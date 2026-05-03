В этом маршруте мы объединили древнюю историю, горные пейзажи и современные инженерные проекты. Вы посетите Институт Солнца — научный комплекс с одной из крупнейших солнечных печей в мире. А затем отправитесь в горный район Чинаркент, где подниметесь по канатной дороге и увидите панорамы Чаткальских гор. Петроглифы, Чарвакское водохранилище, альпийские пейзажи и панорамы Тянь-Шаня — также в программе.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Ташкента

По пути — короткий рассказ о регионе и ключевых локациях маршрута.

9:30–11:00 — Институт Солнца

Экскурсия по научному комплексу: солнечная печь, гелиостаты и технологии будущего.

11:00–12:30 — Чинаркент

Подъём по канатной дороге, смотровые площадки, виды на горы и долину реки Чирчик.

12:30–13:00 — петроглифы Ходжикента

Осмотр древних наскальных рисунков и рассказ о жизни людей в этом регионе тысячи лет назад.

13:00–14:00 — Чарвакское водохранилище

Остановка на панорамной точке: бирюзовая вода и горные хребты.

14:00–15:00 — обед и переезд в Чимган

Свободное время, отдых и дорога в горный район.

15:00–16:00 — Чимган

Прогулка по урочищам, альпийские пейзажи и возможность дополнительных активностей (по сезону).

16:00–17:30 — курорт Амирсой

Подъём по гондольной канатной дороге, виды на Тянь-Шань, отдых на высоте.

17:30 — выезд в Ташкент

Ориентировочное время возвращения — 19:00–20:00.

Тайминг может корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.

Вы узнаете:

как устроен Институт Солнца и как солнечная энергия используется в современных технологиях

почему Чарвакское водохранилище называют голубым сердцем гор

как древние люди оставляли следы своей жизни в горах Тянь-Шаня

какие маршруты связывали горы Тянь-Шаня с Ташкентским оазисом в разные исторические эпохи

Организационные детали