассказ о регионе и ключевых локациях маршрута.
9:30–11:00 — Институт Солнца
Экскурсия по научному комплексу: солнечная печь, гелиостаты и технологии будущего.
11:00–12:30 — Чинаркент
Подъём по канатной дороге, смотровые площадки, виды на горы и долину реки Чирчик.
12:30–13:00 — петроглифы Ходжикента
Осмотр древних наскальных рисунков и рассказ о жизни людей в этом регионе тысячи лет назад.
13:00–14:00 — Чарвакское водохранилище
Остановка на панорамной точке: бирюзовая вода и горные хребты.
14:00–15:00 — обед и переезд в Чимган
Свободное время, отдых и дорога в горный район.
15:00–16:00 — Чимган
Прогулка по урочищам, альпийские пейзажи и возможность дополнительных активностей (по сезону).
16:00–17:30 — курорт Амирсой
Подъём по гондольной канатной дороге, виды на Тянь-Шань, отдых на высоте.
17:30 — выезд в Ташкент
Ориентировочное время возвращения — 19:00–20:00.
Тайминг может корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.
Вы узнаете:
- как устроен Институт Солнца и как солнечная энергия используется в современных технологиях
- почему Чарвакское водохранилище называют голубым сердцем гор
- как древние люди оставляли следы своей жизни в горах Тянь-Шаня
- какие маршруты связывали горы Тянь-Шаня с Ташкентским оазисом в разные исторические эпохи
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле премиум-класса
- Входные билеты оплачиваются отдельно: Институт Солнца — $4–5 за чел., канатные дороги Чинаркент и Амирсой — примерно $10–14 за чел., обед — по желанию
- По желанию программу можно дополнить полётом на параплане или конной прогулкой по горным тропам — подробности в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Забронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ботир — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 34 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан! Я коренной ташкентец. Наша команда профессиональных гидов влюблена в свой край, и эта любовь — то, чем мы щедро делимся на наших прогулках. Мы с радостью откроем для вас тайны древнего Ташкента, покажем его колоритные улочки и расскажем истории, которые не найти в путеводителях. Давайте открывать нашу столицу вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
И
Дата посещения: 3 мая 2026
Все прошло отлично, даже дождь не испортил впечатления. Природа супер. Экскурсия организовала на высшем уровне. Забирают из отеля и привозят в отель.
М
Вовремя забрали прямо с отеля. Поездка была очень комфортной, машина просторная, чистая, водитель был аккуратен. С погодой нам не очень повезло, но впечатления от поездки отличные. Посетили много локаций. Программой предусмотрен обед в хорошем заведении - комфортно по цене и вкусно. Во время поездки общались на разные темы, было интересно и познавательно. Очень отзывчивый человек Бахтиер, спасибо большое, очень понравилось.
Ботир
Ответ организатора:
Максим большое спасибо за искренне отзыв, я передам Бахтиеру ваши отзыв, он обрадуется, про вас и ваще спутнице говорил очень
Отличная машина новая, комфортная поездка. Красивые места, отличные фото.
Все понравилось. Но желательно водителю больше рассказывать о истории Узбекистана и Ташкента.
Просто хотели бы увидеть ГИДА водителя, чем просто водителя.
А так все классно, безопасно и надежно.
Ботир
Ответ организатора:
Олег здравствуйте спасибо вам за отзыв и указанный вами недостатки, эти замечание нам будут уроком чтобы на будущее недопустит таких случае, я извиняюсь за это, будте здоровы и удачи вам.
Е
Комфортное вождение. Очень насыщенная программа, кажется что экскурсия началась вчера,так много всего. Обалденные Чимганские горы, красивые виды на Чорвакское водохранилище. Любопытный институт солнца. Отличное владение русским языком, разговоры на любые темы.
Ботир
Ответ организатора:
Екатерина спасибо большое за искренне отзыв, нам очень приятно что вам понравилось наше экскурсия. Удачи вам и хорошего отдыха.
И
От экскурсии остались очень приятные впечатления. Нас немного подвела погода, но в таких вещах люди бессильны. Экскурсовод Батыр старался побольше рассказать о стране, культуре и быте. Очень аккуратно и уверенно ведёт машину. Увлеченно отвечает на вопросы. Дает очень ценные рекомендации куда сходить, что посмотреть, что попробовать и в каких местах. Мне экскурсия очень понравилась, я рекомендую.
Ботир
Ответ организатора:
Ирина спасибо за такой искренние отзыв, нам очень приятно что вам понравилось наше экскурсии, будите в Ташкенте милости просим будте нашим гостем.
К
Спасибо большое, Батыр! Очень насыщенная и интересная экскурсия! Хорошо продуман маршрут. Все места понравились, рекомендую!
Ботир
Ответ организатора:
Карина спасибо за отзыв,нам очень приятно что вам понравилось наше экскурсии.
Отличная экскурсия, огромное спасибо организатору! Ответил накануне вечером и ровно в 8:00 забрал из отеля на комфортном автомобиле. Поинтересовался, что уже успел посмотреть, и посоветовал, что еще нужно! Цена ниже
Ботир
Ответ организатора:
Вячеслав спасибо большое за искренне отзыв. Мы всегда рады видеть вас в Ташкенте.
О
Все было по времени.
Привезли и увезли от отеля.
Бронировала накануне поздно вечером, организатор мгновенно откликнулся. Было в одном дне много локаций, в сравнении с другими, получается дешевле. Все хорошо!
Ботир
Ответ организатора:
Спасибо большое за искренние отзыв за нашу работу, желаем вам хорошего путешествия.
А
Экскурсия прошла отлично. Посетили много локаций! Гид Батир очень пунктуальный, забрал с отеля, транспорт комфортный. Советую.
Ботир
Ответ организатора:
Алексей огромное спасибо вам за искренне отзыв, мы очень рады что вам понравилось наше экскурсия.
А
Очень интересное мини-путешествие получилось. Очень увлекательно.
Ботир
Ответ организатора:
Спасибо Андрей будте здоровы, очень приятно что вам понравилось
